Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách

Áo sơ mi với các chi tiết nhấn nhá như hoa nổi, cổ nơ hay hàng cúc tinh xảo mang đến vẻ mềm mại nhưng vẫn giữ nét chỉn chu. Kết hợp cùng chân váy hay quần suông, tổng thể trở nên thanh thoát, trang nhã hơn.
Áo sơ mi là item kinh điển trong tủ đồ của mọi cô gái với đa dạng chất liệu, màu sắc và thiết kế, mang khả năng biến hóa linh hoạt từ phong cách công sở chỉn chu đến những set đồ dạo phố thanh lịch.
Dù kết hợp cùng quần tây, chân váy hay quần jeans, áo sơ mi luôn giữ được vẻ tinh tế và dễ dàng phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ môi trường làm việc chuyên nghiệp đến các buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.