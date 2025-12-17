Bản phối với giày bốt đa năng, ‘cân’ mọi phong cách từ cá tính đến thanh lịch

Giày bốt không đơn thuần là phụ kiện giữ ấm, mà còn được xem như một “tuyên ngôn phong cách”, phản chiếu rõ nét cá tính, tâm trạng và câu chuyện mà người phụ nữ muốn kể trong từng ngày. Chỉ cần thay đổi kiểu dáng bốt và cách phối đồ, bạn có thể trở nên thanh lịch, cá tính hay ngọt ngào một cách đầy chủ ý.



Với những ngày chuyển trời không quá se lạnh, chỉ với một đôi bốt cổ thấp màu đen là có thể giúp bạn thoải mái vận động thoải mái. Trang phục là áo thun ôm phối cùng chân váy xếp ly gam nâu beige, sự tối giản trong màu sắc giúp tổng thể giữ được vẻ nhẹ nhàng, trong khi cách kết hợp khéo léo giữa phom dáng ôm gọn và chân váy xòe mềm mại lại tôn lên nét nữ tính hiện đại.

Đôi bốt đóng vai trò như “mỏ neo” giữ cho tổng thể trang phục thêm vững vàng, tạo điểm nhấn vừa đủ để người mặc toát lên khí chất khiến người đối diện phải ngoái nhìn ẢNH: LANNIE ROOM

Khi muốn thể hiện “chất riêng” rõ nét hơn, bốt cao cổ chính là lựa chọn lý tưởng. Chỉ cần một đôi bốt da trơn phối cùng váy ngắn và áo khoác bomber, hình ảnh người phụ nữ hiện lên đầy mạnh mẽ nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Áo bomber khoác ngoài mang hơi thở đường phố, trong khi váy ngắn giúp tổng thể không bị thô cứng. Thêm phụ kiện như mũ len hoặc túi đeo vai nhỏ xinh, bản phối này đủ sức giúp bạn nổi bật trong mọi khung hình.



Phối bốt cổ cao cùng chân váy ngắn và áo khoác bomber, tạo nét cá tính phong cách đường phố ẢNH: @GOSLYN.BOOTS

Trong những ngày thời tiết trở lạnh, công thức phối đồ gồm bốt cổ cao cùng áo phao luôn được phái đẹp ưa chuộng nhờ tính ứng dụng cao. Quần legging ôm dáng giúp giữ ấm nhưng vẫn tôn lên đường cong tự nhiên, tạo cảm giác gọn gàng và thoải mái khi di chuyển. Trong khi đó, áo phao đóng vai trò giữ ấm ngày lạnh, thiết kế dáng ngắn cân bằng tỷ lệ cơ thể, khiến người mặc trông cao và thanh thoát hơn. Khi kết hợp cùng bốt cao cổ mũi tròn, đôi chân được “kéo dài” một cách tinh tế, từng bước đi trở nên chắc chắn và đầy tự tin.



Phối bốt cổ cao và áo phao cùng tông màu tạo tổng thể hài hòa cho ngày đông lạnh giá ẢNH: @GOSLYN.BOOTS

Giữa những ngày gió lạnh khẽ lùa qua từng góc phố, sự kết hợp giữa bốt đen và váy midi xếp ly mang đến một cảm giác rất riêng. Những nếp gấp mềm mại của chân váy hòa quyện cùng dáng đứng vững chãi của đôi bốt, tạo nên tổng thể vừa dịu dàng vừa tự tin. Khi đi cùng áo blazer dáng dài, set đồ này không chỉ giữ ấm mà còn toát lên khí chất thanh lịch, khiến người khác chỉ cần lướt qua cũng phải ngoái nhìn.



Sự kết hợp giữa bốt đen và váy midi xếp ly cùng tông mang lại sự hài hòa, thanh lịch ẢNH: @GOSLYN.BOOTS

Nguyên bộ trang phục tone sur tone với màu nâu đất chủ đạo đem đến phong cách cổ điển hợp trong những ngày thu đông. Khoác ngoài là áo blazer oversized màu nâu đất đi cùng đôi bốt da cổ cao da mịn cùng tông tạo nên hình ảnh vừa phóng khoáng vừa thanh lịch.

Gam nâu trầm ấm mang đậm tinh thần mùa thu, trong khi sự tương phản giữa áo khoác dáng rộng và bốt ôm chân giúp bản phối trở nên cân đối, có điểm nhấn rõ ràng. Phối thêm túi xách nhỏ họa tiết ca rô để hoàn thiện tổng thể ẢNH: @RESES

Một đôi bốt cổ cao da trắng khi kết hợp cùng set trang phục dạ tweed tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng. Vải tweed vốn gắn liền với vẻ quý phái, khi đi cùng bốt dáng combat lại trở nên phá cách và hiện đại hơn. Bên trong là áo len ôm dáng khéo léo khoe vòng eo, khoác ngoài là áo dạ tweed thanh lịch. Chiếc váy ngắn đồng bộ mang lại sự năng động, trong khi bốt giữ vai trò “đinh” giúp bản phối trở nên cá tính.



Chỉ cần phụ kiện tối giản như túi xách tông đen là bạn đã sẵn sàng xuất hiện như một fashionista chính hiệu ẢNH: ACFC

Tối giản nhưng đầy cuốn hút khi diện trang phục tông đen trắng đối lập. Đôi giày bốt quá gối là điểm nhấn, thiết kế bốt dáng ôm sát, chất liệu da lộn mềm mại giúp tôn trọn đôi chân thon dài, đồng thời tạo cảm giác sang trọng và có chiều sâu thị giác. Phần gót nhọn vừa phải mang lại vẻ nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo, rất hài hòa với chân váy da ngắn ôm gọn và áo cổ cao màu trắng thanh lịch.

Sự đối lập giữa sắc đen trầm ấm của bốt và gam trắng tinh khôi của trang phục phía trên tạo nên tổng thể cân bằng, đầy cuốn hút ẢNH: GUMAC

Tôn lên nét quyến rũ khi diện váy len bodycon màu trắng, đôi bốt trắng lúc này không chỉ đóng vai trò phụ kiện mà trở thành yếu tố định hình phong cách, khiến tổng thể trang phục mang sắc thái sang trọng, gợi cảm nhưng vẫn đầy tinh tế. Thiết kế ôm chân tinh tế, chất liệu da mịn cùng phom dáng kéo dài giúp đôi chân trông thanh thoát hơn. Phần gót nhọn cao vừa đủ tạo dáng đứng uyển chuyển, tôn lên vẻ kiêu hãnh của người mặc.



Tôn lên nét quyến rũ pha lẫn cá tính với sự kết hợp giữa váy bodycon và giày bốt ẢNH: CARDINA

Dù xuất hiện trong vai trò điểm nhấn cá tính hay mảnh ghép hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, bốt luôn chứng minh sức hút bền bỉ của mình trong thế giới thời trang. Một đôi bốt phù hợp không chỉ giúp người phụ nữ bước đi vững vàng hơn, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho phái đẹp.

