Tông màu tím 'lên ngôi' cho vẻ ngoài mộng mơ nhưng vẫn thời thượng

Từ màu tím pastel dịu dàng kết hợp với màu trắng tinh khôi, đến việc diện cả "cây tím" đồng điệu, mỗi sự kết hợp đều mang đến một vẻ đẹp lãng mạn và tinh tế khác nhau.

Áo sơ mi sát nách với thiết kế vạt phủ độc đáo tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, giúp tổng thể trang phục thêm phần uyển chuyển ẢNH: SIXDO

Khi kết hợp cùng chân váy xòe dáng midi dài qua gối bằng chất liệu voan mỏng nhẹ, bộ trang phục càng tôn lên nét dịu dàng và nữ tính. Xăng đan cao gót quai mảnh giúp kéo dài đôi chân, trong khi túi xách mini màu trắng đóng vai trò cân bằng thị giác, mang lại tổng thể hài hòa và đầy chất thơ.

Một cách khác để diện cả “cây tím” đầy cuốn hút là lựa chọn tông tím nhạt mang hơi hướng cổ điển

ẢNH: EMSPO

Áo crop top tay ngắn với cổ bẻ lớn tạo điểm nhấn thanh lịch, trong khi chi tiết hoa đính kết ở ngực áo mang đến nét mềm mại và nữ tính. Chân váy xòe midi dài qua bắp chân giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác duyên dáng và kín đáo.

Chiếc áo voan trễ vai dài tay với các tầng bèo nhún lãng mạn giúp phần thân trên trở nên mềm mại và cuốn hút hơn ẢNH: CCHAT CLOTHES

Khi phối cùng chân váy midi xếp ly màu trắng, set đồ mang lại cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng như một làn gió mùa hè. Giày cao gót mũi nhọn và túi xách mini màu trắng không chỉ giúp tổng thể thêm gọn gàng mà còn tôn lên vẻ tinh tế, trong trẻo cho người mặc.

Cũng với bản phối tím - trắng nhưng mang tinh thần tối giản hơn, áo ren tím pastel cổ tròn, tay ngắn tạo điểm nhấn bằng chất liệu thêu tinh xảo, gợi nét nữ tính rất riêng ẢNH: IVY MODA

Chân váy chữ A màu trắng dài ngang gối, đi kèm đai eo tím mảnh giúp định hình vóc dáng và tạo sự liền mạch về màu sắc. Việc tiết chế phụ kiện, ưu tiên các món đơn giản càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của tổng thể trang phục.

Những chiếc đầm liền thân gam tím nhạt luôn là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng ẢNH: SIXDO

Thiết kế voan mỏng nhẹ tạo độ rủ tự nhiên, kết hợp cùng cổ áo xếp tầng và chi tiết hoa đính kết đồng màu mang đến vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn. Tay áo dài xuyên thấu cùng chân váy xòe xếp ly dài quá gối giúp tổng thể trở nên duyên dáng và nữ tính hơn. Khi phối cùng túi xách trắng họa tiết dập nổi, nàng dễ dàng hoàn thiện hình ảnh thanh lịch.

Với những cô nàng yêu thích sự trẻ trung, chiếc đầm xòe ngắn gam tím pastel là gợi ý không thể bỏ qua ẢNH: ELISE

Thiết kế cầu vai bồng nhẹ giúp phần vai thêm mềm mại, trong khi chất liệu voan organza tạo độ phồng tự nhiên cho tùng váy, mang đến cảm giác bay bổng. Kết hợp cùng giày búp bê màu bạc ánh kim, set đồ vừa khoe khéo đôi chân thon gọn vừa giữ được tinh thần mộng mơ.

Họa tiết hoa nhí trên nền tím nhạt là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách dạo phố ngày hè ẢNH: POTATO FASHION

Chiếc đầm liền thân với cổ buộc nơ điệu đà và tay áo ngắn mang lại vẻ ngoài nữ tính, trẻ trung. Chất liệu voan mỏng giúp phần chân váy xòe dài ngang gối thêm phần bay bổng, tạo cảm giác nhẹ nhàng trong từng chuyển động. Xăng đan cao gót quai mảnh màu trắng kem là điểm kết hoàn hảo, giúp tổng thể trang phục vừa tinh tế vừa tươi tắn.

Mang tinh thần phóng khoáng hơn, đầm maxi họa tiết hoa nhí trên nền tím pastel lại phù hợp với những chuyến đi biển hay dạo phố cuối tuần ẢNH: CARDINA

Thiết kế cổ chữ V kết hợp khoét vai tinh tế giúp tôn lên nét nữ tính, trong khi chân váy xếp tầng bồng bềnh từ chất liệu voan tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại. Phối cùng nón rộng vành và xăng đan xỏ ngón màu trắng, nàng dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài vừa lãng mạn vừa mang hơi thở mùa hè.