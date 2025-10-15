Áo khoác, điểm nhấn sành điệu gây chú ý từ phong cách đường phố

Kết hợp bộ jumpsuit ngắn họa tiết kẻ ô và áo khoác dáng dài, phối blazer đứng phom và khăn lụa mềm mại hay tận dụng sự hòa quyện nhịp nhàng của màu sắc khi xếp lớp áo sơ mi vải thô và áo khoác len... là những gợi ý phối đồ thông minh, giúp nàng có thể làm chủ phong cách đường phố mùa thu đông.

Một bản phối xếp lớp hoàn hảo mang đến diện mạo của fashionista thời thượng với tông màu trắng, đen, xám và nâu điểm họa tiết chấm bi nhỏ xinh và phụ kiện dây lưng da. Một chiếc áo khoác dáng ngắn màu nâu trầm ấm luôn luôn hữu dụng, là đại diện tiêu biểu cho phong cách đường phố mùa lạnh ẢNH: KUOSE

Áo khoác giúp các bản phối đường phố nổi bật hơn

Thời trang đường phố luôn có sức hấp dẫn với mọi tín đồ thời trang. Thu đông là mùa mà mọi cô gái thỏa sức sáng tạo với tủ đồ đầy ắp những mẫu jacket, blazer...

Nàng có thể dễ dàng làm chủ street wear với các công thức phối đồ cổ điển: áo tweed dáng ngắn mặc cùng quần jeans xanh hoặc váy dáng dài. Kết hợp váy ngắn, các bộ đồ liền thân như jumpsuit, bodysuit cùng trench coat hoặc một thiết kế áo khoác vải thô dáng rộng. Bên cạnh đó hãy dành sự ưu tiên cho áo khoác da - chất liệu sành điệu và sang chảnh nhất mùa lạnh đồng thời lại chính là điểm nhấn đại diện cho cá tính và sự khác biệt.

Chớm thu, khi tiết trời mát dịu cũng là lúc những bản phối mang đến sự tương phản rõ nét được lăng xê hết mức. Váy bodycon, chân váy mini, các set đồng bộ từ chất vải dệt kim, ren lưới... kết hợp cùng áo khoác dáng dài, bốt da trở thành lựa chọn mặc đẹp, sành điệu và cá tính ẢNH: PRIM CHANIKARN

Tông màu hồng chuyển tiếp nhịp nhàng mang đến sự dễ dịu, êm ái và tôn da tôn dáng hoàn hảo. Bản phối sử dụng ba gam màu chủ đạo gồm nâu sô cô la, hồng và màu muối tiêu, trong đó hai gam màu của sơ mi và cardigan chính là sự kết hợp nổi bật nhất ẢNH: KUOSE

Người mẫu Cindy Bruna mang đến cho tín đồ thời trang một gợi ý tinh tế khi diện áo khoác vào mùa lạnh. Thiết kế kẻ ô vuông kết hợp chất vải dạ và da lộn đem đến sự cân bằng cho bản phối chân váy mini màu xanh lá, áo phông đen và túi da nâu cầm trên tay ẢNH: INSTAGRAM NV

Trở thành ngôi sao đường phố trong sự sành điệu ấn tượng của chiếc áo khoác da. Món đồ cổ điển này được phối theo cách hiện đại - kết hợp với trang phục mỏng nhẹ, tông màu sáng, dáng ngắn đi cùng giày bốt da ấn tượng ẢNH: CHIARA FERRAGNI

Chân váy dài và áo khoác da làm nên diện mạo ấn tượng cho quý cô thời trang, khi mỗi bản phối là một tổng thể hoàn mỹ, cân bằng và mang nét riêng của người mặc trong phong cách ẢNH: GRECE GHANEM

Hóa quý cô cổ điển, sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn khi diện chân váy dáng dài và áo khoác dạ tweed nổi bật ẢNH: MICHAA

Đừng ngần ngại thả dáng trên đường phố cùng cặp đôi blazer và quần jeans xanh. Hai món đồ này luôn được diện cùng nhau theo một công thức chung và dấu ấn riêng của người mặc nằm ở điểm nhấn của gam màu, kiểu giày, túi và cả thần thái gương mặt ẢNH: LEA DOCTRINAL, MARTHA ROBERTS

Bí quyết để làm mới những chiếc áo khoác quen thuộc là thêm vào chi tiết nhỏ tinh tế. Bản phối với áo blazer kẻ và quần denim trở nên ấm áp và nữ tính hơn khi có thêm điểm nhấn là chiếc khăn lụa in họa tiết buộc hờ trên cổ ẢNH: LEA DOCTRINAL



