Thời trang 24/7

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/12/2025 10:00 GMT+7

Thiết kế váy suông mùa lạnh ưu ái các chất liệu dày và mềm mại như vải nhung, ren và lụa satin. Chọn diện váy suông, quý cô dễ dàng chạm đến những đỉnh cao của tiêu chí mặc đẹp, sang trọng mà vẫn luôn cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng và nữ tính.

Thả dáng nhẹ nhàng trong ngày lạnh cùng váy suông vải nhung điểm họa tiết lấp lánh, nàng sẽ chọn sắc đỏ đô hay đen tuyền, sắc hồng đào óng ả của tơ hay gam màu cream của lụa satin? Dưới đây là những bản phối diện đầm dáng suông đẹp mơ màng. Trong mỗi khung hình, mỗi thiết kế suông đều giúp nàng tỏa sáng vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng hòa quyện trong sự sang trọng và thần thái.

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 1.

Đầm dài màu đỏ rượu chất liệu nhung mang đến vẻ rực rỡ, cuốn hút theo cách thật tự nhiên mà khó có thể cưỡng lại. Thiết kế khéo léo điểm chi tiết hoa trắng trên vai tạo điểm nhấn thị giác cho trang phục thêm phần xuất sắc

ẢNH: XAXA

Quý cô hiện đại chọn váy suông cho mọi dịp

Váy suông mùa cuối năm mang đến góc nhìn hiện đại về sự tối giản mà đầy quyến rũ, thanh lịch mà không cần phô trương. Quý cô hiện đại tự khắc họa bản thân qua những phom dáng chuẩn mực, những gam màu timeless và chất liệu cao cấp. Các thiết kế dáng suông sang trọng và trang nhã gọi tên đầm maxi suông vải nhung, đầm suông vải tơ hay các món đồ làm từ chất liệu thô dệt họa tiết cổ điển.

Dù nàng đang tìm kiếm ý tưởng để làm mới phong cách công sở, chọn trang phục cho buổi gặp gỡ cuối tuần hay chỉ lên đồ để dạo phố, váy suông cũng đều có thể trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 2.

Vẻ đẹp sang trọng thầm lặng của nhung đen được chuyển tải qua thiết kế đầm phom suông quý phái mà tinh giản. Từng hạt ngọc trai nhỏ đính lấp lánh nổi bật trên nền vải, mang đến diện mạo đặc trưng đại diện cho phong cách đẳng cấp và sức hút vượt thời gian

ẢNH: XAXA

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 3.

Thiết kế dáng suông dài trên nền chất liệu thô, gam màu xám dệt họa tiết kẻ là điểm nhấn nổi bật cho tủ đồ đông. Trang phục phom dáng rộng rãi, tay chuông nhẹ nhàng vừa giữ ấm vừa tạo nên sự phóng khoáng, thời thượng và dễ ứng dụng

ẢNH: XAXA

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 4.
Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 5.

Những chiếc váy suông hack dáng, sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng chính là kiểu trang phục "must have" mùa này. Nhung mềm mại, ren quyến rũ, ánh kim kiêu sa hòa quyện tạo nên chiều sâu cảm xúc cho từng bản phối, giúp người mặc tỏa sáng và làm chủ mọi không gian

ẢNH: XAXA

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 6.

Thiết kế dáng dài kín đáo và thanh lịch. Nét nữ tính dịu dàng lan tỏa qua tông màu nhẹ nhàng mà ấm áp, đường cắt tinh tế và điểm nhấn viền bèo nhún điệu đà

ẢNH: TOCHIE

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 7.
Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 8.

Từ những buổi gặp gỡ đến tiệc trà chiều, từ đời thường, văn phòng đến thảm đỏ sự kiện, các thiết kế váy suông đa chất liệu giúp quý cô trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình

ẢNH: TOCHIE

Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 9.
Váy suông hack dáng, lại sang trọng và đậm chất nữ tính, dịu dàng- Ảnh 10.

Khi diện đầm suông đơn sắc, nàng có thể dễ dàng phối thêm các món đồ họa tiết. Khăn lụa gấp hình tam giác đặt hờ trên vai tạo điểm nhấn cho váy satin màu cream sang trọng. Đây chính là cách để nàng tạo nên diện mạo mới mỗi khi mặc lại thiết kế dáng suông này

ẢNH: MAUVE

