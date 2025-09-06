  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo tweed trở lại thành xu hướng 'hot'

Kim Ngọc
Kim Ngọc
06/09/2025 16:00 GMT+7

Áo tweed quay trở lại thành xu hướng nổi bật vào mùa thu đông, khi tiết trời có sự chuyển biến rõ rệt từ nóng bức sang mát dịu. Kiểu áo cổ điển, thanh lịch độc đáo này vừa có thể làm áo khoác vừa mặc riêng lẻ cùng quần jeans xanh, chân váy midi, quần shorts...

Không ai có thể làm ngơ trước sức hút của một chiếc áo tweed, đặc biệt trong tiết trời dịu dàng mát mẻ đang đến cùng với mùa thu. Áo và trang phục tweed luôn tỏa sức hút đặc trưng từ phom dáng cổ điển, kết cấu sợi dệt có sự thay đổi linh hoạt thú vị khiến nàng say mê khám phá.

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 1.

Áo tweed và quần jeans xanh là cặp đôi mà nàng diện hoài chẳng bao giờ biết chán. Là hai chất liệu có kết cấu sợi dệt hoàn toàn khác biệt nhưng cặp đôi này lại tạo nên các bản phối hòa hợp, hoàn hảo đến từng góc nhìn

ẢNH: ROEM

Áo tweed - điểm nhấn đắt giá nhất tủ đồ mùa lạnh

Tủ đồ thời trang mùa lạnh không bao giờ vắng mặt các chất liệu có độ nặng tay, cảm giác dày dặn, cứng cáp nhưng vẫn mềm nhẹ khi chạm trên da như vải tweed, nhung, kaki... Tuy nhiên, nếu phải chọn ra thiết kế đầu bảng thanh lịch, sang trọng và trẻ trung thì không thể không chọn áo tweed dáng ngắn.

Thiết kế này sẽ dần trở thành món đồ chủ đạo của mọi phong cách, mọi tủ đồ mùa lạnh của quý cô. Gợi ý mặc đẹp giản đơn nhất là diện tweed và denim trong bản phối quần jeans xanh và áo khoác dáng crop. Quý cô có thể khám phá nhiều phom dáng, màu sắc khác nhau của áo tweed - từ kiểu áo tay dài hở eo đến áo khoác kiểu blazer... cũng như những cách phối đồ sáng tạo, lạ lẫm đến từ nhiều phong cách khác nhau.

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 2.

Quần ống rộng cạp cao kết hợp phom áo jacket dáng ngắn vừa mang đến sự thoải mái cho người mặc vừa tạo nên tỷ lệ cân đối cho vóc dáng quý cô. Không chỉ có sự độc đáo từ chất liệu sợi dệt thô, áo tweed còn gây thương nhớ với màu sắc, các họa tiết đan dệt và những đường viền trên cổ tay, vạt áo...

ẢNH: ROEM

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 3.

Nàng có thể phối áo khoác tweed và áo gile cùng chất liệu, hoặc kết hợp áo sơ mi, áo cổ lọ cùng với áo tweed khoác ngoài

ẢNH: PROUD ORANICHA K

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 4.

Áo tweed dệt kim tuyến mang lại cảm giác "phát sáng" khi nàng ngồi dưới ánh nắng hoặc có thể tự phản chiếu các nguồn sáng tạo nên hình ảnh rạng ngời khó quên

ẢNH: PROUD ORANICHA K

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 5.

Áo dáng lửng với phần tay lỡ thoáng mát và trẻ trung diện cùng quần kaki ống loe cổ điển là bản phối mang gam màu trung tính thanh lịch, mát nhẹ và tôn dáng tốt

ẢNH: IRENE

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 6.

Từ sắc trắng ngà sang chảnh, sắc đen sắc sảo hay xanh pastel, hồng dâu ánh bạc..., mỗi gam màu từ chất liệu tweed đều có sức hấp dẫn riêng

ẢNH: GRACIA HABRE

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 7.

Sắc đỏ phối đen mang đến hình ảnh vừa nổi bật sắc sảo vừa độc đáo cho quý cô. Các thiết kế áo trên chất vải dày thường được lược bỏ bớt phần cổ áo - để người mặc không bị "dìm dáng" và dễ dàng khoe các lớp trang phục layer bên trong

ẢNH: PROUD ORANICHA K

Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 8.
Áo tweed trở lại thành xu hướng "hot" - Ảnh 9.

Áo jacket dáng ngắn chính là món đồ "must have" của mùa lạnh cuối năm, khi quý cô trổ tài phối đồ cùng chân váy xếp ly, giày bốt cổ thấp, tất dài và một tâm thế sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm thời trang mới

ẢNH: TIT ELEGANT

áo tweed tweed vải tweed Jacket trang phục tweed

