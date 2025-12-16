Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài

Không thể phủ nhận rằng váy dáng dài là thiết kế có mặt nhiều nhất trong tủ đồ công sở của mọi chị em. Thiết kế này vừa đa năng, vừa dễ mặc đẹp vì mỗi lần mặc, nàng chỉ cần đổi mới cách kết hợp giày và túi.

Váy sơ mi dáng dài cực kỳ linh hoạt, có thể vừa diện đi làm vừa diện đi tiệc. Bản phối có thể được làm mới theo cách đơn giản như thêm khăn lụa, phụ kiện thời trang hay một đôi giày cao gót đính đá sáng lấp lánh ẢNH: JEOR

Váy sơ mi tối giản nhưng linh hoạt

Kiểu váy dáng dài hoàn hảo cho mọi buổi gặp gỡ, mọi không gian và phù hợp với mọi cô gái chính là váy sơ mi. Thiết kế váy đầm sơ mi trên các chất liệu đứng phom sang trọng mang đến hình ảnh thanh lịch cổ điển, còn các thiết kế trên chất vải voan tơ, vải chiffon in họa tiết tạo nên nét tươi trẻ và hiện đại. Tùy theo không gian nơi đến mà quý cô chọn cho mình chiếc váy sơ mi phù hợp nhất.

Chất liệu vải tafta giúp thiết kế sơ mi có phom dáng chỉn chu và vẻ ngoài sang trọng. Cấu trúc không tay, cổ bẻ tạo nên diện mạo thanh lịch càng được tô đậm thêm qua điểm nhấn thắt eo bằng dây lưng bản nhỏ ẢNH: JEOR

Áo làm từ các chất vải mỏng mềm như vải voan tơ, organza có chi tiết thắt nơ mặc đẹp nhất cùng váy yếm hoặc các set vest cách điệu có phần cổ, vai khoét sâu ẢNH: JEOR

Váy yếm xếp lớp áo sơ mi

Diện váy yếm hay các set đồng bộ nhiều lớp, tận dụng sự đối lập của chất liệu dày - mỏng, đơn sắc - họa tiết để làm bản phối nổi bật hơn. Cách diện đồ đặc trưng này dành cho nàng yêu thích phong cách tiểu thư, luôn đặt tiêu chí thẩm mỹ lên hàng đầu khi phối đồ xuống phố.

Áo cổ trụ họa tiết nanh sói phối váy yếm màu xanh navy tôn nét trẻ trung và trưởng thành của quý cô ẢNH: OYSTER

Đầm liền tối giản phối cổ trắng (cổ sen, cổ nhọn, cổ hải quân, cổ thuyền...) là những thiết kế dáng dài "must have" mùa này. Không chỉ tạo nên sự tương phản hoàn hảo giữa phần cổ áo và tổng thể, các thiết kế liền thân này chính là tuyên ngôn mặc đẹp của quý cô hiện đại ẢNH: JEOR

Tông màu trầm ấm thể hiện sắc thái điềm tĩnh, sự chỉn chu và giàu kinh nghiệm của các quý cô cả trong phong cách cá nhân lẫn phong thái làm việc ẢNH: K&K FASHION

Đầm liền họa tiết cổ điển

Họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ ca rô đang "lên ngôi" trong mùa thu đông năm nay. Các thiết kế đầm công sở dáng chữ A khéo léo vận dụng những kỹ thuật cắt may hiện đại để mang đến nàng những diện mạo mới.

Họa tiết nanh sói được làm mới qua phom đầm dáng chữ A hiện đại. Các chi tiết túi đắp, cổ tròn hay hàng cúc vừa là điểm nhấn trang trí vừa góp phần tăng chiều sâu thị giác cho trang phục ẢNH: K&K FASHION

Gam màu cam đào nổi bật, sắc đỏ tươi hay đỏ đô nồng nàn là gợi ý mặc đẹp dành cho các buổi tiệc tối nhẹ nhàng, tiệc trà chiều, dạo phố... ẢNH: IVY MODA

Đầm tiệc nhẹ, đầm dạo phố

Không phải là những mẫu váy dài chấm gót, các thiết kế công sở, đầm tiệc nhẹ, đầm dạo phố dáng midi có sự nổi bật về màu sắc hay chất liệu chính là gợi ý mặc đẹp đa năng và linh hoạt nhất. Diện các thiết kế này, nàng có thể đi thẳng từ văn phòng đến các bữa tiệc, từ công sở làm việc đến những buổi hẹn hò hay gặp gỡ khách hàng, đối tác dịp cuối năm...

Chất liệu vải ren hoa và gam màu đỏ đô giúp nàng tỏa sáng và đối phương không thể rời mắt. Hãy tự tin mặc đẹp theo đúng phong cách yêu thích và khi ấy, trang phục trở thành một "quyền lực mềm" thể hiện phong thái độc đáo của quý cô ẢNH: CHARMILLES

Đầm lệch vai dáng midi khéo léo khoe nét gợi cảm và quyến rũ nhẹ nhàng. Gam màu đỏ nổi bật của thiết kế được gợi ý phối cùng tông màu bạc của giày cao gót, cài áo, túi xách cầm tay hoặc trang sức ẢNH: CHARMILLES



