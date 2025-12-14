Áo khoác gile phao vừa ấm áp vừa nâng tầm phong cách cho mùa lạnh

Nhẹ nhàng, tiện lợi và cực dễ phối đồ, áo khoác gile phao giúp set đồ trông chỉn chu và năng động hơn mà không hề tạo cảm giác cồng kềnh.



Chiếc áo phao gile với cổ bo viền đỏ rượu và hàng nút đồng tông màu mang cảm giác “đánh thức mùa lạnh” tạo điểm nhấn tinh tế ẢNH: @CARDINA

Phần thân áo phồng nhẹ kết hợp đường may gọn gàng giúp giữ nhiệt tốt mà không làm người mặc bị “phồng dáng”. Khi khoác cùng áo len màu kem mềm mại, sắc ấm và sắc trung tính hòa quyện tạo nên tổng thể hài hòa, ấm mắt.

Ở phiên bản trẻ trung hơn, áo phao gile hồng phấn mang đến cảm giác mềm mại và nữ tính nhờ lớp phao xốp nhẹ và gam màu ngọt ngào ẢNH: @LAMER

Phom phồng vừa đủ, cổ đứng gọn gàng cùng túi lớn tiện dụng giúp bản phối vừa đẹp vừa thực tế.

Chiếc áo gile phao sắc xanh navy có khóa kéo lại mang đến tinh thần thanh lịch cho người mặc ẢNH: @LAMER

Thiết kế cổ trụ cao giữ ấm hiệu quả, khóa kéo kim loại sắc sảo và túi chéo may gọn tạo nên tổng thể rất “đô thị” và hiện đại.

'Mềm mại' phong cách với áo khoác gile phao cùng chân váy

Set đồ vừa mang lại nét nữ tính nhẹ nhàng vừa đảm bảo sự gọn gàng và ấm áp khi ra phố những ngày đông ẢNH: @EMIX

Chiếc gile trắng kem dáng ngắn tạo điểm nhấn bằng hàng cúc bấm to bản và cổ đứng thanh lịch. Sự đối lập giữa phom cứng cáp của áo phao và độ mềm của chân váy tạo nên nét nữ tính, phù hợp để xuống phố hoặc đi học, đi làm.

Cá tính hơn một chút, áo phao gile hồng đậm sắc nét mang lại hiệu ứng trẻ trung, tươi sáng ẢNH: LAMER

Thiết kế cổ dựng tinh tế, dây rút điều chỉnh phom và hai túi hông rộng rãi giúp tạo dáng gọn mà vẫn tiện dụng. Khi phối cùng áo len kem và chân váy chữ A be nhạt, tổng thể trở nên hài hòa, ấm áp nhưng vẫn năng động, phù hợp cho những cô nàng yêu sự nữ tính hiện đại.

Thời thượng với áo khoác gile phao và quần dài

Phong cách gọn gàng và dễ ứng dụng nhất ẢNH: @CARDINA

Chiếc gile trắng tinh khôi mang lại vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ ấm tuyệt đối nhờ lớp phao dày dặn. Cổ đứng ôm vừa vặn giúp gương mặt sáng hơn và tạo nét gọn gàng cho phần thân trên. Khi kết hợp cùng quần tây ống rộng màu kem, bản phối trở nên tối giản, phù hợp để diện đến công sở hoặc đi dạo cuối tuần.

Trong khi đó, chiếc áo gile đen tuyền là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt ẢNH: @CARDINA

Thiết kế dáng áo khoác ngoài mang nét chuyên nghiệp, khóa kéo thẳng tắp càng tăng sự tinh tế. Phối với áo len xám nhạt và quần suông kem, tổng thể cân bằng giữa sáng - tối, giúp nàng vừa thanh lịch vừa thoải mái suốt ngày dài.

Khi muốn giữ phong cách thật nữ tính mà vẫn đảm bảo sự năng động, hãy thử phối gile phao cùng váy liền ẢNH: @MAIPHUONGBUI.BOUTIQUE

Chiếc gile trắng dáng ngắn phồng nhẹ tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng cổ to bản có thể dựng cao và đường may sắc sảo. Khi phối với váy đen ôm, sự tương phản về màu sắc và chất liệu khiến bản phối trở nên cuốn hút, vừa mềm mại vừa cá tính.