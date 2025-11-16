Áo phao khẳng định gu, chinh phục đông lạnh giá

Khi tiết trời se lạnh, áo phao trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của những tín đồ thời trang. Không còn là món đồ dày cộp, nặng nề, áo phao nay được tái định nghĩa với thiết kế nhẹ, phom dáng tinh chỉnh và bảng màu đa dạng, giúp người mặc vừa giữ ấm vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Với những ai yêu phong cách đường phố đầy phóng khoáng, chiếc áo phao dáng ngắn màu đen chính là lựa chọn lý tưởng. Thiết kế gọn gàng mang lại vẻ năng động mà vẫn giữ được nét tinh tế.

Khi kết hợp cùng chiếc khăn ca rô đen, quần denim xám và bốt cao cổ, tổng thể tạo nên vẻ hiện đại, nổi bật giữa phố đông. Điểm nhấn hoàn hảo đến từ chiếc clutch đen bản lớn khiến nàng trở nên nổi bật trong từng bước di chuyển ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Những tín đồ yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, cổ điển hẳn sẽ khó lòng rời mắt khỏi chiếc áo phao màu ca cao dáng phồng. Màu nâu trầm mang cảm giác ấm áp, trong khi phom dáng cổ điển lại tôn lên nét mềm mại và duyên dáng của người mặc.

Khi phối cùng legging len dày và giày loafer đế cao, bộ trang phục không chỉ giúp giữ ấm mà còn gợi nên sự thanh lịch, tinh tế đầy nữ tính ẢNH: @SKUUKZKY

Khi những ngày nắng nhẹ của mùa đông ghé qua, áo phao hồng nude dáng ngắn là lựa chọn hoàn hảo để giữ ấm mà vẫn tỏa sáng tinh tế. Thiết kế cổ cao thanh nhã, phối cùng quần trắng ống suông và phụ kiện vàng, nàng sẽ có ngay set đồ vừa sang trọng vừa nhẹ nhàng, chuẩn phong cách công sở thanh lịch nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Áo phao hồng nude phối quần trắng, nét thanh lịch và hiện đại cho phong cách công sở ẢNH: CARDINA

Không thể bỏ qua vẻ đẹp kiêu kỳ và sang trọng của chiếc áo phao dáng dài đen tuyền cùng cổ lông trắng tinh khôi. Phom dáng suông nhẹ giúp tôn chiều cao và mang đến hiệu ứng thanh thoát. Khi kết hợp cùng bốt da cao gót, trang phục tạo nên tổng thể quý phái giữa tiết trời se lạnh.

Áo phao dáng dài cổ lông trắng cùng bốt da cao gót, sự kết hợp hoàn hảo giữa ấm áp và thanh lịch ẢNH: CHAMCHAM SHOP

Với các cô nàng yêu nét mạnh mẽ, chiếc áo phao đen bóng cổ lông xám chính là “tuyên ngôn” thời trang không thể bỏ lỡ ẢNH: LIENFASHION

Phối cùng túi da đeo chéo, nàng dễ dàng hóa thân thành quý cô thành thị tự tin, năng động giữa không gian đô thị sôi động. Một bản phối vừa ấm áp vừa thời thượng, dành riêng cho những ai muốn thể hiện bản lĩnh và gu thẩm mỹ tinh tế qua từng chi tiết.

Áo phao trắng kem phối quần jeans và mũ bucket, năng động, thoải mái và tươi mới ẢNH: ROUTINE

Nếu yêu sự tươi sáng và tự nhiên, gam trắng kem chính là “bản tuyên ngôn” hoàn hảo cho phong cách mùa đông năm nay. Áo phao dáng ngắn kết hợp cùng áo len nude, quần jeans tối màu và mũ bucket đồng tông mang lại vẻ năng động. Set đồ này vừa dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày, vừa lý tưởng cho những buổi cà phê cuối tuần.

Áo phao hồng phấn cổ lông trắng kết hợp váy len đen và mũ beret tạo nên diện mạo ngọt ngào nhưng không kém phần hiện đại ẢNH: SAKURA FASHION

Thiết kế dáng suông nhẹ giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác thanh thoát. Đây là cách phối đồ lý tưởng cho những buổi hẹn hò mùa đông hoặc khi bạn muốn ghi dấu ấn với vẻ ngoài dịu dàng mà cuốn hút.

Áo phao đen cơ bản luôn là “người hùng thầm lặng” trong tủ đồ mùa lạnh. Thiết kế ôm nhẹ cùng đường may chéo tinh tế giúp tôn dáng, khi phối cùng áo sơ mi xanh và quần jeans xanh đậm tạo nên tổng thể năng động và dễ ứng dụng. Một tổng thể hoàn hảo cho những ngày làm việc, di chuyển hay dạo phố mà vẫn giữ trọn vẻ thời thượng ẢNH: YODY

Áo phao không chỉ giữ ấm trong những ngày gió lạnh, mà còn là điểm chạm giữa sự thực dụng và gu thẩm mỹ tinh tế. Qua từng cách phối, mỗi chiếc áo phao mang lại phong cách, cá tính khác nhau cho người mặc.



