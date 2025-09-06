Áo tweed trở lại thành xu hướng 'hot'

Áo tweed quay trở lại thành xu hướng nổi bật vào mùa thu đông, khi tiết trời có sự chuyển biến rõ rệt từ nóng bức sang mát dịu. Kiểu áo cổ điển, thanh lịch độc đáo này vừa có thể làm áo khoác vừa mặc riêng lẻ cùng quần jeans xanh, chân váy midi, quần shorts...
Chia sẻ bài viết
Không ai có thể làm ngơ trước sức hút của một chiếc áo tweed, đặc biệt trong tiết trời dịu dàng mát mẻ đang đến cùng với mùa thu. Áo và trang phục tweed luôn tỏa sức hút đặc trưng từ phom dáng cổ điển, kết cấu sợi dệt có sự thay đổi linh hoạt thú vị khiến nàng say mê khám phá.
Áo tweed - điểm nhấn đắt giá nhất tủ đồ mùa lạnh
Tủ đồ thời trang mùa lạnh không bao giờ vắng mặt các chất liệu có độ nặng tay, cảm giác dày dặn, cứng cáp nhưng vẫn mềm nhẹ khi chạm trên da như vải tweed, nhung, kaki... Tuy nhiên, nếu phải chọn ra thiết kế đầu bảng thanh lịch, sang trọng và trẻ trung thì không thể không chọn áo tweed dáng ngắn.
Thiết kế này sẽ dần trở thành món đồ chủ đạo của mọi phong cách, mọi tủ đồ mùa lạnh của quý cô. Gợi ý mặc đẹp giản đơn nhất là diện tweed và denim trong bản phối quần jeans xanh và áo khoác dáng crop. Quý cô có thể khám phá nhiều phom dáng, màu sắc khác nhau của áo tweed - từ kiểu áo tay dài hở eo đến áo khoác kiểu blazer... cũng như những cách phối đồ sáng tạo, lạ lẫm đến từ nhiều phong cách khác nhau.
Áo jacket dáng ngắn chính là món đồ "must have" của mùa lạnh cuối năm, khi quý cô trổ tài phối đồ cùng chân váy xếp ly, giày bốt cổ thấp, tất dài và một tâm thế sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm thời trang mới