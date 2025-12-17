Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố

Áo sơ mi họa tiết, sơ mi đơn sắc hay sơ mi oversized chiếm được sự yêu mến gần như tuyệt đối của hội chị em. Diện mạo mới từ những thiết kế sơ mi công sở giúp nàng nhanh chóng thay đổi phong cách từ văn phòng làm việc đến dạo chơi đường phố.
Muốn tỏa sáng nét rạng ngời óng ả của chất liệu, nàng không thể bỏ qua các mẫu sơ mi vải lụa, vải tơ voan mềm nhẹ. Trong khi đó các thiết kế áo sơ mi họa tiết từ vải poplin, cotton lại đề cao tính thoáng mát, sự thoải mái dù diện suốt cả ngày dài.
Diện mạo mới của áo sơ mi công sở
Được xem là kiểu áo đặc trưng của dân công sở nhưng trên thực tế, áo sơ mi có mặt ở mọi bộ sưu tập, mọi sàn diễn và mọi phong cách thời trang. Khác với dáng vẻ trang nhã thanh lịch từ các bản phối diện sơ mi cùng quần âu và váy dài, sơ mi kết hợp chân váy ngắn, quần shorts hay các thiết kế phá cách khéo léo mang đến góc nhìn mới về kiểu áo cổ điển này.
Mùa cuối năm 2025, áo sơ mi có vô số diện mạo mới ấn tượng. Sơ mi đơn sắc phối chân váy denim, sơ mi xếp ly phối quần giả váy, các bản in họa tiết trừu tượng hay sơ mi thắt nơ, sơ mi cổ nhún bèo đậm chất nữ tính. Quý cô đừng quên các mẫu áo dáng rộng (sơ mi oversized), chúng vừa có thể làm áo khoác vừa có thể diện nhiều lớp cùng áo len cổ cao, cardigan hoặc quần jeans xanh.
Thiết kế in họa tiết trừu tượng và dáng áo tay phồng chính là món đồ dành cho nàng muốn giấu nhược điểm ở phần vai và bắp tay