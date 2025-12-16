  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/12/2025 10:00 GMT+7

Đừng nghĩ áo blazer chỉ dành cho những buổi họp mặt trang trọng, món đồ này đã được 'tái sinh' với những thiết kế táo bạo và cá tính hơn, giúp người mặc nổi bật dù ở hoàn cảnh nào.

Áo blazer không chỉ giúp bạn nổi bật mà còn mở ra nhiều cách phối linh hoạt. Dù theo đuổi phong cách nữ tính hay cá tính, thiết kế này đều làm bật khí chất riêng, cho bạn tự tin ghi dấu ấn ở mọi nơi.

Áo blazer màu be

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 1.

Áo blazer màu be là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu vẻ đẹp mềm mại nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng

ẢNH: HERADG

Thiết kế lửng ôm nhẹ giúp tôn vòng eo, cổ ve gọn gàng cùng các đường gấp tinh tế tạo cảm giác thanh thoát cho phần thân trên. Khi kết hợp cùng chân váy dài đồng màu, tổng thể trở nên hài hòa và nữ tính, vừa dịu dàng vừa mang hơi thở thời trang hiện đại. 

Áo blazer sắc xanh trầm

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 2.

Áo blazer sắc xanh trầm tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với phom lửng thanh thoát, cổ ve sắc nét và hàng khuy vàng nổi bật trên nền vải mịn

ẢNH: LAMIA

Vai được thiết kế chuẩn phom giúp dáng đứng vững, phần thân trên ôm nhẹ làm tôn đường eo một cách tinh tế. 

Áo blazer dáng peplum tay ngắn

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 3.

Một chiếc áo vừa vặn, cổ ve mở thanh thoát kết hợp cùng đường gấp vai tinh tế tạo điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất

ẢNH: @S.PEARL

Đai nhỏ siết eo và hàng khuy nổi bật giúp thân trên trông gọn gàng và sang hơn rõ rệt. Khi đi cùng chân váy dài đồng tông, set đồ trở nên mềm mại, uyển chuyển mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu. 

Áo blazer crop top

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 4.

Nếu muốn xây dựng hình ảnh hiện đại và phóng khoáng hơn, áo blazer crop top phối cùng quần suông chính là công thức hoàn hảo

ẢNH: @D.CHIC

Dáng áo lửng giúp tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối, trong khi quần suông ống rộng lại tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, mang đến vẻ ngoài cao ráo và thanh thoát.

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 5.

Bộ cánh trắng tinh khôi là biểu tượng của sự sang trọng và phong thái chuyên nghiệp

ẢNH: LEIKA

Áo blazer dáng ngắn ôm sát, thiết kế hai hàng cúc cùng cổ ve mảnh và vai độn đứng phom tạo nên cấu trúc sắc nét. Hoa cài đồng điệu mang đến điểm nhấn mềm mại, cân bằng vẻ cứng cáp của áo blazer, đi cùng chiếc quần tây ống rộng giúp đôi chân thêm thon dài, hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch và đầy khí chất.

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 6.

Sự tương phản đen - trắng luôn mang lại hiệu ứng thị giác cuốn hút, áo blazer màu kem với dáng đơn giản, không cúc giúp tôn eo tối đa

ẢNH: @LUPERI

Cổ chữ V sâu cùng ve áo mảnh và phom ôm vừa vặn tạo cảm giác tinh tế. Khi phối cùng áo hai dây và quần ống rộng cạp cao màu đen có chi tiết cúc trang trí, set đồ không chỉ kéo dài đôi chân mà còn mang đến vẻ ngoài sang trọng, rất phù hợp cho những buổi gặp gỡ hoặc sự kiện thời trang.

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 7.

Áo blazer khi kết hợp cùng quần baggy mang đến tinh thần phóng khoáng, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu cần thiết

ẢNH: @LAMIA

Tông nâu sang trọng tạo sức hút mạnh mẽ cho tổng thể trang phục, chiếc áo blazer ôm vừa vặn với thiết kế hai hàng cúc cắt lửng giúp tôn eo khéo léo. Cổ ve áo rộng cùng chất liệu đứng phom mang đến cảm giác sắc nét và hiện đại. 

Áo blazer là điểm nhấn tinh tế cho vẻ ngoài nổi bật- Ảnh 8.

Áo blazer đen tuyền tối giản nhưng lại toát lên thần thái mạnh mẽ với thiết kế tay lửng cùng cổ chữ V bản lớn và vạt bất đối xứng tạo điểm nhấn mang tính nghệ thuật

ẢNH: @LAMIA

Hai hàng cúc xếp nghiêng giúp vòng eo trông thon gọn hơn rõ rệt. Khi kết hợp cùng quần baggy xếp ly, tổng thể vừa thoải mái, lại tạo nên diện mạo sắc sảo đậm hơi thở thời trang hiện đại.

 

