Áo polo, áo dệt kim mặc đẹp nhất với chân váy và quần jeans

Để tạo nên các bản phối vừa hài hòa, năng động vừa mang cá tính riêng từ áo polo, áo len chui đầu, áo dệt kim mỏng nhẹ từ chất vải jersey thì không thể vắng mặt các món đồ cổ điển như quần jeans xanh, chân váy midi hay những thiết kế váy quần, váy bí độc đáo.

Một cách làm mới chiếc áo polo trắng quen thuộc chính là những chi tiết nhỏ tinh tế - đường viền chần chỉ nổi bật làm nên điểm nhấn cho phần cổ áo ẢNH: ESTRANO CHIC

Áo polo, áo dệt kim hoàn hảo cho tiết trời thu

Khi ngắm nhìn và cảm nhận sự chuyển mình của thời tiết, quý cô sẽ nhận ra đã đến lúc mặc vào các thiết kế dệt kim vừa mềm mại, ấm áp lại có nét riêng khi phối đồ xuống phố mỗi ngày. Dù là áo polo đơn sắc hay các thiết kế có thêm chi tiết viền ren, phối chỉ màu lạ mắt đến những thiết kế tay dài cấu trúc kết hợp áo cổ lọ và áo ba lỗ cực kỳ ấn tượng - thì chúng cũng đều có thể áp dụng chung một công thức phối đồ.

Chân váy midi, chân váy bí, quần váy hay quần jeans là những lựa chọn nên được ưu tiên phối cùng các mẫu áo này. Hình ảnh vừa chỉn chu thanh lịch vừa mềm nhẹ thoáng mát từ các bản phối sẽ giúp nàng tự tin, yêu bản thân hơn và có thêm năng lượng, động lực để mặc đẹp mỗi ngày theo mùa thời tiết.

Không chỉ mặc cùng quần jeans đơn lẻ, nàng còn có thể kết hợp thêm áo khoác crop đồng bộ với quần denim khi diện áo polo ẢNH: ESTRANO CHIC

Trong sự trở lại mạnh mẽ của trang phục dệt kim và các chất vải mỏng nhẹ từ jersey thì mẫu áo này chính là món đồ "must have" cho mùa. Thiết kế độc đáo với hai cấu trúc xếp lồng vào nhau - áo tay dài và áo tank top trên chất vải co giãn mỏng nhẹ hoàn hảo cho những ngày chớm thu ẢNH: COSETTE

Chân váy maxi, chân váy midi dáng phồng hoặc chân váy xếp ly xòe nhẹ chính là những món đồ phù hợp để diện cùng dáng áo ôm mỏng nhẹ ẢNH: COSETTE

Họa tiết kẻ ngang và cấu trúc khối vuông rỗng từ các thiết kế dệt kim mang đến khả năng thoáng khí, thoát hơi ẩm và thoáng nhẹ cho người mặc. Do vậy chúng trở thành những chiếc áo thanh lịch, linh hoạt và được yêu thích trong mùa thu đông ẢNH: OLV

Áo polo dệt kim hay áo mongtoghi có vẻ hơi lạc lõng giữa mùa hè nhưng lại cực kỳ hoàn hảo cho mùa thu hơi se lạnh. Để đón đầu mùa mới, nàng hãy sắm ngay các thiết kế tuyệt đẹp này để bổ sung cho tủ đồ ẢNH: OLV

Áo dệt kim màu hồng pastel nhẹ nhàng được phối cùng chân váy bí, tất dài và giày ballet đế bệt hoàn thiện hình ảnh cô nàng "búp bê" tiểu thư kiều diễm ẢNH: OLV

Chất liệu len xù mịn gam màu xanh nhạt và váy dài màu trắng giúp nàng ghi điểm mặc đẹp, tươi trẻ và hợp xu hướng ẢNH: OLV