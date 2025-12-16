Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài

Chọn kết thân với váy dáng dài, quý cô sẽ tự tin mặc đẹp suốt tuần từ văn phòng đến các bữa tiệc. Những thiết kế dáng dài nổi bật nhất mùa gọi tên váy sơ mi, váy ren dáng midi, váy yếm phối áo sơ mi lụa...
Không thể phủ nhận rằng váy dáng dài là thiết kế có mặt nhiều nhất trong tủ đồ công sở của mọi chị em. Thiết kế này vừa đa năng, vừa dễ mặc đẹp vì mỗi lần mặc, nàng chỉ cần đổi mới cách kết hợp giày và túi.
Váy sơ mi tối giản nhưng linh hoạt
Kiểu váy dáng dài hoàn hảo cho mọi buổi gặp gỡ, mọi không gian và phù hợp với mọi cô gái chính là váy sơ mi. Thiết kế váy đầm sơ mi trên các chất liệu đứng phom sang trọng mang đến hình ảnh thanh lịch cổ điển, còn các thiết kế trên chất vải voan tơ, vải chiffon in họa tiết tạo nên nét tươi trẻ và hiện đại. Tùy theo không gian nơi đến mà quý cô chọn cho mình chiếc váy sơ mi phù hợp nhất.
Váy yếm xếp lớp áo sơ mi
Diện váy yếm hay các set đồng bộ nhiều lớp, tận dụng sự đối lập của chất liệu dày - mỏng, đơn sắc - họa tiết để làm bản phối nổi bật hơn. Cách diện đồ đặc trưng này dành cho nàng yêu thích phong cách tiểu thư, luôn đặt tiêu chí thẩm mỹ lên hàng đầu khi phối đồ xuống phố.
Đầm liền họa tiết cổ điển
Họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ ca rô đang "lên ngôi" trong mùa thu đông năm nay. Các thiết kế đầm công sở dáng chữ A khéo léo vận dụng những kỹ thuật cắt may hiện đại để mang đến nàng những diện mạo mới.
Đầm tiệc nhẹ, đầm dạo phố
Không phải là những mẫu váy dài chấm gót, các thiết kế công sở, đầm tiệc nhẹ, đầm dạo phố dáng midi có sự nổi bật về màu sắc hay chất liệu chính là gợi ý mặc đẹp đa năng và linh hoạt nhất. Diện các thiết kế này, nàng có thể đi thẳng từ văn phòng đến các bữa tiệc, từ công sở làm việc đến những buổi hẹn hò hay gặp gỡ khách hàng, đối tác dịp cuối năm...