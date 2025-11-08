Áo khoác denim, chiếc áo 'bất bại' với mọi xu hướng thời trang

Từ những tín đồ thời trang đến các biểu tượng phong cách, ai cũng từng một lần "say đắm" chiếc áo khoác denim. Không chỉ là món đồ giúp nàng khoe gu thời trang cá tính, chiếc áo khoác này còn là lời khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Áo khoác denim tông đen

Khi muốn thể hiện vẻ đẹp năng động pha chút huyền bí, chiếc áo khoác denim tông đen chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn ẢNH: @CHIPUPU

Chi Pu lựa chọn chiếc áo denim tông đen dáng ngắn, phối bên trong là chiếc áo quây trắng, tạo sự đối lập màu sắc giúp tăng chiều sâu cho trang phục. Nữ nghệ sĩ kết hợp cùng quần nỉ ôm body tone sur tone giúp cô nàng tôn dáng khéo léo. Nhấn nhá cùng đôi giày thể thao và kính mắt thời trang, Chi Pu đã hoàn thiện bản phối năng động, trẻ trung.

Áo khoác denim tông đen có thể phối layer với áo sơ mi kẻ sọc và áo phông trắng trơn bên trong ẢNH: AMM OFFICIAL

Các nàng kết hợp cùng quần jogger bo chun, vừa tôn dáng vừa che mọi khuyết điểm. Điểm xuyết cùng túi xách cầm tay bản lớn, mũ lưỡi trai sáng màu và đôi giày thể thao là nàng đã sở hữu diện mạo cực phong cách.

Áo khoác denim dáng ngắn

Nếu chiếc áo denim đen mang đến vẻ đẹp năng động, thì áo khoác denim dáng ngắn lại là hiện thân của sự trẻ trung và hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Các nàng có thể lựa chọn chiếc áo khoác denim màu xanh khoác ngoài với chiếc đầm đen dáng suông tôn lên sắc vóc thanh thoát. Điểm xuyết bằng đôi giày cao gót và kính mắt thời trang là các nàng đã hoàn thiện bản phối sang chảnh.

Sự hiện đại pha trộn ngọt ngào khi diện lên mình chiếc áo khoác denim cách điệu với phần cổ tròn dễ thương ẢNH: @THECIUSAIGON

Phối áo khoác denim với áo thun cổ cao màu trắng và chân váy chữ A tone sur tone để sở hữu tổng thể năng động. Điểm xuyết bằng đôi giày búp bê tông xanh pastel và chiếc mũ nồi yêu kiều, phù hợp để nàng dạo phố hay có những bức ảnh thật xinh.

Áo khoác denim phối chân váy

Không chỉ dành cho những cô nàng yêu sự năng động, áo khoác denim còn có thể trở nên vô cùng duyên dáng khi kết hợp cùng chân váy ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Đây chính là công thức “nửa ngọt ngào, nửa nổi loạn” giúp người mặc ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện. Siêu mẫu Thanh Hằng lựa chọn khoác chiếc áo denim hờ hững, bên trong phối áo hai dây màu đen. Kết hợp cùng chân váy denim xẻ tà dáng dài để tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Áo khoác denim tông xanh phối với chân váy chữ A màu đen giúp người diện thu hút mọi ánh nhìn. Phối bên trong là chiếc áo len tông xám, điểm xuyết thêm chiếc kính mắt đen thời trang để sở hữu diện mạo thời thượng ẢNH: AMM OFFICIAL

Phong cách denim on denim năng động

Phong cách denim on denim được các cô nàng yêu chuộng trong tiết trời mùa thu ẢNH: @HATANGTHANH

Tăng Thanh Hà lựa chọn chiếc áo khoác denim tông xanh phối cùng quần shorts denim cạp cao, bên trong là chiếc áo phông đỏ kẻ sọc được sơ vin khéo léo. Nữ diễn viên nhấn nhá bằng đôi giày thể thao và kính mắt râm dáng oval thời trang để hoàn thiện sắc vóc khỏe khoắn.

Cô nàng Khánh Linh diện lên mình chiếc áo khoác denim với họa tiết gấu và chiếc quần denim tone sur tone có cùng họa tiết. Nữ fashionista phối cùng túi xách đeo chéo có họa tiết gấu và chiếc mũ đồng chất liệu để nổi bật lên sự đồng điệu trong cách phối đồ, phù hợp để dạo phố hay nhâm nhi tách cà phê ngày thu ẢNH: @KLINHND



