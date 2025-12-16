  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/12/2025 14:00 GMT+7

Chọn kết thân với váy dáng dài, quý cô sẽ tự tin mặc đẹp suốt tuần từ văn phòng đến các bữa tiệc. Những thiết kế dáng dài nổi bật nhất mùa gọi tên váy sơ mi, váy ren dáng midi, váy yếm phối áo sơ mi lụa...

Không thể phủ nhận rằng váy dáng dài là thiết kế có mặt nhiều nhất trong tủ đồ công sở của mọi chị em. Thiết kế này vừa đa năng, vừa dễ mặc đẹp vì mỗi lần mặc, nàng chỉ cần đổi mới cách kết hợp giày và túi.

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 1.

Váy sơ mi dáng dài cực kỳ linh hoạt, có thể vừa diện đi làm vừa diện đi tiệc. Bản phối có thể được làm mới theo cách đơn giản như thêm khăn lụa, phụ kiện thời trang hay một đôi giày cao gót đính đá sáng lấp lánh

ẢNH: JEOR

Váy sơ mi tối giản nhưng linh hoạt

Kiểu váy dáng dài hoàn hảo cho mọi buổi gặp gỡ, mọi không gian và phù hợp với mọi cô gái chính là váy sơ mi. Thiết kế váy đầm sơ mi trên các chất liệu đứng phom sang trọng mang đến hình ảnh thanh lịch cổ điển, còn các thiết kế trên chất vải voan tơ, vải chiffon in họa tiết tạo nên nét tươi trẻ và hiện đại. Tùy theo không gian nơi đến mà quý cô chọn cho mình chiếc váy sơ mi phù hợp nhất.

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 2.

Chất liệu vải tafta giúp thiết kế sơ mi có phom dáng chỉn chu và vẻ ngoài sang trọng. Cấu trúc không tay, cổ bẻ tạo nên diện mạo thanh lịch càng được tô đậm thêm qua điểm nhấn thắt eo bằng dây lưng bản nhỏ

ẢNH: JEOR

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 3.

Áo làm từ các chất vải mỏng mềm như vải voan tơ, organza có chi tiết thắt nơ mặc đẹp nhất cùng váy yếm hoặc các set vest cách điệu có phần cổ, vai khoét sâu

ẢNH: JEOR

Váy yếm xếp lớp áo sơ mi

Diện váy yếm hay các set đồng bộ nhiều lớp, tận dụng sự đối lập của chất liệu dày - mỏng, đơn sắc - họa tiết để làm bản phối nổi bật hơn. Cách diện đồ đặc trưng này dành cho nàng yêu thích phong cách tiểu thư, luôn đặt tiêu chí thẩm mỹ lên hàng đầu khi phối đồ xuống phố.

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 4.

Áo cổ trụ họa tiết nanh sói phối váy yếm màu xanh navy tôn nét trẻ trung và trưởng thành của quý cô

ẢNH: OYSTER

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 5.

Đầm liền tối giản phối cổ trắng (cổ sen, cổ nhọn, cổ hải quân, cổ thuyền...) là những thiết kế dáng dài "must have" mùa này. Không chỉ tạo nên sự tương phản hoàn hảo giữa phần cổ áo và tổng thể, các thiết kế liền thân này chính là tuyên ngôn mặc đẹp của quý cô hiện đại

ẢNH: JEOR

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 6.

Tông màu trầm ấm thể hiện sắc thái điềm tĩnh, sự chỉn chu và giàu kinh nghiệm của các quý cô cả trong phong cách cá nhân lẫn phong thái làm việc

ẢNH: K&K FASHION

Đầm liền họa tiết cổ điển

Họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ ca rô đang "lên ngôi" trong mùa thu đông năm nay. Các thiết kế đầm công sở dáng chữ A khéo léo vận dụng những kỹ thuật cắt may hiện đại để mang đến nàng những diện mạo mới.

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 7.

Họa tiết nanh sói được làm mới qua phom đầm dáng chữ A hiện đại. Các chi tiết túi đắp, cổ tròn hay hàng cúc vừa là điểm nhấn trang trí vừa góp phần tăng chiều sâu thị giác cho trang phục

ẢNH: K&K FASHION

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 8.

Gam màu cam đào nổi bật, sắc đỏ tươi hay đỏ đô nồng nàn là gợi ý mặc đẹp dành cho các buổi tiệc tối nhẹ nhàng, tiệc trà chiều, dạo phố...

ẢNH: IVY MODA

Đầm tiệc nhẹ, đầm dạo phố

Không phải là những mẫu váy dài chấm gót, các thiết kế công sở, đầm tiệc nhẹ, đầm dạo phố dáng midi có sự nổi bật về màu sắc hay chất liệu chính là gợi ý mặc đẹp đa năng và linh hoạt nhất. Diện các thiết kế này, nàng có thể đi thẳng từ văn phòng đến các bữa tiệc, từ công sở làm việc đến những buổi hẹn hò hay gặp gỡ khách hàng, đối tác dịp cuối năm...

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 9.

Chất liệu vải ren hoa và gam màu đỏ đô giúp nàng tỏa sáng và đối phương không thể rời mắt. Hãy tự tin mặc đẹp theo đúng phong cách yêu thích và khi ấy, trang phục trở thành một "quyền lực mềm" thể hiện phong thái độc đáo của quý cô

ẢNH: CHARMILLES

Tự tin mặc đẹp cả tuần cùng váy dáng dài- Ảnh 10.

Đầm lệch vai dáng midi khéo léo khoe nét gợi cảm và quyến rũ nhẹ nhàng. Gam màu đỏ nổi bật của thiết kế được gợi ý phối cùng tông màu bạc của giày cao gót, cài áo, túi xách cầm tay hoặc trang sức

ẢNH: CHARMILLES


váy dáng dài Váy dài váy sơ mi Váy tiệc váy midi

Bài viết khác

Tôn lên vóc dáng mà vẫn sành điệu với chân váy bút chì

Tôn lên vóc dáng mà vẫn sành điệu với chân váy bút chì

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông

Tối giản nhưng sang xịn nhờ diện áo tweed vào mùa đông

Áo tank top ‘soán ngôi’ các kiểu áo cơ bản, khoe cá tính mạnh mẽ

Áo tank top ‘soán ngôi’ các kiểu áo cơ bản, khoe cá tính mạnh mẽ

Chân váy ngắn tôn dáng giúp nàng thêm tự tin

Chân váy ngắn tôn dáng giúp nàng thêm tự tin

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top