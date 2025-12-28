Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Với phom dáng ngắn đặc trưng, áo khoác bolero khéo léo tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối, giúp phần eo và vòng hông trở nên gọn gàng hơn, đồng thời tôn lên vẻ thanh lịch cho người mặc.



Áo khoác bolero đen

Gam màu đen luôn là biểu tượng của sự quyền lực và tinh tế, và áo khoác bolero đen càng làm nổi bật khí chất sang trọng của người phụ nữ ẢNH: BELY

Thiết kế dáng ngắn họa tiết chấm bi đồng điệu được phối khéo léo với váy ôm sát cùng chất liệu, tạo nên tổng thể hài hòa và liền mạch. Phần cổ váy được cách điệu như một chiếc nơ lớn, vừa nữ tính vừa tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng.

Mang đậm tinh thần cổ điển được làm mới, chiếc áo khoác bolero đen với thiết kế tay phồng ngắn và cổ bẻ thanh lịch trở thành điểm nhấn nổi bật cho phong cách quý cô ẢNH: MM OUTFIT

Dáng áo ngắn ôm vừa vặn được kết hợp tinh tế cùng váy xòe dài đồng màu, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa kín đáo và mềm mại. Những chi tiết đính đá nhỏ trên áo phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, khi đi cùng đôi bông tai dáng dài lấp lánh càng làm tôn lên vẻ kiêu sa, phù hợp cho những buổi tiệc tối hay sự kiện trang trọng.

Áo khoác bolero trắng

Áo khoác bolero trắng luôn mang đến cảm giác thuần khiết và thanh lịch, đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng ẢNH: NEFERTITI

Thiết kế cổ bẻ rộng và tay dài trang nhã được phối cùng váy midi đồng màu, tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế. Chi tiết thắt lưng mảnh ở váy giúp nhấn mạnh vòng eo thon gọn, trong khi chiếc túi xách cầm tay nhỏ xinh đóng vai trò hoàn thiện set đồ, mang lại vẻ ngoài đoan trang.

Áo khoác bolero màu trắng kem với chất liệu gấm dệt họa tiết hoa nổi mang đến cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên ẢNH: IVY MODA

Điểm nhấn là bông hoa trà cài trước ngực giúp thiết kế trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Khi kết hợp cùng váy dài dáng ôm nhẹ đồng điệu, bộ trang phục tạo nên một tổng thể liền mạch, tôn dáng tối đa.

Áo khoác bolero màu be

Với những quý cô yêu thích sự thanh lịch hiện đại, áo khoác bolero màu be là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: CCHAT CLOTHES

Thiết kế không cổ, tay dài và phom dáng ngắn giúp tổng thể trở nên gọn gàng, tinh tế. Khi khoác ngoài chiếc váy dài cùng tông màu có chi tiết thắt lưng to bản, bolero góp phần tạo điểm nhấn cho vòng eo và kéo dài tỷ lệ cơ thể.

Áo khoác bolero màu đỏ

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sắc đỏ thẫm của áo khoác bolero đã đủ để nàng trở thành tâm điểm ẢNH: CLAYMORE

Thiết kế tay dài với đường cắt lượn sóng mềm mại ôm nhẹ bờ vai mang đến cảm giác uyển chuyển, nữ tính. Khi kết hợp cùng váy xòe đồng màu có chi tiết đính kết lấp lánh ở phần ngực, tổng thể trang phục trở nên rực rỡ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Nàng diện chiếc áo khoác bolero màu đỏ đô sang trọng với thiết kế dáng ngắn và điểm nhấn là bông hoa hồng cài áo cùng tông màu đầy duyên dáng ẢNH: MM OUTFIT

Chiếc áo có phần tay dài trang nhã, ôm vừa vặn, được kết hợp với váy xòe dài đồng màu. Để hoàn thiện diện mạo, phối cùng đôi giày cao gót đính đá lấp lánh giúp vẻ ngoài thêm phần cuốn hút và sang trọng khi xuất hiện giữa phố.

Mang sắc hồng pastel dịu nhẹ, chiếc áo khoác bolero tay bồng ngắn với bông hoa hồng 3D to bản ở phần ngực áo trở thành điểm nhấn đầy nữ tính ẢNH: SIXDO

Dáng áo ngắn được phối cùng váy xòe dài bằng chất liệu gấm có độ bóng nhẹ, tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại khi bước đi. Đôi giày cao gót trắng tinh khôi đính đá được lựa chọn đồng điệu, giúp hoàn thiện diện mạo thanh lịch, phù hợp cho những buổi tiệc nhẹ hay sự kiện mang không khí lãng mạn.