Áo len, cardigan mặc đẹp nhất với chân váy và quần jeans mùa lạnh

Vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng của áo len, áo len cardigan là không thể bàn cãi. Dù mặc qua bao nhiêu loại áo khoác - từ áo phao đến áo chần bông, từ áo jacket đến blazer hay áo măng tô thì trang phục len sợi vẫn là lớp trang phục êm ái, nhẹ nhàng và cần thiết nhất.
Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len, cargidan
Mùa lạnh không có nghĩa là lúc nào nàng cũng phải cuộn mình trong nhiều lớp trang phục dày cộm. Ngày nắng lên, những buổi dạo phố sau giờ tan tầm hay ở những vùng miền nhiều nắng ấm, áo len đã và đang là chiếc áo thân thiết nhất của mọi tín đồ thời trang.
Áo len diện cùng chân váy có thể mang đến hình ảnh đầy tương phản. Tuy nhiên quần tất legging và những chiếc áo khoác dài sẽ góp phần bổ sung hoàn hảo cho cả bản phối. Quần jeans và áo len lại tạo nên nhịp điệu năng động, phóng khoáng và tươi mới. Cả hai chất liệu đều có thể giữ ấm nhẹ, có độ đàn hồi vừa phải nên trở thành những lựa chọn thiết thực cho mùa lạnh.
Quý cô có thể luân phiên diện các bản phối kết hợp giữa áo len cổ tròn/cardigan và chân váy denim, quần jeans, chân váy da... Đừng quên làm mới hình ảnh bằng một món đồ có họa tiết hoặc phá cách với áo len không tay cổ cao êm mềm tôn dáng.
Denim, len sợi và những ý tưởng làm mới bản phối công sở cùng áo len mở ra cho nàng các lựa chọn mặc đẹp trendy đa phong cách và giàu tính sáng tạo
ẢNH: GUMAC