Thời trang 24/7

Áo len, cardigan mặc đẹp nhất với chân váy và quần jeans mùa lạnh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/12/2025 12:00 GMT+7

Bất kể tiết trời mùa này cứ liên tục thay đổi, chiếc áo len mềm mại vẫn bền bỉ đồng hành cùng nàng qua mọi nhịp điệu của mùa. Áo len cổ tròn không tay, cardigan, áo len đan vặn thừng hay len phối họa tiết đều là những ứng cử viên cho bản phối với chân váy và quần jeans.

Vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng của áo len, áo len cardigan là không thể bàn cãi. Dù mặc qua bao nhiêu loại áo khoác - từ áo phao đến áo chần bông, từ áo jacket đến blazer hay áo măng tô thì trang phục len sợi vẫn là lớp trang phục êm ái, nhẹ nhàng và cần thiết nhất.

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 1.

Áo len đan vặn thừng điểm họa tiết mang đến cảm giác ấm áp và êm mềm. Hãy diện chúng cùng chân váy, quần denim, quần shorts và legging

ẢNH: ROEM

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len, cargidan

Mùa lạnh không có nghĩa là lúc nào nàng cũng phải cuộn mình trong nhiều lớp trang phục dày cộm. Ngày nắng lên, những buổi dạo phố sau giờ tan tầm hay ở những vùng miền nhiều nắng ấm, áo len đã và đang là chiếc áo thân thiết nhất của mọi tín đồ thời trang.

Áo len diện cùng chân váy có thể mang đến hình ảnh đầy tương phản. Tuy nhiên quần tất legging và những chiếc áo khoác dài sẽ góp phần bổ sung hoàn hảo cho cả bản phối. Quần jeans và áo len lại tạo nên nhịp điệu năng động, phóng khoáng và tươi mới. Cả hai chất liệu đều có thể giữ ấm nhẹ, có độ đàn hồi vừa phải nên trở thành những lựa chọn thiết thực cho mùa lạnh.

Quý cô có thể luân phiên diện các bản phối kết hợp giữa áo len cổ tròn/cardigan và chân váy denim, quần jeans, chân váy da... Đừng quên làm mới hình ảnh bằng một món đồ có họa tiết hoặc phá cách với áo len không tay cổ cao êm mềm tôn dáng.

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 2.

Áo len không tay là lựa chọn "must have" cho mùa thu đông - kết hợp riêng lẻ với quần jeans ống suông hoặc phối layer trong các bản phối nhiều lớp sành điệu

ẢNH: IRINA LOGINOVA

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 3.

Họa tiết hoa đính trên tay áo tạo hiệu ứng như một vườn hoa bung nở rực rỡ. Chọn màu tất tone sur tone với màu áo, kết hợp len sợi và da để mang đến cảm nhận hài hòa và vừa vặn hoàn hảo

ẢNH: LAURA

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 4.

Phối đồ nhiều lớp mùa này không thể thiếu áo len - chiếc áo được chọn làm trung tâm của bản phối - nổi bật từ màu sắc đến họa tiết giúp tổng thể có chiều sâu về thị giác, đem lại cảm nhận chung về sự ấm áp, nồng nhiệt qua vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch

ẢNH: ANOUK YVE

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 5.

Gam màu ấm như mang cả mùa thu lên áo, sự đan xen của họa tiết, các mảng màu và hình dáng ngộ nghĩnh của cardigan phối áo bèo nhún

ẢNH: MISHOW OFFICIAL

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 6.

Với một chiếc áo len chui đầu họa tiết Bắc Âu, bản phối hoàn hảo gọi tên sơ mi trắng và quần denim màu trắng. Diện mạo mát lạnh này chính là dành để mang đến cho nàng cảm giác ấm êm, dễ chịu và thoải mái khi thư thả uống trà, đọc sách tại nhà

ẢNH: TAMARA

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 7.

Cardigan phối dây lụa họa tiết, kết hợp chân váy dài mang đến hình ảnh quý cô công sở thanh lịch và sành điệu

ẢNH: GUMAC

Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 8.
Lên đồ ấm áp, nhẹ nhàng mà vẫn sành điệu với áo len mềm - Ảnh 9.

Denim, len sợi và những ý tưởng làm mới bản phối công sở cùng áo len mở ra cho nàng các lựa chọn mặc đẹp trendy đa phong cách và giàu tính sáng tạo

ẢNH: GUMAC


Áo len cardigan Chân váy Quần jeans quần denim áo len họa tiết áo len không tay

