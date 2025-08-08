Áo polo, áo dệt kim mặc đẹp nhất với chân váy và quần jeans

Áo polo, áo dệt kim vừa thoải mái lại thanh lịch nên được xem là kiểu áo dễ mặc, dễ đẹp nhất mùa thu. Tuy nhiên để các bản phối mang đến vẻ ngoài xinh đẹp và có chất riêng, nàng đừng quên kết hợp các mẫu áo này với chân váy và quần jeans.
Để tạo nên các bản phối vừa hài hòa, năng động vừa mang cá tính riêng từ áo polo, áo len chui đầu, áo dệt kim mỏng nhẹ từ chất vải jersey thì không thể vắng mặt các món đồ cổ điển như quần jeans xanh, chân váy midi hay những thiết kế váy quần, váy bí độc đáo.
Áo polo, áo dệt kim hoàn hảo cho tiết trời thu
Khi ngắm nhìn và cảm nhận sự chuyển mình của thời tiết, quý cô sẽ nhận ra đã đến lúc mặc vào các thiết kế dệt kim vừa mềm mại, ấm áp lại có nét riêng khi phối đồ xuống phố mỗi ngày. Dù là áo polo đơn sắc hay các thiết kế có thêm chi tiết viền ren, phối chỉ màu lạ mắt đến những thiết kế tay dài cấu trúc kết hợp áo cổ lọ và áo ba lỗ cực kỳ ấn tượng - thì chúng cũng đều có thể áp dụng chung một công thức phối đồ.
Chân váy midi, chân váy bí, quần váy hay quần jeans là những lựa chọn nên được ưu tiên phối cùng các mẫu áo này. Hình ảnh vừa chỉn chu thanh lịch vừa mềm nhẹ thoáng mát từ các bản phối sẽ giúp nàng tự tin, yêu bản thân hơn và có thêm năng lượng, động lực để mặc đẹp mỗi ngày theo mùa thời tiết.