Thời trang 24/7

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/12/2025 12:00 GMT+7

Áo sơ mi họa tiết, sơ mi đơn sắc hay sơ mi oversized chiếm được sự yêu mến gần như tuyệt đối của hội chị em. Diện mạo mới từ những thiết kế sơ mi công sở giúp nàng nhanh chóng thay đổi phong cách từ văn phòng làm việc đến dạo chơi đường phố.

Muốn tỏa sáng nét rạng ngời óng ả của chất liệu, nàng không thể bỏ qua các mẫu sơ mi vải lụa, vải tơ voan mềm nhẹ. Trong khi đó các thiết kế áo sơ mi họa tiết từ vải poplin, cotton lại đề cao tính thoáng mát, sự thoải mái dù diện suốt cả ngày dài.

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 1.

Sơ mi sọc xanh gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ chi tiết nẹp áo bản lớn và phần cổ nhọn phá cách. Dù là công sở hay thời trang dạo phố, cặp đôi áo sơ mi phối chân váy midi vẫn là lựa chọn không bao giờ sai

ẢNH: ESTHER STUDIOS

Diện mạo mới của áo sơ mi công sở

Được xem là kiểu áo đặc trưng của dân công sở nhưng trên thực tế, áo sơ mi có mặt ở mọi bộ sưu tập, mọi sàn diễn và mọi phong cách thời trang. Khác với dáng vẻ trang nhã thanh lịch từ các bản phối diện sơ mi cùng quần âu và váy dài, sơ mi kết hợp chân váy ngắn, quần shorts hay các thiết kế phá cách khéo léo mang đến góc nhìn mới về kiểu áo cổ điển này.

Mùa cuối năm 2025, áo sơ mi có vô số diện mạo mới ấn tượng. Sơ mi đơn sắc phối chân váy denim, sơ mi xếp ly phối quần giả váy, các bản in họa tiết trừu tượng hay sơ mi thắt nơ, sơ mi cổ nhún bèo đậm chất nữ tính. Quý cô đừng quên các mẫu áo dáng rộng (sơ mi oversized), chúng vừa có thể làm áo khoác vừa có thể diện nhiều lớp cùng áo len cổ cao, cardigan hoặc quần jeans xanh.

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 2.

Khi làm mới chiếc áo sơ mi vải tơ, nhà mốt Việt cũng đồng thời nâng tầm một món đồ casual trở thành một thiết kế sang trọng và độc đáo, có thể diện trong các bữa tiệc, sự kiện trang trọng hay khi nàng muốn trở nên nổi bật theo cách riêng

ẢNH: THE MAVEN

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 3.

Áo sơ mi trắng có điểm nhấn là phần thân trước xếp ly kết hợp cùng chân váy màu beige dịu mát. Bản phối mang đậm chất thành thị này mang lại viber trẻ trung và hiện đại dưới mọi góc nhìn

ẢNH: COLIN

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 4.

Chân váy ngắn, chân váy giả quần khi phối cùng sơ mi trơn luôn mang đến hiệu ứng thị giác tinh tế và tối giản

ẢNH: THE MAVEN

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 5.

Áo sơ mi oversized chưa khi nào vắng mặt trên bản đồ thời trang. Nàng có thể biến hóa hình ảnh theo nhiều phong cách khác nhau chỉ với một chiếc áo dáng rộng này

ẢNH: THE MAVEN

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 6.

Kết hợp chi tiết thắt nơ, tay loe trên bảng màu họa tiết kẻ sọc độc đáo mang lại diện mạo ấn tượng cho nàng. Các mẫu áo in họa tiết kết hợp cùng quần sáng màu thường đem đến hiệu ứng tốt về hình ảnh

ẢNH: KIAS

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 7.

Làm mới diện mạo bằng thiết kế sơ mi cổ nhún bèo, chi tiết cut out hình giọt nước đi cùng phần tay nhún mang đậm chất tiểu thư

ẢNH: KIAS

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 8.
Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 9.

Thiết kế in họa tiết trừu tượng và dáng áo tay phồng chính là món đồ dành cho nàng muốn giấu nhược điểm ở phần vai và bắp tay

ẢNH: KIAS

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 10.

Quần jeans ống suông, sơ mi kẻ màu xanh dương và giày cao gót tạo nên bản phối giúp nàng đẹp cả ngày - tiện để diện đi học, đi làm và đi chơi

ẢNH: HASHTAGEM

Sơ mi công sở và những phong cách mới mẻ từ văn phòng đến đường phố- Ảnh 11.

Chân váy dáng dài gấp nếp kết hợp cùng sơ mi, dây lưng điệu đà và giày cao gót tạo nên diện mạo hoàn hảo cho quý cô công sở hiện đại

ẢNH: KIAS


Sơ mi Công sở áo sơ mi công sở phối đồ với áo sơ mi sơ mi trơn Sơ mi họa tiết

