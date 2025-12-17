  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/12/2025 14:00 GMT+7

Giữa muôn vàn lựa chọn áo khoác, áo măng tô thắt eo vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong những ngày trời trở gió.

Không đơn thuần là một chiếc áo khoác, áo măng tô thắt eo đại diện cho tinh thần thời trang tinh tế và có chiều sâu. Phom dáng dài hoặc lửng kết hợp cùng chi tiết đai thắt giúp định hình vòng eo rõ nét, tạo hiệu ứng cơ thể cao ráo và thon gọn hơn. 

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng- Ảnh 1.

Với sắc be trung tính, áo măng tô thắt eo dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau, từ thanh lịch đến năng động

ẢNH: NK FASHION

Nàng khoác lên mình chiếc măng tô dáng dài màu be, nổi bật với cổ bẻ ve rộng và hàng khuy đôi sang trọng. Chi tiết đai vải to bản được thắt nơ tinh tế ngang eo không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp vóc dáng trở nên mềm mại, nữ tính hơn.

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng- Ảnh 2.

Khoác lên mình chiếc áo măng tô dáng dài màu be thanh lịch, với thiết kế cổ bẻ ve rộng và hàng khuy đôi to tròn

ẢNH: CCHAT CLOTHES

Chiếc áo được nhấn nhá bằng chi tiết đai vải thắt nơ nhẹ nhàng ở eo, cùng với đai tay áo có khóa cài kim loại, toát lên vẻ ngoài hiện đại và phóng khoáng. Nàng kết hợp áo với quần jeans xanh, áo len màu kem và bốt cao cổ màu trắng kem, tạo nên một tổng thể trẻ trung và năng động.

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng- Ảnh 3.

Gam trắng kem luôn gợi lên cảm giác tinh khôi và trang nhã, đặc biệt phù hợp với những ngày đông se lạnh

ẢNH: YOONA

Chiếc măng tô dạ dáng dài màu trắng kem gây ấn tượng với thiết kế cổ áo bẻ rộng, cao, tạo hiệu ứng như một chiếc khăn choàng sang trọng. Hàng khuy đôi lớn kết hợp cùng đai khóa kim loại tròn to bản giúp tôn lên vòng eo thon gọn, mang lại vẻ ngoài kiêu sa và ấm áp.

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng- Ảnh 4.

Những gam màu trầm như nâu gỗ luôn mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi

ẢNH: TOSON

Chiếc măng tô dạ dáng lửng màu nâu với cổ bẻ ve lớn và phom xòe nhẹ giúp tôn dáng một cách tự nhiên. Đai eo to bản cùng màu, nhấn nhá bằng khóa tròn ánh kim, trở thành điểm nhấn tinh tế, làm nổi bật vẻ nữ tính và quý phái. Khi kết hợp cùng áo trong màu đen, quần tây ống rộng màu kem, giày cao gót mũi nhọn đen và túi xách trắng kem, set đồ đạt đến sự cân bằng hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại.

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng- Ảnh 5.

Không chỉ gói gọn trong những gam màu trung tính, áo măng tô buộc đai còn trở nên thú vị hơn với các sắc màu tươi sáng

ẢNH: POTATO FASHION

Chiếc măng tô dáng dài màu xanh lam dịu mát mang đến cảm giác mới mẻ, thanh lịch. Thiết kế cổ bẻ ve rộng, cầu vai và hàng khuy đôi cổ điển được làm mềm mại nhờ chi tiết đai vải thắt eo. Khi phối cùng áo sơ mi kẻ sọc thắt nơ đen, chân váy midi xếp ly đen, mũ nồi và túi xách da đen, nàng dễ dàng xây dựng hình ảnh quý cô Paris thanh lịch giữa mùa đông.

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng- Ảnh 6.

Áo măng tô dáng lửng màu hồng phấn lại mang đến sắc thái ngọt ngào và nữ tính

ẢNH: ORCHID FASHION

Phom áo chiết eo nhẹ, đai vải cùng màu giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế. Khi kết hợp cùng áo len cổ lọ trắng và bốt cao cổ trắng kem, tổng thể trở nên hài hòa, trẻ trung mà vẫn giữ trọn nét ấm áp.

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng- Ảnh 7.

Nàng chọn cho mình chiếc áo măng tô dáng lửng màu xanh rêu thời thượng, với thiết kế cổ bẻ ve nhỏ, hàng khuy đôi và chi tiết cầu vai tinh tế vào những ngày đông

ẢNH: NK FASHION

Chiếc áo được thắt đai vải cùng màu ngang eo, tạo vẻ ngoài gọn gàng và tôn dáng. Nàng kết hợp cùng áo trong màu trắng, bốt cao cổ màu đen và túi xách chần bông màu trắng kem quai xích vàng, tạo nên phong cách thanh lịch và sành điệu.

