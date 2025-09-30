Áo tay lửng, 'ngôi sao' của mọi phong cách

Là điểm nhấn của phong cách giữa mùa, hoàn hảo khi mặc riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều lớp, chiếc áo ngắn tay kiểu dáng polo chất liệu thun, len, dệt kim... được coi như món đồ đa năng với sức hút khó cưỡng không thể thiếu cho mùa thu 2025.
Hoa hậu kiêm người mẫu Ý, Alice Sabatini tại Tuần lễ thời trang Milan đang diễn ra
ẢNH: @ALICE.SABATINI
Lướt nhanh qua những bức ảnh street style mới nhất sẽ thấy áo thun, len tay ngắn là một món đồ layering chủ chốt: nó có thể được mặc riêng, mặc ngoài áo sơ mi dài tay thay vì áo vest, mặc trong áo cardigan như một bộ đồ đôi không đồng bộ, hoặc mặc trong áo blazer.
Áo len tay ngắn được coi là món đồ đa năng, cả về chất liệu lẫn kiểu dáng. Được làm từ chất liệu len dệt trơn hoặc dệt kim, cashmere cao cấp (không gì thoải mái và sang trọng bằng cashmere kép), len merino siêu mịn, alpaca mềm mại hoặc mohair, chiếc áo này cực kỳ thời trang với mọi kiểu dáng: cổ tròn, cổ chữ V, áo polo, hoặc cổ lọ, dáng ôm hoặc dáng hộp mang nét quyến rũ giản dị.
Tại tuần lễ thời trang thu đông 2025, áo len tay ngắn trở thành món đồ lý tưởng cho mùa chuyển giao, vừa mang nét năng động hiện đại vừa giữ sự thanh lịch
ẢNH: @BLANCA.SOLER
Kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ điển và quần tây, chiếc áo len xanh navy mang đến vẻ đẹp chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung, là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng thành thị yêu thích sự tối giản tinh tế. Nó lý tưởng cho những ngày trời không đủ lạnh để mặc áo len, nhưng đủ mát mẻ để bạn cảm thấy cần một chất liệu ấm áp hơn áo thun hoặc áo sơ mi cotton.