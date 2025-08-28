  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
28/08/2025 08:00 GMT+7

Áo sơ mi với các chi tiết nhấn nhá như hoa nổi, cổ nơ hay hàng cúc tinh xảo mang đến vẻ mềm mại nhưng vẫn giữ nét chỉn chu. Kết hợp cùng chân váy hay quần suông, tổng thể trở nên thanh thoát, trang nhã hơn.

Áo sơ mi là item kinh điển trong tủ đồ của mọi cô gái với đa dạng chất liệu, màu sắc và thiết kế, mang khả năng biến hóa linh hoạt từ phong cách công sở chỉn chu đến những set đồ dạo phố thanh lịch.

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 1.

Bộ trang phục mang nét thanh lịch và hiện đại, dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điểm nhấn nằm ở áo sơ mi họa tiết hình học đen trắng, vừa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, vừa giữ được sự tinh tế cần có

ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 2.

Áo sơ mi trắng với điểm nhấn ở phần xếp ly trước ngực và cổ áo bản lớn tạo vẻ hiện đại, thanh thoát nhưng vẫn giữ sự chuẩn mực. Chất liệu nhẹ nhàng kết hợp tay dài bo nhẹ ở cổ tay giúp tổng thể gọn gàng mà vẫn vô cùng mềm mại

ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 3.

Áo sơ mi voan xanh pastel và quần âu ống suông chứa đựng tinh thần thanh lịch hiện đại. Chiếc áo nổi bật với phần cổ cách điệu buộc dây, tạo điểm nhấn mềm mại. Khi kết hợp cùng quần âu cạp cao, bộ trang phục không chỉ tôn dáng mà còn phù hợp cho nhiều bối cảnh

ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 4.

Thiết kế hàng khuy chạy dọc tinh tế kết hợp khăn buộc nhẹ nhàng giữ nét sang trọng. Phối cùng chân váy midi xòe và thắt lưng bản to, bản phối này khiến nàng thêm duyên dáng, trang nhã mà không kém phần thời thượng

ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 5.

Thiết kế cổ điển, phom dáng ôm vừa phải cùng chất liệu mềm mại giúp áo dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau. Đặc biệt khi đi cùng quần ống rộng đen, bản phối mang lại vẻ chỉn chu, quyền lực

ẢNH: IVY MODA

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 6.

Mẫu áo sơ mi có chi tiết hoa nổi và khăn buộc nhẹ nhàng vừa tạo sự duyên dáng vừa tăng chiều sâu cho tổng thể. Chất liệu bay bổng, họa tiết tinh tế giúp chiếc áo dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, họp mặt bạn bè đến dự tiệc

ẢNH: ORCHID

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 7.

Phom dáng vừa vặn, chất liệu nhẹ nhàng cùng gam màu tương phản tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, dễ dàng phối cùng nhiều kiểu quần hoặc chân váy. Kết hợp với quần ống rộng màu be, bộ trang phục mang đến sự cân đối giữa nét mềm mại và sự phóng khoáng

ẢNH: IVY MODA

Áo sơ mi và những biến tấu nâng tầm phong cách- Ảnh 8.

Chất liệu nhẹ, rủ tự nhiên của áo giúp từng chuyển động thêm uyển chuyển. Phối cùng quần ống rộng cạp cao, tổng thể mang hơi thở phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng, chỉn chu

ẢNH: ORCHID

Dù kết hợp cùng quần tây, chân váy hay quần jeans, áo sơ mi luôn giữ được vẻ tinh tế và dễ dàng phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ môi trường làm việc chuyên nghiệp đến các buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.



Áo sơ mi trang phục Phong cách công sở công thức phối đồ Chân váy

Bài viết khác

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Cùng nàng đón thu với gam nâu thanh lịch, không lỗi mốt

Biến hóa đa phong cách với cà vạt nữ

Biến hóa đa phong cách với cà vạt nữ

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở

Chân váy màu be, món đồ được 'săn đón' ngày thu của dân công sở

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Những lý do khiến váy ngắn trở thành biểu tượng của sự tự do và nữ tính

Những lý do khiến váy ngắn trở thành biểu tượng của sự tự do và nữ tính

Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top