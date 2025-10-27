Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa

Cropped jacket - áo khoác dáng ngắn vốn là phiên bản "rút gọn" của áo khoác truyền thống, với chiều dài dừng ở eo hoặc trên hông. Dáng áo này không chỉ giúp tôn dáng, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn mà còn mang lại nét trẻ trung, thời thượng. Từ các sàn diễn quốc tế đến street style của giới trẻ, cropped jacket đang trở thành "mảnh ghép vàng" trong tủ đồ của mọi fashionista.



Một thiết kế áo khoác dáng ngắn trẻ trung và ấn tượng của Shushu/Tong mùa xuân hè 2026 tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải ẢNH: SHUSHU

Trung thành với những thiết kế cổ điển song mẫu áo khoác ngắn của Chanel đã tạo nên nét thẩm mỹ phá cách đặc biệt khiến các tín đồ bị thu hút và rất thích thú

ẢNH: CHANEL

Áo khoác dáng ngắn - phong cách phóng khoáng và tự do đầu mùa gió

Điều làm nên sức hút của cropped jacket chính là khả năng biến hóa linh hoạt. Với những cô nàng yêu phong cách thanh lịch, áo khoác dáng ngắn kết hợp cùng quần ống suông hoặc chân váy midi sẽ mang đến một outfit vừa sang trọng, vừa phóng khoáng.

Trong những chất liệu mềm mại kiểu áo này sẽ mang tới sự sang trọng và trẻ trung, trong khi đó, trên những chất liệu khỏe khoắn như kaki, cotton thô hay denim chúng lại mang đến vẻ năng động, bụi bặm. Phối hợp với đầm slip dress, chân váy midi hoặc quần cargo, mẫu áo này dễ dàng tạo nên tinh thần "cool girl" đầy tự do mà không kém phần thanh lịch.

Cropped jacket kết hợp với chân váy midi giúp tôn dáng, kéo dài đôi chân và mang lại vẻ năng động, hiện đại cho mọi outfit ẢNH: CHANEL

Đường nét trang trí tinh tế, tỉ lệ phù hợp giúp các outfit có áo khoác ngắn dễ dàng biến hóa từ phong cách streetwear năng động đến vẻ thanh lịch nơi công sở, tạo nên vẻ cuốn hút khó rời mắt ẢNH: CHANEL

Dáng áo ngắn, ôm nhẹ cơ thể kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc quần jeans ống loe giúp cân bằng giữa nữ tính và mạnh mẽ - một tuyên ngôn thời trang mới mẻ cho những cô gái hiện đại. Nếu muốn phá cách hơn, những thiết kế cropped jacket thể thao với chất liệu dù, nylon hay vải gió là hoàn toàn có thể thử nghiệm. Chúng tạo điểm nhấn trẻ trung, khỏe khoắn và rất hợp với tinh thần "athleisure" - thời trang pha trộn giữa thể thao và phong cách đời thường.

Cổ điển, hiện đại - áo khoác ngắn là lựa chọn của những ngày đầu mùa

Mùa này, giới mộ điệu cũng đặc biệt ưa chuộng những chiếc cropped jacket màu pastel - hồng phấn, xanh bạc hà, kem be - mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo cho những ngày đầu thu. Trong khi đó, tông đen, nâu hoặc ghi vẫn là "biểu tượng an toàn" cho những ai yêu thích phong cách cổ điển.

Sự tự do trong từng cách phối kết, chi tiết trang trí và đường cắt, cropped jacket được xem là tuyên ngôn của những cô gái hiện đại - dám thử nghiệm, dám khác biệt nhưng vẫn đầy thanh lịch, quyến rũ ẢNH: SHUSHU, VALENTINO

Với form dáng đa dạng, từ oversize phóng khoáng đến dáng ôm tôn đường cong, cropped jacket dễ dàng kết hợp với mọi kiểu quần áo: từ áo sơ mi, áo tank top cho đến váy maxi hay jumpsuit. Chỉ cần thêm đôi boot cổ thấp hoặc sneaker trắng, các tín đồ đã có ngay một set đồ vừa năng động, vừa tinh tế để dạo phố, đi làm hay du lịch.

Giữa muôn vàn xu hướng đổi thay, cropped jacket vẫn giữ vị thế của một item "must-have" - vừa đủ ấm, vừa đủ phong cách ẢNH: CHANEL