Áo khoác denim, chiếc áo 'bất bại' với mọi xu hướng thời trang

Từ những tín đồ thời trang đến các biểu tượng phong cách, ai cũng từng một lần "say đắm" chiếc áo khoác denim. Không chỉ là món đồ giúp nàng khoe gu thời trang cá tính, chiếc áo khoác này còn là lời khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.
Áo khoác denim tông đen
Chi Pu lựa chọn chiếc áo denim tông đen dáng ngắn, phối bên trong là chiếc áo quây trắng, tạo sự đối lập màu sắc giúp tăng chiều sâu cho trang phục. Nữ nghệ sĩ kết hợp cùng quần nỉ ôm body tone sur tone giúp cô nàng tôn dáng khéo léo. Nhấn nhá cùng đôi giày thể thao và kính mắt thời trang, Chi Pu đã hoàn thiện bản phối năng động, trẻ trung.
Các nàng kết hợp cùng quần jogger bo chun, vừa tôn dáng vừa che mọi khuyết điểm. Điểm xuyết cùng túi xách cầm tay bản lớn, mũ lưỡi trai sáng màu và đôi giày thể thao là nàng đã sở hữu diện mạo cực phong cách.
Áo khoác denim dáng ngắn
Các nàng có thể lựa chọn chiếc áo khoác denim màu xanh khoác ngoài với chiếc đầm đen dáng suông tôn lên sắc vóc thanh thoát. Điểm xuyết bằng đôi giày cao gót và kính mắt thời trang là các nàng đã hoàn thiện bản phối sang chảnh.
Phối áo khoác denim với áo thun cổ cao màu trắng và chân váy chữ A tone sur tone để sở hữu tổng thể năng động. Điểm xuyết bằng đôi giày búp bê tông xanh pastel và chiếc mũ nồi yêu kiều, phù hợp để nàng dạo phố hay có những bức ảnh thật xinh.
Áo khoác denim phối chân váy
Đây chính là công thức “nửa ngọt ngào, nửa nổi loạn” giúp người mặc ghi điểm tuyệt đối trong mắt người đối diện. Siêu mẫu Thanh Hằng lựa chọn khoác chiếc áo denim hờ hững, bên trong phối áo hai dây màu đen. Kết hợp cùng chân váy denim xẻ tà dáng dài để tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Phong cách denim on denim năng động
Tăng Thanh Hà lựa chọn chiếc áo khoác denim tông xanh phối cùng quần shorts denim cạp cao, bên trong là chiếc áo phông đỏ kẻ sọc được sơ vin khéo léo. Nữ diễn viên nhấn nhá bằng đôi giày thể thao và kính mắt râm dáng oval thời trang để hoàn thiện sắc vóc khỏe khoắn.