Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách

Áo sơ mi là item kinh điển trong tủ đồ của mọi cô gái với đa dạng chất liệu, màu sắc và thiết kế, mang khả năng biến hóa linh hoạt từ phong cách công sở chỉn chu đến những set đồ dạo phố thanh lịch.

Bộ trang phục mang nét thanh lịch và hiện đại, dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điểm nhấn nằm ở áo sơ mi họa tiết hình học đen trắng, vừa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, vừa giữ được sự tinh tế cần có ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi trắng với điểm nhấn ở phần xếp ly trước ngực và cổ áo bản lớn tạo vẻ hiện đại, thanh thoát nhưng vẫn giữ sự chuẩn mực. Chất liệu nhẹ nhàng kết hợp tay dài bo nhẹ ở cổ tay giúp tổng thể gọn gàng mà vẫn vô cùng mềm mại ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi voan xanh pastel và quần âu ống suông chứa đựng tinh thần thanh lịch hiện đại. Chiếc áo nổi bật với phần cổ cách điệu buộc dây, tạo điểm nhấn mềm mại. Khi kết hợp cùng quần âu cạp cao, bộ trang phục không chỉ tôn dáng mà còn phù hợp cho nhiều bối cảnh ẢNH: ORCHID

Thiết kế hàng khuy chạy dọc tinh tế kết hợp khăn buộc nhẹ nhàng giữ nét sang trọng. Phối cùng chân váy midi xòe và thắt lưng bản to, bản phối này khiến nàng thêm duyên dáng, trang nhã mà không kém phần thời thượng ẢNH: ORCHID

Thiết kế cổ điển, phom dáng ôm vừa phải cùng chất liệu mềm mại giúp áo dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau. Đặc biệt khi đi cùng quần ống rộng đen, bản phối mang lại vẻ chỉn chu, quyền lực ẢNH: IVY MODA

Mẫu áo sơ mi có chi tiết hoa nổi và khăn buộc nhẹ nhàng vừa tạo sự duyên dáng vừa tăng chiều sâu cho tổng thể. Chất liệu bay bổng, họa tiết tinh tế giúp chiếc áo dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, họp mặt bạn bè đến dự tiệc ẢNH: ORCHID

Phom dáng vừa vặn, chất liệu nhẹ nhàng cùng gam màu tương phản tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, dễ dàng phối cùng nhiều kiểu quần hoặc chân váy. Kết hợp với quần ống rộng màu be, bộ trang phục mang đến sự cân đối giữa nét mềm mại và sự phóng khoáng ẢNH: IVY MODA

Chất liệu nhẹ, rủ tự nhiên của áo giúp từng chuyển động thêm uyển chuyển. Phối cùng quần ống rộng cạp cao, tổng thể mang hơi thở phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng, chỉn chu ẢNH: ORCHID

Dù kết hợp cùng quần tây, chân váy hay quần jeans, áo sơ mi luôn giữ được vẻ tinh tế và dễ dàng phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ môi trường làm việc chuyên nghiệp đến các buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.





