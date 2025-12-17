  • An Giang
Thời trang 24/7

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/12/2025 20:00 GMT+7

Nhẹ nhàng, gợi cảm và giàu nữ tính, chân váy ren - món đồ tưởng chừng 'khó chiều' này lại mang đến vẻ thanh lịch đầy cuốn hút, đặc biệt trong những dịp cần diện mạo chỉn chu và khác biệt.

Không chỉ dành cho mùa hè hay những ngày giao mùa, chân váy ren hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn tinh tế cho mùa đông nếu biết cách phối đồ.

Chân váy ren với vẻ ngoài hoàn hảo cho những dịp đặc biệt

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 1.

Với một chiếc áo khoác denim có phom dáng cứng cáp, cổ cao cũng có thể là sự kết hợp hoàn hảo với chân váy ren, đặc biệt là khi thêm một chiếc thắt lưng bản lớn ở eo

ẢNH: @GABBI

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 2.

Vẻ quyến rũ lấp lánh của gam màu nổi bật trên chiếc váy ren cạp cao và đôi giày đính lông vũ được cân bằng bởi những đường nét tối giản và màu đen tuyền của áo khoác và áo cổ lọ

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 3.

Hãy thử phối đồ theo phong cách này, áo len với tông màu vàng sáng chói cùng chân váy lót viền ren và giày cao gót kết hợp với tất lửng

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 4.

Bạn đang tìm kiếm một diện mạo khác biệt cho một dịp đặc biệt? Hãy thử phối áo blazer dạ hội, chân váy ren ngắn, quần tất mỏng và giày cao gót

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Váy ren ngắn lấp ló dưới lớp áo blazer được trang trí bằng những chi tiết tinh tế. Sau đó, che bớt đôi chân bằng quần tất mỏng. Đây là trang phục hoàn hảo cho một dịp đặc biệt, giày cao gót là điều không thể thiếu.

Chân váy ren phối cùng áo khoác da, áo khoác lông thú

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 5.

Chiếc váy dài trông rất tuyệt khi kết hợp với áo khoác da lộn và phụ kiện lông thú, tạo nên phong cách boho chic nhưng vẫn đậm chất mùa đông

ẢNH: @STREETSTYLESPY.DK

Có kiểu váy ren siêu ngắn để lấp ló dưới áo blazer kiểu tuxedo, hoặc kiểu dài lãng mạn phối cùng áo len. Có kiểu màu sắc tươi tắn để mặc với các gam màu khác, và kiểu gợi cảm hơn để kết hợp với áo khoác lông. Điều đáng ngạc nhiên là váy ren vẫn là món đồ không thể thiếu ngay cả trong thời tiết lạnh, giúp tôn lên vẻ ngoài sang trọng nhất của mùa. Bởi với cách phối đồ phù hợp, chúng dễ mặc hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng.

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 6.

Sự kết hợp thời thượng giữa áo khoác lông cừu ngoại cỡ và váy slip ngắn ren tinh tế, cùng với điểm nhấn không thể thiếu là đôi bốt da cao cổ

ẢNH: @NEWSBELLASANTONI

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 7.

Tông màu be chủ đạo tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa áo khoác lông mềm mại và chân váy ren tinh tế, giúp giữ ấm cơ thể

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh- Ảnh 8.

Sự tương phản về chất liệu đầy cuốn hút giữa áo khoác lông và chân váy ren cùng tông màu

ẢNH: @VICCYB_

Chiếc váy ren dài được yêu thích mặc vào mùa hè. Vào mùa đông, nó có thể được kết hợp với quần tất và bốt, tạo nên nhiều cách phối mới. Ví dụ, với các chất liệu thời thượng khác như da lộn và lông thú. Chất liệu da lộn xuất hiện dưới dạng áo khoác và áo choàng với nhiều độ dài khác nhau. Lông thú được dùng cho các phụ kiện mềm mại, ấm áp như túi xách, mũ và khăn quàng cổ. Điều này tạo nên vẻ ngoài boho chic pha chút hiện đại, hoàn hảo cho mùa đông lạnh giá.

