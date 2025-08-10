Áo khoác denim giúp nàng ghi điểm phong cách trong tiết trời giao mùa

Không phải ngẫu nhiên mà áo khoác denim luôn xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Chất liệu denim bền bỉ, phom dáng đa dạng và gam màu đặc trưng giúp chiếc áo trở thành món đồ cần có cho những ngày giao mùa.

Kết hợp tinh tế giữa chất liệu denim xanh tối màu và chi tiết cổ áo phối da độc đáo, chiếc áo khoác oversized không chỉ tạo điểm nhấn bắt mắt mà còn mang lại vẻ phóng khoáng, cá tính cho người mặc ẢNH: @GRACEBUDSARIN

Khi phối cùng chiếc quần đồng điệu, tổng thể trang phục trở nên hài hòa và thời thượng, giúp nàng dễ dàng tỏa sáng trong những ngày thu hơi se lạnh mà vẫn giữ trọn nét hiện đại, cuốn hút.

Áo khoác denim kiểu dáng sơ mi phom rộng mang đến cảm giác phóng khoáng và năng động, đặc biệt phù hợp để diện trong những ngày giao mùa ẢNH: @LOVERRUKK

Khi phối cùng một chiếc áo crop top trắng, nàng vừa khoe khéo vòng eo thon gọn vừa tạo sự cân đối với quần jeans ống rộng in họa tiết monogram chạy dọc thân quần, giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn. Hoàn thiện set đồ với ba lô da họa tiết đồng điệu và đôi sneakers đế bằng, nàng sẽ có ngay một bản phối vừa trẻ trung vừa thời thượng, dễ dàng ghi điểm phong cách ở bất cứ đâu.

Chiếc áo khoác denim với thiết kế khóa kéo độc đáo trở thành tâm điểm của bộ trang phục, mang đến nét khỏe khoắn và phong cách riêng cho nàng ẢNH: @YOKO

Khi phối cùng quần jeans ống loe, bộ trang phục vừa kéo dài đôi chân vừa giữ được sự cân đối hài hòa. Bên trong, áo crop top đen tạo lớp nền tinh gọn, tôn lên phần eo thon. Sự kết hợp khéo léo này giúp nàng dễ dàng nổi bật giữa phố với phong cách trẻ trung, sành điệu và thu hút mọi ánh nhìn.

Phong cách denim on denim chưa bao giờ hạ nhiệt và luôn giữ được sức hút riêng ẢNH: @MILINNN.D

Khi nàng chọn một chiếc áo khoác denim dáng sơ mi phối cùng quần ống suông đồng chất liệu, việc sơ vin khéo léo sẽ giúp tổng thể trở nên chỉn chu, tôn dáng và tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Kết hợp thêm một đôi giày cao gót hoặc sneakers trắng, nàng sẽ dễ dàng sở hữu diện mạo trẻ trung nhưng vẫn đủ thanh lịch để tự tin xuống phố.

Chiếc áo khoác denim dày dặn với phom oversized và thiết kế tay phồng mang lại sự thoải mái, giúp nàng dễ dàng vận động mà không cảm thấy gò bó ẢNH: @FA_ENGFA8

Đường may ráp màu tương phản tạo điểm nhấn tinh tế, kết hợp cùng phần cổ, hàng khuy dọc thân trước, vai ráp trễ và tay dài có khuy bấm ở cổ tay mang đến nét chỉn chu cho tổng thể. Tông đen mạnh mẽ của chất liệu denim khi phối theo phong cách denim on denim cùng quần đồng chất liệu tạo nên set đồ đồng điệu, cá tính và nổi bật cho nàng khi tiết trời chuyển mùa.

Tủ đồ mùa này sẽ trở nên thú vị hơn khi nàng sở hữu một chiếc áo khoác blazer denim để dễ dàng làm mới phong cách ẢNH: @KYDUYEN1311

Sự kết hợp giữa tông màu trầm tối của áo và quần denim sáng màu tạo nên hiệu ứng tương phản ấn tượng, vừa cá tính vừa hiện đại. Hoàn thiện bản phối bằng một chiếc kính mắt sành điệu, điểm xuyết thêm trang sức tinh tế và đôi giày cao gót mũi nhọn, nàng sẽ có ngay diện mạo thu hút, là tâm điểm của đám đông mỗi khi xuất hiện.

Giữa vô vàn lựa chọn cho mùa giao thời, áo khoác denim vẫn chứng minh sức hút bền vững nhờ sự tiện dụng, dễ phối và khả năng nâng tầm mọi set đồ. Chỉ cần một chút khéo léo trong cách phối đồ, nàng sẽ luôn ghi điểm tuyệt đối về gu thời trang, sẵn sàng tự tin xuống phố dù thời tiết có "ẩm ương" đến đâu.