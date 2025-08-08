  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo polo, áo dệt kim mặc đẹp nhất với chân váy và quần jeans

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/08/2025 08:00 GMT+7

Áo polo, áo dệt kim vừa thoải mái lại thanh lịch nên được xem là kiểu áo dễ mặc, dễ đẹp nhất mùa thu. Tuy nhiên để các bản phối mang đến vẻ ngoài xinh đẹp và có chất riêng, nàng đừng quên kết hợp các mẫu áo này với chân váy và quần jeans.

Để tạo nên các bản phối vừa hài hòa, năng động vừa mang cá tính riêng từ áo polo, áo len chui đầu, áo dệt kim mỏng nhẹ từ chất vải jersey thì không thể vắng mặt các món đồ cổ điển như quần jeans xanh, chân váy midi hay những thiết kế váy quần, váy bí độc đáo.

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 1.

Một cách làm mới chiếc áo polo trắng quen thuộc chính là những chi tiết nhỏ tinh tế - đường viền chần chỉ nổi bật làm nên điểm nhấn cho phần cổ áo

ẢNH: ESTRANO CHIC

Áo polo, áo dệt kim hoàn hảo cho tiết trời thu

Khi ngắm nhìn và cảm nhận sự chuyển mình của thời tiết, quý cô sẽ nhận ra đã đến lúc mặc vào các thiết kế dệt kim vừa mềm mại, ấm áp lại có nét riêng khi phối đồ xuống phố mỗi ngày. Dù là áo polo đơn sắc hay các thiết kế có thêm chi tiết viền ren, phối chỉ màu lạ mắt đến những thiết kế tay dài cấu trúc kết hợp áo cổ lọ và áo ba lỗ cực kỳ ấn tượng - thì chúng cũng đều có thể áp dụng chung một công thức phối đồ.

Chân váy midi, chân váy bí, quần váy hay quần jeans là những lựa chọn nên được ưu tiên phối cùng các mẫu áo này. Hình ảnh vừa chỉn chu thanh lịch vừa mềm nhẹ thoáng mát từ các bản phối sẽ giúp nàng tự tin, yêu bản thân hơn và có thêm năng lượng, động lực để mặc đẹp mỗi ngày theo mùa thời tiết.

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 2.

Không chỉ mặc cùng quần jeans đơn lẻ, nàng còn có thể kết hợp thêm áo khoác crop đồng bộ với quần denim khi diện áo polo

ẢNH: ESTRANO CHIC

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 3.

Trong sự trở lại mạnh mẽ của trang phục dệt kim và các chất vải mỏng nhẹ từ jersey thì mẫu áo này chính là món đồ "must have" cho mùa. Thiết kế độc đáo với hai cấu trúc xếp lồng vào nhau - áo tay dài và áo tank top trên chất vải co giãn mỏng nhẹ hoàn hảo cho những ngày chớm thu

ẢNH: COSETTE

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 4.

Chân váy maxi, chân váy midi dáng phồng hoặc chân váy xếp ly xòe nhẹ chính là những món đồ phù hợp để diện cùng dáng áo ôm mỏng nhẹ

ẢNH: COSETTE

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 9.

Họa tiết kẻ ngang và cấu trúc khối vuông rỗng từ các thiết kế dệt kim mang đến khả năng thoáng khí, thoát hơi ẩm và thoáng nhẹ cho người mặc. Do vậy chúng trở thành những chiếc áo thanh lịch, linh hoạt và được yêu thích trong mùa thu đông

ẢNH: OLV

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 5.

Áo polo dệt kim hay áo mongtoghi có vẻ hơi lạc lõng giữa mùa hè nhưng lại cực kỳ hoàn hảo cho mùa thu hơi se lạnh. Để đón đầu mùa mới, nàng hãy sắm ngay các thiết kế tuyệt đẹp này để bổ sung cho tủ đồ

ẢNH: OLV

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 6.

Áo dệt kim màu hồng pastel nhẹ nhàng được phối cùng chân váy bí, tất dài và giày ballet đế bệt hoàn thiện hình ảnh cô nàng "búp bê" tiểu thư kiều diễm

ẢNH: OLV

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 7.

Chất liệu len xù mịn gam màu xanh nhạt và váy dài màu trắng giúp nàng ghi điểm mặc đẹp, tươi trẻ và hợp xu hướng

ẢNH: OLV

Phối đồ với áo polo, áo len dệt kim - Ảnh 8.

Thư thả dạo phố, hẹn hò cà phê hay gặp mặt bạn bè dịp cuối tuần cùng bản phối mang sắc vàng pastel rất đáng để thử nghiệm cho mùa thu này

ẢNH: COSETTE

áo polo áo dệt kim Áo len Chân váy váy maxi Quần jeans

Bài viết khác

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore

Thay đổi phong cách công sở với áo blouse

Thay đổi phong cách công sở với áo blouse

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này

Đỉnh cao của sự sang trọng với phong cách minimalism

Đỉnh cao của sự sang trọng với phong cách minimalism

Chân váy hoa 'đốn tim' nàng thơ yêu nét đẹp cổ điển

Chân váy hoa 'đốn tim' nàng thơ yêu nét đẹp cổ điển

Khẳng định phong cách thanh lịch cùng bộ đôi sơ mi và blazer

Khẳng định phong cách thanh lịch cùng bộ đôi sơ mi và blazer

Tỏa sáng phong thái kiêu kỳ cùng đầm lệch vai

Tỏa sáng phong thái kiêu kỳ cùng đầm lệch vai

Áo lót và quần ống rộng, màn kết hợp thời thượng định hình phong cách mới

Áo lót và quần ống rộng, màn kết hợp thời thượng định hình phong cách mới

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top