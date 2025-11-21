Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới

Từ họa tiết răng sói và kẻ sọc đến phối màu... dưới đây là những ý tưởng sang trọng nhất cho trang phục áo khoác blazer và váy mùa thu đông này, giúp người mặc thoát khỏi sự nhàm chán.
Phong cách đường phố với áo khoác blazer và váy độc đáo
Mùa thu 2025 chứng kiến sự “nổi loạn” đầy tinh tế của blazer và váy may đo - hai món đồ vốn gắn liền với vẻ chỉn chu, đồng bộ. Thay vì đi cùng nhau thành một bộ vest hoàn chỉnh, chúng được tách rời, phối lệch tông và thậm chí đặt cạnh những chất liệu, phom dáng hay phong cách hoàn toàn trái ngược. Chính sự rời rạc có chủ đích này tạo nên sức hút mới: tự do hơn, táo bạo hơn và không giới hạn công thức.
Blazer họa tiết nanh sói, áo khoác tuxedo hay jacket kẻ sọc được kết hợp với chân váy 3D, váy midi mềm mại hoặc những thiết kế mang cấu trúc hiện đại. Thậm chí, sự xuất hiện của hoodie thể thao bên dưới một chiếc blazer dạ hội còn đẩy tính thử nghiệm lên một mức thú vị hơn. Đây không chỉ là cách làm mới tủ đồ mà còn là lời tuyên ngôn vượt khỏi sự nhàm chán của thời trang may đo.
Xu hướng này khuyến khích sự linh hoạt: tận dụng những món đồ bạn đã có, sáng tạo cùng màu sắc, họa tiết và tỷ lệ trang phục để tạo ra vẻ ngoài sang trọng nhưng không gò bó. Một mùa thu phá cách, nơi blazer và váy thỏa sức “đi lạc” - và chính điều đó tạo nên cái đẹp.