Thời trang 24/7

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/12/2025 12:00 GMT+7

Trong hành trình chinh phục phong cách công sở tinh tế, áo sơ mi luôn là 'người bạn' không thể thiếu của mọi cô gái.

Áo sơ mi luôn là lựa chọn an toàn và thanh lịch cho môi trường công sở hiện đại. Sự nhẹ nhàng, dễ phối và linh hoạt của món đồ này giúp các cô gái dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Áo sơ mi hồng pastel

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 1.

Ở phiên bản trẻ trung, bạn có thể lựa chọn áo sơ mi hồng pastel phối cùng quần shorts trắng cạp cao

ẢNH: @GILLEE.BASIC

Hai gam màu dịu nhẹ hòa quyện tạo nên tổng thể vừa tươi mát vừa thanh lịch. Chiếc túi xách da bản lớn tông đen đồng thời mang đến điểm nhấn nổi bật, giúp bản phối cân bằng giữa nét ngọt ngào và sự cá tính hiện đại. Set đồ này phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc ngày cuối tuần đầy năng lượng.

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 2.

Khi muốn nâng tầm phong thái chuyên nghiệp, bạn có thể kết hợp sơ mi hồng pastel cùng áo hai dây hồng đậm bên trong để tạo chiều sâu cho layer trang phục

ẢNH: @GILLEE.BASIC

Phối cùng quần denim cạp cao tông xanh nhạt giúp thân hình thêm cân đối, phần eo được nhấn nhá khéo léo bằng thao tác sơ vin tinh tế. Hoàn thiện bộ cánh với túi xách cầm tay màu be và khuyên tai vàng đồng để diện mạo thêm chỉn chu cho môi trường công sở hoặc buổi hẹn hò chiều muộn.

Sơ mi trắng cho nét đẹp trang nhã 

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 3.

Ninh Dương Lan Ngọc đã mang đến gợi ý đầy trẻ trung với sơ mi trắng sơ vin nhẹ cùng quần shorts denim cạp cao

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Nữ diễn viên lựa chọn thắt lưng da đen bản vừa với thiết kế tối giản để tạo độ cân bằng cho tổng thể. Đặc biệt, điểm nhấn thú vị nằm ở áo len giả khăn choàng qua cổ, vừa tăng sự năng động vừa tạo chiều sâu thời trang hoàn hảo cho những ngày muốn “refresh” phong cách.

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 4.

Siêu mẫu Thanh Hằng lại truyền tải nét đẹp sang trọng với sơ mi trắng trơn phối cùng quần denim ống loe cạp cao

ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Dáng quần giúp đôi chân thanh mảnh, dài hơn, tạo vẻ đẹp cân đối đầy khí chất. Đi kèm giày cao gót hở mũi, khuyên tai ánh kim và đồng hồ mặt tròn, tổng thể mang vẻ đẹp trưởng thành, lựa chọn lý tưởng cho những buổi gặp gỡ quan trọng.

Áo sơ mi vàng pastel

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 5.

Bản phối trẻ trung với sơ mi vàng pastel dài tay có hàng cúc được đóng hờ, tạo điểm thu hút ở phần xương quai xanh gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: @GILLEE.BASIC

Khi kết hợp cùng quần denim cạp cao, nhấn nhá bằng thắt lưng da đen bạn sẽ có tổng thể hài hòa giữa nét hiện đại và phong thái nhẹ nhàng, phù hợp để diện từ văn phòng đến những buổi dạo phố thanh lịch.

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 6.

Phiên bản thanh lịch hơn là áo sơ mi vàng pastel với tay áo được kéo nhẹ lên một cách tự nhiên

ẢNH: @GILLEE.BASIC

Cách xử lý tay áo này mang đến cảm giác phóng khoáng và hiện đại. Khi sơ vin cùng quần denim cạp cao ống loe, vóc dáng của bạn trở nên mềm mại và cao ráo hơn. Kết hợp cùng túi kẹp nách và dây chuyền ánh kim, đây là bản phối lý tưởng cho các cô gái năng động nơi giảng đường hoặc công sở.

Sơ mi xanh pastel kẻ sọc

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 7.

Gợi ý đầu tiên dành cho bạn là phiên bản sơ mi cài hờ hai cúc, khoe xương quai xanh thanh mảnh mà vẫn giữ được sự kín đáo

ẢNH: @GILLEE.BASIC

Khi phối cùng quần denim dáng suông, điểm xuyết bằng túi cầm tay dáng hộp giúp tổng thể trở nên tinh gọn, thanh lịch. Xăng đan cao gót chính là điểm nhấn giúp tổng thể trở nên chỉn chu và sang trọng hơn.

Áo sơ mi thanh lịch, 'chìa khóa' cho tủ đồ công sở- Ảnh 8.

Nếu muốn trẻ trung hơn, bạn có thể biến tấu với sơ mi xanh pastel kẻ sọc có hai túi trước ngực, phối cùng quần shorts denim cạp cao

ẢNH: K&K FASHION

Chi tiết túi giả phía trước trên quần shorts tạo nên nét năng động đầy thú vị. Hoàn thiện set đồ với túi cầm tay kim loại ánh đồng, bạn sẽ có ngay diện mạo tươi tắn phù hợp cho những ngày hè hoặc các buổi gặp gỡ cuối tuần.


Áo sơ mi Công sở Phong cách công sở quần denim

