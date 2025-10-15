Áo khoác, điểm nhấn sành điệu gây chú ý từ phong cách đường phố

Đa số bản phối mang phong cách đường phố đều không thể thiếu áo khoác trong mùa thu đông. Các ý tưởng phối đồ sành điệu nhất gọi tên blazer, tweed jacket, áo khoác thể thao... đi kèm sự tinh tế và nổi bật riêng biệt.
Kết hợp bộ jumpsuit ngắn họa tiết kẻ ô và áo khoác dáng dài, phối blazer đứng phom và khăn lụa mềm mại hay tận dụng sự hòa quyện nhịp nhàng của màu sắc khi xếp lớp áo sơ mi vải thô và áo khoác len... là những gợi ý phối đồ thông minh, giúp nàng có thể làm chủ phong cách đường phố mùa thu đông.
Áo khoác giúp các bản phối đường phố nổi bật hơn
Thời trang đường phố luôn có sức hấp dẫn với mọi tín đồ thời trang. Thu đông là mùa mà mọi cô gái thỏa sức sáng tạo với tủ đồ đầy ắp những mẫu jacket, blazer...
Nàng có thể dễ dàng làm chủ street wear với các công thức phối đồ cổ điển: áo tweed dáng ngắn mặc cùng quần jeans xanh hoặc váy dáng dài. Kết hợp váy ngắn, các bộ đồ liền thân như jumpsuit, bodysuit cùng trench coat hoặc một thiết kế áo khoác vải thô dáng rộng. Bên cạnh đó hãy dành sự ưu tiên cho áo khoác da - chất liệu sành điệu và sang chảnh nhất mùa lạnh đồng thời lại chính là điểm nhấn đại diện cho cá tính và sự khác biệt.
Đừng ngần ngại thả dáng trên đường phố cùng cặp đôi blazer và quần jeans xanh. Hai món đồ này luôn được diện cùng nhau theo một công thức chung và dấu ấn riêng của người mặc nằm ở điểm nhấn của gam màu, kiểu giày, túi và cả thần thái gương mặt