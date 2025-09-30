Áo tay lửng, 'ngôi sao' của mọi phong cách

Là điểm nhấn của phong cách giữa mùa, hoàn hảo khi mặc riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều lớp, chiếc áo ngắn tay kiểu dáng polo chất liệu thun, len, dệt kim... được coi như món đồ đa năng với sức hút khó cưỡng không thể thiếu cho mùa thu 2025.

Người mẫu Ellizabethh tại Tuần lễ thời trang Copenhagen, tháng 8. 2025

ẢNH: @ELLIZABETHH

Thoạt nhìn, có vẻ như một ý tưởng bất khả thi nhưng thực ra lại là một ý tưởng tuyệt vời, chiếc áo dệt kim với kiểu dáng tay ngắn giúp việc mặc nhiều lớp không trở nên quá cồng kềnh ẢNH: @ELLIZABETHH

Phối cùng chân váy da dáng dài và áo khoác măng tô tại Tuần lễ thời trang London ẢNH: @VALENTINA VALDINOCI

Bản phối với áo len tay ngắn, áo sơ mi cổ nhọn và chân váy ren từ Tuần lễ thời trang New York diễn ra giữa tháng 9 vừa qua ẢNH: @SOMOSLAPERCHA.CL

Hoa hậu kiêm người mẫu Ý, Alice Sabatini tại Tuần lễ thời trang Milan đang diễn ra ẢNH: @ALICE.SABATINI

Người có tầm ảnh hưởng Gili Biegun phối chiếc áo dệt kim màu xám cùng chân váy dài xếp nếp tại Tuần lễ thời trang Milan 2025 ẢNH: @JOYSWORLD_

Lướt nhanh qua những bức ảnh street style mới nhất sẽ thấy áo thun, len tay ngắn là một món đồ layering chủ chốt: nó có thể được mặc riêng, mặc ngoài áo sơ mi dài tay thay vì áo vest, mặc trong áo cardigan như một bộ đồ đôi không đồng bộ, hoặc mặc trong áo blazer.

Áo len tay ngắn được coi là món đồ đa năng, cả về chất liệu lẫn kiểu dáng. Được làm từ chất liệu len dệt trơn hoặc dệt kim, cashmere cao cấp (không gì thoải mái và sang trọng bằng cashmere kép), len merino siêu mịn, alpaca mềm mại hoặc mohair, chiếc áo này cực kỳ thời trang với mọi kiểu dáng: cổ tròn, cổ chữ V, áo polo, hoặc cổ lọ, dáng ôm hoặc dáng hộp mang nét quyến rũ giản dị.

Tại tuần lễ thời trang thu đông 2025, áo len tay ngắn trở thành món đồ lý tưởng cho mùa chuyển giao, vừa mang nét năng động hiện đại vừa giữ sự thanh lịch ẢNH: @BLANCA.SOLER

Kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ điển và quần tây, chiếc áo len xanh navy mang đến vẻ đẹp chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung, là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng thành thị yêu thích sự tối giản tinh tế. Nó lý tưởng cho những ngày trời không đủ lạnh để mặc áo len, nhưng đủ mát mẻ để bạn cảm thấy cần một chất liệu ấm áp hơn áo thun hoặc áo sơ mi cotton.