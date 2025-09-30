  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo tay lửng, 'ngôi sao' của mọi phong cách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/09/2025 18:00 GMT+7

Khi nắng hè dần nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh đầu thu, nhiều tín đồ thời trang chợt nhận ra tủ đồ của mình vẫn còn một khoảng trống, và trên bức tranh 'street style' giao mùa, mảnh ghép còn thiếu ấy chính là chiếc áo tay ngắn, món đồ vừa giữ nét trẻ trung, vừa mang đến sự ấm áp nhẹ nhàng.

Là điểm nhấn của phong cách giữa mùa, hoàn hảo khi mặc riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều lớp, chiếc áo ngắn tay kiểu dáng polo chất liệu thun, len, dệt kim... được coi như món đồ đa năng với sức hút khó cưỡng không thể thiếu cho mùa thu 2025.

Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 1.

Người mẫu Ellizabethh tại Tuần lễ thời trang Copenhagen, tháng 8. 2025

ẢNH: @ELLIZABETHH

Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 2.

Thoạt nhìn, có vẻ như một ý tưởng bất khả thi nhưng thực ra lại là một ý tưởng tuyệt vời, chiếc áo dệt kim với kiểu dáng tay ngắn giúp việc mặc nhiều lớp không trở nên quá cồng kềnh

ẢNH: @ELLIZABETHH

Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 3.

Phối cùng chân váy da dáng dài và áo khoác măng tô tại Tuần lễ thời trang London

ẢNH: @VALENTINA VALDINOCI

Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 4.

Bản phối với áo len tay ngắn, áo sơ mi cổ nhọn và chân váy ren từ Tuần lễ thời trang New York diễn ra giữa tháng 9 vừa qua

ẢNH: @SOMOSLAPERCHA.CL

Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 5.
Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 6.

Hoa hậu kiêm người mẫu Ý, Alice Sabatini tại Tuần lễ thời trang Milan đang diễn ra 

ẢNH: @ALICE.SABATINI

Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 7.

Người có tầm ảnh hưởng Gili Biegun phối chiếc áo dệt kim màu xám cùng chân váy dài xếp nếp tại Tuần lễ thời trang Milan 2025

ẢNH: @JOYSWORLD_

Lướt nhanh qua những bức ảnh street style mới nhất sẽ thấy áo thun, len tay ngắn là một món đồ layering chủ chốt: nó có thể được mặc riêng, mặc ngoài áo sơ mi dài tay thay vì áo vest, mặc trong áo cardigan như một bộ đồ đôi không đồng bộ, hoặc mặc trong áo blazer.

Áo len tay ngắn được coi là món đồ đa năng, cả về chất liệu lẫn kiểu dáng. Được làm từ chất liệu len dệt trơn hoặc dệt kim, cashmere cao cấp (không gì thoải mái và sang trọng bằng cashmere kép), len merino siêu mịn, alpaca mềm mại hoặc mohair, chiếc áo này cực kỳ thời trang với mọi kiểu dáng: cổ tròn, cổ chữ V, áo polo, hoặc cổ lọ, dáng ôm hoặc dáng hộp mang nét quyến rũ giản dị.

Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 8.
Áo thun len ngắn tay thanh lịch và ấm áp, 'ngôi sao' của mọi phong cách - Ảnh 9.

Tại tuần lễ thời trang thu đông 2025, áo len tay ngắn trở thành món đồ lý tưởng cho mùa chuyển giao, vừa mang nét năng động hiện đại vừa giữ sự thanh lịch

ẢNH: @BLANCA.SOLER

Kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ điển và quần tây, chiếc áo len xanh navy mang đến vẻ đẹp chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung, là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng thành thị yêu thích sự tối giản tinh tế. Nó lý tưởng cho những ngày trời không đủ lạnh để mặc áo len, nhưng đủ mát mẻ để bạn cảm thấy cần một chất liệu ấm áp hơn áo thun hoặc áo sơ mi cotton.

Áo áo ngắn tay Áo thun Áo len áo len ngắn tay áo dệt kim

Bài viết khác

Sắc xanh rêu, xanh ô liu dẫn đầu phong cách sang trọng, đẳng cấp

Sắc xanh rêu, xanh ô liu dẫn đầu phong cách sang trọng, đẳng cấp

Mũ bucket, điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày

Mũ bucket, điểm nhấn nâng tầm phong cách mỗi ngày

Từ da lộn đến vải nhăn cùng sắc hồng, cuộc 'nổi loạn' của thời trang

Từ da lộn đến vải nhăn cùng sắc hồng, cuộc 'nổi loạn' của thời trang

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dáng dài này

Hóa quý cô cổ điển cùng những kiểu váy dáng dài này

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan

Lên đồ ngày lạnh, sành điệu bất ngờ với áo cardigan

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại

Phong cách soft girl mang nét trong trẻo hiện đại

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc

Phong cách đời thường thêm ấn tượng với phụ kiện tóc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top