Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa

Cropped jacket - áo khoác dáng ngắn vốn là phiên bản "rút gọn" của áo khoác truyền thống, với chiều dài dừng ở eo hoặc trên hông. Dáng áo này không chỉ giúp tôn dáng, tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn mà còn mang lại nét trẻ trung, thời thượng. Từ các sàn diễn quốc tế đến street style của giới trẻ, cropped jacket đang trở thành "mảnh ghép vàng" trong tủ đồ của mọi fashionista.
Áo khoác dáng ngắn - phong cách phóng khoáng và tự do đầu mùa gió
Điều làm nên sức hút của cropped jacket chính là khả năng biến hóa linh hoạt. Với những cô nàng yêu phong cách thanh lịch, áo khoác dáng ngắn kết hợp cùng quần ống suông hoặc chân váy midi sẽ mang đến một outfit vừa sang trọng, vừa phóng khoáng.
Trong những chất liệu mềm mại kiểu áo này sẽ mang tới sự sang trọng và trẻ trung, trong khi đó, trên những chất liệu khỏe khoắn như kaki, cotton thô hay denim chúng lại mang đến vẻ năng động, bụi bặm. Phối hợp với đầm slip dress, chân váy midi hoặc quần cargo, mẫu áo này dễ dàng tạo nên tinh thần "cool girl" đầy tự do mà không kém phần thanh lịch.
Đường nét trang trí tinh tế, tỉ lệ phù hợp giúp các outfit có áo khoác ngắn dễ dàng biến hóa từ phong cách streetwear năng động đến vẻ thanh lịch nơi công sở, tạo nên vẻ cuốn hút khó rời mắt
ẢNH: CHANEL
Dáng áo ngắn, ôm nhẹ cơ thể kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc quần jeans ống loe giúp cân bằng giữa nữ tính và mạnh mẽ - một tuyên ngôn thời trang mới mẻ cho những cô gái hiện đại. Nếu muốn phá cách hơn, những thiết kế cropped jacket thể thao với chất liệu dù, nylon hay vải gió là hoàn toàn có thể thử nghiệm. Chúng tạo điểm nhấn trẻ trung, khỏe khoắn và rất hợp với tinh thần "athleisure" - thời trang pha trộn giữa thể thao và phong cách đời thường.
Cổ điển, hiện đại - áo khoác ngắn là lựa chọn của những ngày đầu mùa
Mùa này, giới mộ điệu cũng đặc biệt ưa chuộng những chiếc cropped jacket màu pastel - hồng phấn, xanh bạc hà, kem be - mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo cho những ngày đầu thu. Trong khi đó, tông đen, nâu hoặc ghi vẫn là "biểu tượng an toàn" cho những ai yêu thích phong cách cổ điển.
Sự tự do trong từng cách phối kết, chi tiết trang trí và đường cắt, cropped jacket được xem là tuyên ngôn của những cô gái hiện đại - dám thử nghiệm, dám khác biệt nhưng vẫn đầy thanh lịch, quyến rũ
ẢNH: SHUSHU, VALENTINO
Với form dáng đa dạng, từ oversize phóng khoáng đến dáng ôm tôn đường cong, cropped jacket dễ dàng kết hợp với mọi kiểu quần áo: từ áo sơ mi, áo tank top cho đến váy maxi hay jumpsuit. Chỉ cần thêm đôi boot cổ thấp hoặc sneaker trắng, các tín đồ đã có ngay một set đồ vừa năng động, vừa tinh tế để dạo phố, đi làm hay du lịch.
Là trang phục đón gió đầu mùa và cũng là biểu tượng của sự tự tin và tinh thần trẻ trung, áo khoác ngắn không chỉ để mặc, mà còn để kể câu chuyện về phong cách sống của chính người mặc
ẢNH: CHANEL