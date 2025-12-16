Diện blazer dáng rộng để khoe phong thái thanh lịch

Blazer dáng rộng ngày càng khẳng định vị trí trong tủ đồ phái đẹp nhờ khả năng tôn lên phong cách một cách tinh tế và thời thượng. Không chỉ mang đến vẻ ngoài thanh lịch, chỉn chu, thiết kế phom rộng còn tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng, giúp nàng tự tin thể hiện phong thái cuốn hút trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Không còn bó mình trong khuôn khổ đồ công sở truyền thống, blazer dáng rộng kẻ sọc xám đang trở thành tuyên ngôn phong cách mới của nàng hiện đại yêu sự tự do và bản lĩnh. Với phom dáng oversized phóng khoáng, chiếc blazer không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi mặc mà còn khéo léo tạo nên vẻ ngoài thời thượng, cá tính ẢNH: @JUDYDIEMTRANG

Họa tiết kẻ sọc dọc mảnh trên nền xám trung tính giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, đồng thời gợi lên tinh thần cổ điển, chuyên nghiệp rất đặc trưng của blazer. Thiết kế cổ ve chữ V cùng dáng hai hàng khuy tăng thêm độ chỉn chu, sang trọng, nhưng khi được nàng phối cùng áo cổ lọ đen và quần shorts đồng bộ, tổng thể lập tức trở nên trẻ trung, linh hoạt và bớt cứng nhắc. Blazer lúc này không còn là món đồ "đóng khung" nơi công sở, mà trở thành điểm nhấn trung tâm, cân bằng hoàn hảo giữa nét lịch sự và tinh thần đường phố, giúp nàng tự tin thể hiện phong thái cuốn hút, hiện đại trong mọi khoảnh khắc.

Nàng chỉ cần khoác lên chiếc blazer dáng rộng màu xám than là đã đủ sức chinh phục mọi ánh nhìn nhờ phom oversized phóng khoáng được tiết chế khéo léo bằng đai thắt eo, giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể và tạo đường cong mềm mại nhưng vẫn giữ nét mạnh mẽ ẢNH: @DIEMMYVU

Gam xám trung tính cùng chất liệu vải đứng phom mang lại vẻ chỉn chu, sang trọng, trong khi cổ ve chữ V cổ điển giúp chiếc áo linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Khi phối cùng áo cổ lọ và trang phục đen bên trong, tổng thể trở nên gọn gàng và thanh thoát hơn, làm nổi bật vai trò trung tâm của blazer, biến món đồ tưởng chừng an toàn này thành điểm nhấn phong cách tinh tế và hiện đại cho nàng.

Nàng hoàn toàn có thể làm mới hình ảnh quen thuộc của blazer khi lựa chọn thiết kế dáng rộng màu đen với phom suông phóng khoáng, vừa giữ được nét thanh lịch vốn có vừa mang tinh thần thời trang đường phố hiện đại ẢNH: @FR.RACHA

Cấu trúc vai nhẹ cùng chiều dài ngang đùi giúp chiếc blazer tạo hiệu ứng mạnh mẽ, cá tính mà không hề cứng nhắc. Khi kết hợp cùng áo thun trắng in hình bên trong, blazer lập tức "giảm nhiệt" sự nghiêm túc, chuyển sang sắc thái trẻ trung và có phần nổi loạn. Những chi tiết như quần tất đen, bốt cổ ngắn đính đá và túi xách phom hộp tiếp tục làm nổi bật vai trò trung tâm của áo blazer, tạo nên sự đối lập thú vị giữa chỉn chu và phóng khoáng, khẳng định tuyên ngôn phong cách dành cho nàng yêu sự tự do, cá tính và sẵn sàng thử nghiệm những cách phối mới mẻ.

Blazer gam màu đen trung tính tạo cảm giác sang trọng, chuyên nghiệp, kết hợp phom oversized suông rộng mang đến sự thoải mái, trẻ trung và giúp che khuyết điểm tinh tế ẢNH: @GOYYOG

Phần ve cổ chữ V cùng độ dài áo vừa phải giúp tổng thể thanh lịch mà không cứng nhắc, phù hợp nhịp sống năng động. Khi phối blazer với áo sơ mi trắng và quần jeans ống rộng xanh nhạt, trang phục đạt được sự cân bằng hài hòa giữa lịch sự và phóng khoáng, giúp nàng tự tin ứng dụng từ công sở đến dạo phố với phong thái thời trang cuốn hút.

Với sắc đen cổ điển, blazer mang đến cảm giác sang trọng, chuyên nghiệp nhưng vẫn phóng khoáng nhờ phom suông oversized ẢNH: @FAYE

Phần vai độn nhẹ giúp dáng người gọn gàng hơn, kết hợp ve cổ chữ V quen thuộc tạo nên nét thanh lịch dễ ứng dụng. Chi tiết khuy cài một hàng cùng nút thắt nhẹ ở eo trở thành điểm nhấn tinh tế, cân bằng giữa vẻ mạnh mẽ và sự mềm mại. Khi phối cùng quần ống rộng đồng bộ và phụ kiện ánh kim tối giản, chiếc blazer thực sự giữ vai trò trung tâm, khẳng định phong thái tự tin và gu thẩm mỹ hiện đại của nàng.

Gam màu be chủ đạo mang đến cho nàng vẻ ngoài thanh lịch theo cách nhẹ nhàng và hiện đại, trong khi phom blazer oversized tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng mà vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết ẢNH: @__SHINYEEUN

Chất liệu mềm, có độ rũ giúp tổng thể trở nên tự nhiên, linh hoạt, không hề cứng nhắc, còn ve cổ chữ V cổ điển góp phần cân bằng giữa nét trang nhã và tính ứng dụng cao. Khi được phối cùng quần ống rộng đồng màu và áo cổ lọ mỏng bên trong, set đồ trở nên liền mạch, tối giản nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, khẳng định blazer dáng rộng chính là món đồ then chốt dành cho nàng theo đuổi phong cách hiện đại và thanh lịch.

Phong cách công sở hiện đại được thể hiện rõ qua chiếc blazer dáng rộng màu be trung tính, nơi nét thanh lịch cổ điển được làm mới đầy tinh tế ẢNH: @KYDUYEN1311

Phom oversized kết hợp vai độn nhẹ mang lại cảm giác quyền lực, chỉn chu mà vẫn thoải mái, trong khi ve cổ chữ V giữ cho tổng thể luôn trang nhã. Khi phối cùng áo tank top trắng ôm gọn và chân váy bút chì dáng dài có đường xẻ tinh tế, trang phục đạt được sự cân bằng hài hòa giữa phom dáng rộng và nét mềm mại. Hoàn thiện bằng thắt lưng da nâu, túi xách tông trầm và giày cao gót quai mảnh, set đồ trở nên sang trọng, linh hoạt, phù hợp để nàng tự tin diện đi làm hay tham dự các sự kiện trang trọng.

ẢNH: @KYDUYEN1311

Blazer dáng rộng chính là điểm chốt hoàn hảo giúp nàng khẳng định phong thái thanh lịch theo cách hiện đại và tự tin. Nhờ phom dáng phóng khoáng, dễ ứng dụng và khả năng phối đồ linh hoạt, món đồ này mang đến sự cân bằng giữa vẻ chỉn chu và cảm giác thoải mái, phù hợp cho nhiều dịp. Chỉ cần tinh tế trong lựa chọn màu sắc, chất liệu và phụ kiện, blazer oversized đã đủ để trở thành tuyên ngôn phong cách của nàng.