  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
27/10/2025 17:00 GMT+7

Đón những ngày có tiết trời se se, một chiếc cropped jacket - áo khoác dáng ngắn năng động sẽ giúp làm bừng sáng diện mạo và mang đến cảm giác sành điệu đúng chất thời trang cuối thu.

Cropped jacket - áo khoác dáng ngắn vốn là phiên bản "rút gọn" của áo khoác truyền thống, với chiều dài dừng ở eo hoặc trên hông. Dáng áo này không chỉ giúp tôn dáng, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn mà còn mang lại nét trẻ trung, thời thượng. Từ các sàn diễn quốc tế đến street style của giới trẻ, cropped jacket đang trở thành "mảnh ghép vàng" trong tủ đồ của mọi fashionista.

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 1.

Một thiết kế áo khoác dáng ngắn trẻ trung và ấn tượng của Shushu/Tong mùa xuân hè 2026 tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

ẢNH: SHUSHU

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 2.

Trung thành với những thiết kế cổ điển song mẫu áo khoác ngắn của Chanel đã tạo nên nét thẩm mỹ phá cách đặc biệt khiến các tín đồ bị thu hút và rất thích thú

ẢNH: CHANEL

Áo khoác dáng ngắn - phong cách phóng khoáng và tự do đầu mùa gió

Điều làm nên sức hút của cropped jacket chính là khả năng biến hóa linh hoạt. Với những cô nàng yêu phong cách thanh lịch, áo khoác dáng ngắn kết hợp cùng quần ống suông hoặc chân váy midi sẽ mang đến một outfit vừa sang trọng, vừa phóng khoáng. 

Trong những chất liệu mềm mại kiểu áo này sẽ mang tới sự sang trọng và trẻ trung, trong khi đó, trên những chất liệu khỏe khoắn như kaki, cotton thô hay denim chúng lại mang đến vẻ năng động, bụi bặm. Phối hợp với đầm slip dress, chân váy midi hoặc quần cargo, mẫu áo này dễ dàng tạo nên tinh thần "cool girl" đầy tự do mà không kém phần thanh lịch.

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 3.

Cropped jacket kết hợp với chân váy midi giúp tôn dáng, kéo dài đôi chân và mang lại vẻ năng động, hiện đại cho mọi outfit

ẢNH: CHANEL

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 4.
Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 5.

Đường nét trang trí tinh tế, tỉ lệ phù hợp giúp các outfit có áo khoác ngắn dễ dàng biến hóa từ phong cách streetwear năng động đến vẻ thanh lịch nơi công sở, tạo nên vẻ cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: CHANEL

Dáng áo ngắn, ôm nhẹ cơ thể kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc quần jeans ống loe giúp cân bằng giữa nữ tính và mạnh mẽ - một tuyên ngôn thời trang mới mẻ cho những cô gái hiện đại. Nếu muốn phá cách hơn, những thiết kế cropped jacket thể thao với chất liệu dù, nylon hay vải gió là hoàn toàn có thể thử nghiệm. Chúng tạo điểm nhấn trẻ trung, khỏe khoắn và rất hợp với tinh thần "athleisure" - thời trang pha trộn giữa thể thao và phong cách đời thường.

Cổ điển, hiện đại - áo khoác ngắn là lựa chọn của những ngày đầu mùa

Mùa này, giới mộ điệu cũng đặc biệt ưa chuộng những chiếc cropped jacket màu pastel - hồng phấn, xanh bạc hà, kem be - mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo cho những ngày đầu thu. Trong khi đó, tông đen, nâu hoặc ghi vẫn là "biểu tượng an toàn" cho những ai yêu thích phong cách cổ điển.

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 6.
Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 7.

Sự tự do trong từng cách phối kết, chi tiết trang trí và đường cắt, cropped jacket được xem là tuyên ngôn của những cô gái hiện đại - dám thử nghiệm, dám khác biệt nhưng vẫn đầy thanh lịch, quyến rũ

ẢNH: SHUSHU, VALENTINO

Với form dáng đa dạng, từ oversize phóng khoáng đến dáng ôm tôn đường cong, cropped jacket dễ dàng kết hợp với mọi kiểu quần áo: từ áo sơ mi, áo tank top cho đến váy maxi hay jumpsuit. Chỉ cần thêm đôi boot cổ thấp hoặc sneaker trắng, các tín đồ đã có ngay một set đồ vừa năng động, vừa tinh tế để dạo phố, đi làm hay du lịch.

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa - Ảnh 8.

Giữa muôn vàn xu hướng đổi thay, cropped jacket vẫn giữ vị thế của một item "must-have" - vừa đủ ấm, vừa đủ phong cách

ẢNH: CHANEL

Là trang phục đón gió đầu mùa và cũng là biểu tượng của sự tự tin và tinh thần trẻ trung, áo khoác ngắn không chỉ để mặc, mà còn để kể câu chuyện về phong cách sống của chính người mặc

ẢNH: CHANEL

áo khoác lửng Cropped jacket thời trang Thu Đông Gió mùa

Bài viết khác

Đẹp cả tuần cùng bản phối quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót

Đẹp cả tuần cùng bản phối quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót

Thăng hạng nét thanh lịch với áo cổ chữ V

Thăng hạng nét thanh lịch với áo cổ chữ V

Váy chữ A 'nịnh dáng' bậc nhất khiến nàng nào mặc cũng đẹp

Váy chữ A 'nịnh dáng' bậc nhất khiến nàng nào mặc cũng đẹp

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Sắc thu ấm áp trong từng họa tiết kẻ sọc

Sắc thu ấm áp trong từng họa tiết kẻ sọc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top