Áo sơ mi cổ đức 'tái sinh' vẻ ngoài thanh lịch chuẩn quý cô

Trong trang phục, áo sơ mi cổ đức hay váy sơ mi cổ đức không chỉ tôn dáng mà còn tôn thần thái, giúp người mặc ghi dấu ấn riêng trong mọi ánh nhìn.

Áo sơ mi cổ đức thanh lịch, tinh tế

Chiếc áo sơ mi cổ đức màu tím pastel dịu dàng, lãng mạn là điểm nhấn tinh tế cho phong cách của bạn ẢNH: CLAYMORE

Thiết kế tay ngắn cùng những đường ly nhỏ chạy dọc tạo nét mềm mại nhưng vẫn giữ phom dáng thanh lịch. Khi phối cùng chân váy bút chì xanh dương và túi xách màu đen, bộ trang phục toát lên vẻ chuyên nghiệp, sang trọng mà vẫn đầy nữ tính.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món đồ vừa dễ phối vừa giúp nâng tầm phong cách, áo sơ mi cổ đức chính là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ. Thiết kế này không chỉ mang đến vẻ thanh lịch chuẩn công sở mà còn đủ mềm mại, nữ tính để bạn tự tin xuống phố.

Áo sơ mi cổ đức với chất liệu lụa bóng nhẹ mang đến vẻ sang trọng tinh tế, điểm xuyết tay bồng nhẹ giúp che khuyết điểm khéo léo. Phối cùng quần suông màu be tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, thể hiện phong thái chuẩn mực của quý cô hiện đại ẢNH: CALIE

Trẻ trung với áo sơ mi xanh bạc hà mang đến cảm giác mát lành, được nhấn nhá bởi tay dài phồng nhẹ ở vai và cổ tay, gợi nét lãng mạn như nàng thơ ẢNH: JM DRESS DESIGN

Những đường bo chun tinh xảo hai bên eo ôm trọn vòng 2, tôn dáng đầy cuốn hút. Diện với quần shorts trắng xếp ly, để tôn lên nét trẻ trung vốn có.

Chuyên nghiệp nơi công sở với áo sơ mi cổ đức đứng phom mang đến vẻ ngoài chỉn chu ẢNH: LAMIA

Hàng cúc lấp lánh là điểm nhấn sang trọng, tôn lên nét tinh tế trong từng chi tiết. Thiết kế tay dài ôm nhẹ giúp tôn dáng, phối cùng chân váy bút chì đen peplum xòe nhẹ, tổng thể trở nên độc đáo, thể hiện phong thái tự tin và sắc sảo của quý cô hiện đại.

Đầm sơ mi cổ đức dáng ngắn trẻ trung, sang trọng

Đầm cổ đức là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại ẢNH: ELISE

Với chiều dài vừa phải và đường cắt tinh tế, thiết kế này giúp tôn lên đường cong mềm mại. Lựa chọn chiếc đầm cổ đức nổi bật với tông hồng phấn dịu dàng, sức hút đặc biệt là phần thân trên ôm sát tôn dáng, kết hợp hài hòa cùng chân váy xếp ly xòe ngắn đầy duyên dáng. Thiết kế khuy áo đính đá lấp lánh cùng chi tiết thắt lưng kim loại tinh xảo, tạo nên sự sang trọng và đài các hiếm thấy.

Mẫu đầm ngắn màu đen tuyền bí ẩn với phần cổ áo thanh lịch, nổi bật với chi tiết thêu chữ nhỏ tinh tế trên ngực trái, tạo nên dấu ấn riêng độc đáo ẢNH: JM DRESS DESIGN

Thiết kế chiết eo cao cùng chân váy xếp ly xòe mềm mại không chỉ tôn lên vòng eo thon gọn mà còn giúp đôi chân trông dài hơn, mang đến sự gợi cảm kín đáo và thanh lịch cho người mặc.

Váy sơ mi cổ đức dáng dài kiêu sa và quyến rũ

Nếu váy ngắn cổ đức mang lại nét tươi trẻ, năng động thì váy dáng dài lại là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô yêu phong cách cổ điển pha chút kiêu kỳ ẢNH: CHARMILLES

Chiếc đầm trắng ngà tinh khôi với chất liệu vải nhẹ với cổ đức được cách điệu cùng viền sọc xanh navy tạo phong cách thủy thủ độc đáo. Thân váy xòe nhẹ với những đường xếp ly lớn tôn nét thướt tha, kết hợp cùng mũ cói rộng vành và giày búp bê đính nơ, tổng thể trở nên hài hòa và kiêu sa như một nàng tiểu thư đài các.

Chiếc đầm sơ mi dáng dài toát lên vẻ đẹp trưởng thành và quý phái đầy tinh tế ẢNH: JM DRESS DESIGN

Thiết kế cổ đức sắc xám đậm với tay ngắn gọn gàng kết hợp thắt lưng cùng tông giúp tôn eo duyên dáng, trong khi chân váy dài xếp ly mềm mại tạo nên một diện mạo trang nhã và cuốn hút tuyệt đối.