Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh

Không chỉ dành cho mùa hè hay những ngày giao mùa, chân váy ren hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn tinh tế cho mùa đông nếu biết cách phối đồ.
Chân váy ren với vẻ ngoài hoàn hảo cho những dịp đặc biệt
Váy ren ngắn lấp ló dưới lớp áo blazer được trang trí bằng những chi tiết tinh tế. Sau đó, che bớt đôi chân bằng quần tất mỏng. Đây là trang phục hoàn hảo cho một dịp đặc biệt, giày cao gót là điều không thể thiếu.
Chân váy ren phối cùng áo khoác da, áo khoác lông thú
Có kiểu váy ren siêu ngắn để lấp ló dưới áo blazer kiểu tuxedo, hoặc kiểu dài lãng mạn phối cùng áo len. Có kiểu màu sắc tươi tắn để mặc với các gam màu khác, và kiểu gợi cảm hơn để kết hợp với áo khoác lông. Điều đáng ngạc nhiên là váy ren vẫn là món đồ không thể thiếu ngay cả trong thời tiết lạnh, giúp tôn lên vẻ ngoài sang trọng nhất của mùa. Bởi với cách phối đồ phù hợp, chúng dễ mặc hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng.
Chiếc váy ren dài được yêu thích mặc vào mùa hè. Vào mùa đông, nó có thể được kết hợp với quần tất và bốt, tạo nên nhiều cách phối mới. Ví dụ, với các chất liệu thời thượng khác như da lộn và lông thú. Chất liệu da lộn xuất hiện dưới dạng áo khoác và áo choàng với nhiều độ dài khác nhau. Lông thú được dùng cho các phụ kiện mềm mại, ấm áp như túi xách, mũ và khăn quàng cổ. Điều này tạo nên vẻ ngoài boho chic pha chút hiện đại, hoàn hảo cho mùa đông lạnh giá.