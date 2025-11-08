  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo khoác denim, chiếc áo 'bất bại' với mọi xu hướng thời trang

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/11/2025 12:00 GMT+7

Không chỉ đơn thuần là một lớp trang phục ngoài cùng, áo khoác denim với chất liệu bền bỉ đã âm thầm chứng kiến và 'cân' trọn vẹn mọi xu hướng từ thập niên 50 cho đến hiện tại.

Từ những tín đồ thời trang đến các biểu tượng phong cách, ai cũng từng một lần "say đắm" chiếc áo khoác denim. Không chỉ là món đồ giúp nàng khoe gu thời trang cá tính, chiếc áo khoác này còn là lời khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Áo khoác denim tông đen

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 1.

Khi muốn thể hiện vẻ đẹp năng động pha chút huyền bí, chiếc áo khoác denim tông đen chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn

ẢNH: @CHIPUPU

Chi Pu lựa chọn chiếc áo denim tông đen dáng ngắn, phối bên trong là chiếc áo quây trắng, tạo sự đối lập màu sắc giúp tăng chiều sâu cho trang phục. Nữ nghệ sĩ kết hợp cùng quần nỉ ôm body tone sur tone giúp cô nàng tôn dáng khéo léo. Nhấn nhá cùng đôi giày thể thao và kính mắt thời trang, Chi Pu đã hoàn thiện bản phối năng động, trẻ trung.

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 2.

Áo khoác denim tông đen có thể phối layer với áo sơ mi kẻ sọc và áo phông trắng trơn bên trong

ẢNH: AMM OFFICIAL

Các nàng kết hợp cùng quần jogger bo chun, vừa tôn dáng vừa che mọi khuyết điểm. Điểm xuyết cùng túi xách cầm tay bản lớn, mũ lưỡi trai sáng màu và đôi giày thể thao là nàng đã sở hữu diện mạo cực phong cách.

Áo khoác denim dáng ngắn

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 3.

Nếu chiếc áo denim đen mang đến vẻ đẹp năng động, thì áo khoác denim dáng ngắn lại là hiện thân của sự trẻ trung và hiện đại

ẢNH: K&K FASHION

Các nàng có thể lựa chọn chiếc áo khoác denim màu xanh khoác ngoài với chiếc đầm đen dáng suông tôn lên sắc vóc thanh thoát. Điểm xuyết bằng đôi giày cao gót và kính mắt thời trang là các nàng đã hoàn thiện bản phối sang chảnh.

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 4.

Sự hiện đại pha trộn ngọt ngào khi diện lên mình chiếc áo khoác denim cách điệu với phần cổ tròn dễ thương

ẢNH: @THECIUSAIGON

Phối áo khoác denim với áo thun cổ cao màu trắng và chân váy chữ A tone sur tone để sở hữu tổng thể năng động. Điểm xuyết bằng đôi giày búp bê tông xanh pastel và chiếc mũ nồi yêu kiều, phù hợp để nàng dạo phố hay có những bức ảnh thật xinh.

Áo khoác denim phối chân váy

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 5.

Không chỉ dành cho những cô nàng yêu sự năng động, áo khoác denim còn có thể trở nên vô cùng duyên dáng khi kết hợp cùng chân váy

ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Đây chính là công thức “nửa ngọt ngào, nửa nổi loạn” giúp người mặc ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện. Siêu mẫu Thanh Hằng lựa chọn khoác chiếc áo denim hờ hững, bên trong phối áo hai dây màu đen. Kết hợp cùng chân váy denim xẻ tà dáng dài để tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 6.

Áo khoác denim tông xanh phối với chân váy chữ A màu đen giúp người diện thu hút mọi ánh nhìn. Phối bên trong là chiếc áo len tông xám, điểm xuyết thêm chiếc kính mắt đen thời trang để sở hữu diện mạo thời thượng

ẢNH: AMM OFFICIAL

Phong cách denim on denim năng động

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 7.

Phong cách denim on denim được các cô nàng yêu chuộng trong tiết trời mùa thu

ẢNH: @HATANGTHANH

Tăng Thanh Hà lựa chọn chiếc áo khoác denim tông xanh phối cùng quần shorts denim cạp cao, bên trong là chiếc áo phông đỏ kẻ sọc được sơ vin khéo léo. Nữ diễn viên nhấn nhá bằng đôi giày thể thao và kính mắt râm dáng oval thời trang để hoàn thiện sắc vóc khỏe khoắn.

Áo khoác denim là biểu tượng vượt thời gian 'cân' mọi xu hướng thời trang - Ảnh 8.

Cô nàng Khánh Linh diện lên mình chiếc áo khoác denim với họa tiết gấu và chiếc quần denim tone sur tone có cùng họa tiết. Nữ fashionista phối cùng túi xách đeo chéo có họa tiết gấu và chiếc mũ đồng chất liệu để nổi bật lên sự đồng điệu trong cách phối đồ, phù hợp để dạo phố hay nhâm nhi tách cà phê ngày thu

ẢNH: @KLINHND


 

áo khoác áo khoác denim denim chân váy denim Denim on denim

Bài viết khác

Tạo nên phong thái riêng từ váy denim, chân váy denim

Tạo nên phong thái riêng từ váy denim, chân váy denim

Váy tiệc tối giản nhưng sang trọng, hợp với mọi bữa tiệc cuối năm

Váy tiệc tối giản nhưng sang trọng, hợp với mọi bữa tiệc cuối năm

Những trang phục trung tính dành riêng cho người bận rộn

Những trang phục trung tính dành riêng cho người bận rộn

Hành trình của đôi giày Oxford: Từ quý tộc đến thời trang đường phố

Hành trình của đôi giày Oxford: Từ quý tộc đến thời trang đường phố

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie

Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top