  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
02/11/2025 21:00 GMT+7

Không cần cầu kỳ trong thiết kế hay màu sắc, áo polo vẫn luôn chiếm trọn cảm tình của phái đẹp nhờ sự tinh giản mà cuốn hút. Chỉ với một chiếc polo vừa vặn, nàng đã có thể thể hiện phong thái tự tin, thanh lịch và đậm dấu ấn cá nhân trong mọi dịp.

Không cần quá phô trương hay cầu kỳ, áo polo vẫn đủ sức chinh phục nàng bằng vẻ thanh lịch và tinh tế rất riêng. Với thiết kế cổ bẻ cùng đường cắt gọn gàng, chiếc áo này mang đến cảm giác trẻ trung, năng động nhưng vẫn toát lên nét chỉn chu và tự tin. Dù xuất hiện trong những buổi dạo phố cuối tuần hay nơi làm việc, áo polo luôn giúp nàng thể hiện gu thẩm mỹ tinh giản mà cuốn hút, chứng minh rằng đôi khi phong thái thật sự đến từ sự giản đơn.

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 1.

Nàng yêu thời trang chắc chắn sẽ khó lòng bỏ qua chiếc áo polo đen dáng ôm - món đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang sức hút riêng biệt

ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Sự tinh giản trong thiết kế trở thành "vũ khí”" giúp nàng tỏa sáng, khi cổ bẻ cùng hàng cúc trắng tạo điểm nhấn đối lập tinh tế, còn logo hồng neon nổi bật khiến tổng thể thêm phần sống động và hiện đại. Khi phối cùng quần jeans ống rộng xanh nhạt, áo polo không chỉ cân bằng giữa nét gọn gàng và sự phóng khoáng mà còn thể hiện trọn vẹn tinh thần tự do, trẻ trung của nàng. Đây chính là công thức thời trang được giới trẻ ưa chuộng: đơn giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn đủ để khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và phong thái tự tin trong mọi khoảnh khắc.

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 2.

Chỉ với áo polo dài tay màu nâu phối cùng quần ống rộng xám đậm, nàng đã có thể thể hiện gu thời trang tinh tế mà không cần quá cầu kỳ

ẢNH: @EMIAMILY

Thiết kế polo dáng ôm vừa vặn cùng cổ áo bẻ tạo nên nét thanh lịch, trong khi gam nâu trầm mang đến cảm giác ấm áp và cổ điển. Khi kết hợp với quần ống rộng xám, tổng thể trở nên cân bằng giữa sự chỉn chu và phóng khoáng, giúp nàng vừa thoải mái vừa hiện đại. Sự hòa quyện của hai gam trung tính cùng chất liệu mềm mại thể hiện rõ tinh thần thời trang tối giản và phong cách đường phố năng động, khiến áo polo trở thành món đồ vừa thanh lịch vừa đậm cá tính.

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 3.
Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 4.

Nàng năng động chắc chắn không thể thiếu chiếc áo polo thể thao trong tủ đồ của mình. Thiết kế cổ bẻ quen thuộc được làm mới với dáng crop top trẻ trung và chi tiết dây rút ở gấu áo giúp tôn dáng, tạo điểm nhấn linh hoạt

ẢNH: @LE.HANG.79

Sắc trắng tinh giản mang đến cảm giác tươi mới, đồng thời làm nổi bật logo đen nhỏ nơi ngực áo một cách đầy tinh tế. Khi kết hợp cùng chân váy tennis xanh navy hoặc trắng, nàng dễ dàng đạt được sự cân bằng giữa nét khỏe khoắn và vẻ nữ tính. Hơi thở Athleisure hiện đại được thể hiện trọn vẹn, vừa thoải mái, năng động vừa phản ánh lối sống tự tin và phóng khoáng của nàng thời thượng.

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 5.

Nàng dễ dàng bị thu hút bởi thiết kế polo tay dài khác biệt, vừa kín đáo vừa tôn dáng, kết hợp phần bo nhẹ ở eo giúp tạo hiệu ứng phồng tinh tế, khéo léo làm nổi bật vòng eo thon gọn

ẢNH: @YOKO

Gam đỏ rực rỡ không chỉ tôn làn da mà còn khơi gợi cảm giác tự tin, mạnh mẽ và năng động ở nàng. Chất liệu len mịn mang đến cảm giác mềm mại, ấm áp mà vẫn đủ linh hoạt cho những chuyển động thường ngày. Khi phối cùng chân váy xòe chất liệu giả da màu đen, nàng tạo nên bản phối tương phản đầy thú vị giữa nét thanh lịch và sự cá tính, vừa trẻ trung vừa sành điệu. 

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 6.

Chỉ với một chiếc áo polo hồng fuchsia, nàng đã có thể tạo nên dấu ấn riêng đầy cuốn hút

ẢNH: @FR.RACHA

Gam màu rực rỡ mang đến vẻ trẻ trung, tươi mới, trong khi chi tiết cổ khóa kéo thay cho hàng cúc truyền thống giúp tổng thể trở nên hiện đại và cá tính hơn. Phom dáng rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, phù hợp với tinh thần năng động mà nàng theo đuổi. Khi phối cùng quần jeans hoặc quần ống đứng màu đen, chiếc áo polo trở thành tâm điểm của trang phục, thể hiện trọn vẹn phong cách casual thời thượng, giúp nàng vừa phóng khoáng vừa tự tin khẳng định cá tính riêng.

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 7.
Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 8.

Nàng chọn cách hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại qua set đồ polo dệt kim phối cùng chân váy denim xếp ly

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Áo polo tay dài với chất liệu len dệt kim mang đến cảm giác ấm áp và sang trọng, đồng thời giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng nhờ cổ bẻ và hàng cúc tinh tế. Khi kết hợp cùng chân váy denim dài phóng khoáng, tổng thể trang phục trở nên hài hòa giữa nét lịch thiệp và sự trẻ trung năng động. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho nàng yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và thời thượng của riêng mình.

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 9.

Nàng ghi điểm với vẻ năng động và hiện đại khi chọn áo polo tay dài màu xanh navy đậm có viền trắng ở cổ và cổ tay làm điểm nhấn

ẢNH: @GRACEBUDSARIN

Thiết kế ôm vừa vặn giúp tôn dáng, còn chất liệu dệt kim mềm mại mang lại cảm giác thoải mái và tinh tế. Khi phối cùng quần shorts và bốt cao cổ màu đen, nàng tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút giữa nét thanh lịch và phong thái mạnh mẽ. Tổng thể set đồ thể hiện tinh thần thời trang đường phố phóng khoáng, vừa trẻ trung, cá tính vừa đủ nhấn nhá sự tự tin của nàng trong từng bước di chuyển.

Áo polo đơn giản nhưng đủ để tạo nên phong thái riêng- Ảnh 10.

Dù là khi dạo phố cùng bạn bè hay xuất hiện nơi công sở, áo polo luôn mang đến cho nàng vẻ tự tin, thanh lịch và cuốn hút theo cách rất riêng

ẢNH: @GRACEBUDSARIN

Một chiếc áo polo tưởng chừng đơn giản nhưng lại đủ để nàng thể hiện phong thái riêng qua từng chi tiết, từ màu sắc, chất liệu đến cách phối đồ khéo léo. 

áo polo áo polo dệt kim Tối giản Thanh lịch phối đồ

Bài viết khác

Thể hiện ‘chất’ riêng phá cách với trang phục vải da

Thể hiện ‘chất’ riêng phá cách với trang phục vải da

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ

Cách diện áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết đặc sắc hơn thường ngày

Cách diện áo sơ mi trơn, sơ mi họa tiết đặc sắc hơn thường ngày

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh

Nâng cấp tủ đồ với phong cách tối giản thanh lịch cho những ngày se lạnh

Bí ý tưởng phối đồ, diện ngay cặp đôi áo và chân váy

Bí ý tưởng phối đồ, diện ngay cặp đôi áo và chân váy

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ

Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi trong tiết thu

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi trong tiết thu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top