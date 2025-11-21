  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/11/2025 16:00 GMT+7

Áo khoác blazer và váy được 'tách đôi', tạo nên những bản phối lệch tông đầy mới mẻ, phá vỡ khuôn mẫu cũ và mở ra tinh thần thời trang tự do hơn.

Từ họa tiết răng sói và kẻ sọc đến phối màu... dưới đây là những ý tưởng sang trọng nhất cho trang phục áo khoác blazer và váy mùa thu đông này, giúp người mặc thoát khỏi sự nhàm chán. 

Phong cách đường phố với áo khoác blazer và váy độc đáo

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới - Ảnh 1.

Hai tông màu trung tính tương tự nhưng khác nhau dành cho áo khoác blazer và chân váy dài xếp ly mặc cùng áo sơ mi hở và áo bralette hở ngực

ẢNH: @KRISSTINADEM

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới - Ảnh 2.

Phong cách học sinh được khẳng định chắc chắn với áo khoác blazer hai hàng khuy và chân váy ngắn xếp ly

ẢNH: @REVISTACLARA

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới - Ảnh 3.

Chiếc áo khoác kẻ sọc nam tính kết hợp với vẻ nữ tính của chiếc váy ren màu tím

ẢNH: @NYSTYLE

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới - Ảnh 4.

Áo khoác vừa vặn và chân váy kẻ ca rô, sự kết hợp vượt thời gian và không bao giờ lỗi mốt

ẢNH: @AMICA

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới - Ảnh 5.

Với một chiếc áo khoác đen, tín đồ thời trang đã làm nó trở nên nổi bật hơn với chân váy bút chì sequins và áo bra màu cam

ẢNH: @AMICA

Mùa thu 2025 chứng kiến sự “nổi loạn” đầy tinh tế của blazer và váy may đo - hai món đồ vốn gắn liền với vẻ chỉn chu, đồng bộ. Thay vì đi cùng nhau thành một bộ vest hoàn chỉnh, chúng được tách rời, phối lệch tông và thậm chí đặt cạnh những chất liệu, phom dáng hay phong cách hoàn toàn trái ngược. Chính sự rời rạc có chủ đích này tạo nên sức hút mới: tự do hơn, táo bạo hơn và không giới hạn công thức. 

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới - Ảnh 6.

Áo khoác dạ hội và chân váy 3D được làm mới với áo hoodie thể thao

ẢNH: @MODUS_VESTENDI

Áo khoác và váy, 'lệch tông' nhưng tạo chuẩn mốt mới - Ảnh 7.

Màu xanh của váy hài hòa với họa tiết kẻ ca rô của áo khoác kiểu Anh

ẢNH: @ALEXSEDLACKOVA

Blazer họa tiết nanh sói, áo khoác tuxedo hay jacket kẻ sọc được kết hợp với chân váy 3D, váy midi mềm mại hoặc những thiết kế mang cấu trúc hiện đại. Thậm chí, sự xuất hiện của hoodie thể thao bên dưới một chiếc blazer dạ hội còn đẩy tính thử nghiệm lên một mức thú vị hơn. Đây không chỉ là cách làm mới tủ đồ mà còn là lời tuyên ngôn vượt khỏi sự nhàm chán của thời trang may đo.

Xu hướng này khuyến khích sự linh hoạt: tận dụng những món đồ bạn đã có, sáng tạo cùng màu sắc, họa tiết và tỷ lệ trang phục để tạo ra vẻ ngoài sang trọng nhưng không gò bó. Một mùa thu phá cách, nơi blazer và váy thỏa sức “đi lạc” - và chính điều đó tạo nên cái đẹp.


