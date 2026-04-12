  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo sơ mi trắng, 'chìa khóa' biến hóa đa phong cách cho nàng hiện đại

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
12/04/2026 16:00 GMT+7

Áo sơ mi trắng tưởng chừng đơn giản nhưng lại là 'chìa khóa' giúp nàng linh hoạt biến hóa nhiều phong cách, từ thanh lịch, chỉn chu đến trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ được nét tinh tế riêng.

Không cần chạy theo quá nhiều xu hướng, áo sơ mi trắng vẫn đủ sức khẳng định vị trí là món đồ "quốc dân" trong tủ đồ của phái đẹp. Sự tối giản trong thiết kế giúp nàng dễ dàng ứng dụng linh hoạt, vừa giữ được nét thanh lịch cần thiết, vừa mở ra nhiều cách biến hóa phong cách phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Mang tinh thần trẻ trung, áo sơ mi trắng dáng ngắn với tay bồng tạo nên sự mềm mại và nữ tính cho tổng thể

ẢNH: @PAHNTHITTA

Chất liệu nhẹ, thoáng giúp nàng luôn cảm thấy dễ chịu trong những ngày hè oi bức. Điểm nhấn rút dây ở phần tà áo góp phần tôn lên vòng eo, tạo hiệu ứng cân đối và hiện đại hơn cho kiểu sơ mi quen thuộc. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh, tổng thể trang phục trở nên hài hòa giữa nét năng động và sự điệu đà, gợi nhắc phong cách tối giản nhưng vẫn cuốn hút.

Không cần quá cầu kỳ, một chiếc áo sơ mi trắng phom suông nhẹ cũng đủ mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch

ẢNH: @JANEEYEH

Thiết kế cổ bẻ và tay dài giúp tổng thể trở nên chỉn chu, trong khi sắc trắng tinh khiết đóng vai trò làm nền hoàn hảo cho các chi tiết thêu nhỏ tinh tế. Khi nàng khéo léo phối cùng cà vạt đen mảnh, bản phối lập tức trở nên cá tính hơn. Sự kết hợp với quần ống rộng tối màu và sneakers ánh kim tạo nên diện mạo hiện đại, phá cách nhưng vẫn giữ được sự cân bằng cần thiết.

Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại được thể hiện rõ qua mẫu áo sơ mi trắng oversized

ẢNH: @AMANDA.OBDAM

Phom dáng rộng rãi kết hợp cổ đức truyền thống mang lại vẻ ngoài vừa thoải mái vừa chỉn chu. Chất liệu có độ rũ giúp tổng thể mềm mại hơn khi sơ vin. Khi nàng phối cùng quần jeans, sự tương phản màu sắc tạo nên diện mạo trẻ trung, không bao giờ lỗi mốt. Điểm nhấn từ thắt lưngphụ kiện tông đen góp phần định hình tỷ lệ cơ thể, đồng thời tăng thêm nét cá tính tinh tế.

Một chút biến tấu trong cách mặc cũng đủ khiến áo sơ mi trắng trở nên mới mẻ hơn. Với phom dáng suông nhẹ và cách mở khuy linh hoạt, tổng thể trang phục mang lại cảm giác thoáng đãng và hiện đại

ẢNH: @SHINHS831

Chất liệu linen giúp giữ được sự chỉn chu mà vẫn đảm bảo độ mềm mại. Khi kết hợp cùng quần jeans tối màu, nàng dễ dàng tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và trẻ trung. Các phụ kiện tông trung tính đóng vai trò hoàn thiện diện mạo, giúp bản phối trở nên gọn gàng và tinh tế hơn.

Trong những ngày cần một vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn nổi bật, set đồ áo sơ mi trắng phối cùng quần đồng màu là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: @THUYTIEN.HUYNHPHAM

Phom dáng oversized mang lại sự thoải mái, kết hợp cùng cổ bẻ truyền thống giúp tổng thể vẫn giữ được nét chỉn chu. Chất liệu rủ nhẹ tạo cảm giác mềm mại, giúp nàng trông thanh thoát hơn. Điểm nhấn từ phụ kiện tông tối giúp tạo chiều sâu cho tổng thể mà không làm mất đi tinh thần tối giản hiện đại.

Sự gọn gàng và tinh tế được thể hiện rõ nét qua chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, hòa quyện hoàn hảo trong tổng thể bản phối all white đầy cuốn hút

ẢNH: @HUYNHTRANYNHI.1806

Không quá ôm cũng không quá rộng, kiểu dáng này giúp tổng thể cân đối và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Khi nàng xắn nhẹ tay áo và mở cổ áo vừa phải, bản phối trở nên năng động và tự nhiên hơn. Phối cùng quần đồng màu giúp kéo dài vóc dáng, trong khi túi xách họa tiết và kính mát tông tối đóng vai trò tạo điểm nhấn thị giác đầy cuốn hút.

Áo sơ mi trắng ghi điểm nhờ những chi tiết cách điệu tinh tế, với phom dáng oversized kết hợp cách xắn tay áo biến tấu nhẹ mang lại cảm giác mềm mại và hiện đại

ẢNH: @YOKO

Chất liệu cotton giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi phối cùng quần tông trung tính như be hoặc xám, nàng dễ dàng xây dựng hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Cách sơ vin nhẹ và xắn tay tạo hiệu ứng phóng khoáng, giúp tổng thể trở nên linh hoạt và cuốn hút hơn.

Vượt qua giới hạn của một món đồ cơ bản, áo sơ mi trắng chính là "chìa khóa" giúp nàng làm mới phong cách mỗi ngày

ẢNH: @YOKO

Chỉ cần thay đổi cách phối và lựa chọn phụ kiện phù hợp, áo sơ mi trắng giúp nàng biến hóa đa dạng từ thanh lịch đến cá tính, từ tối giản đến nổi bật, mà vẫn giữ trọn nét tinh tế rất riêng.

áo sơ mi trắng Áo sơ mi linen Tối giản Công sở

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng

Chân váy trắng giúp nàng tỏa sáng ngày hè rực rỡ

Xanh dương pastel, gam xanh trong trẻo tôn nét dịu dàng ngày nắng

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá

Phối blazer với quần jeans, cặp đôi thời trang tối giản hợp với mọi cô gái

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục

Sức hút từ những mẫu quần kẻ sọc ống rộng cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top