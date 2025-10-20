Bản hòa ca của lụa và đá

Thiết kế độc bản giao hòa giữa sắc hoa và ánh đá quý

Trong bộ sưu tập Hương hoa tinh sắc, nhà thiết kế Kenny Thái tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một người kể chuyện bằng vải, bằng đường kim mũi chỉ và bằng cảm xúc. Anh tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt với khí chất thanh tao nhưng ẩn chứa sức mạnh mềm mại - thứ nội lực được ví như hương hoa, không ồn ào nhưng lan tỏa lâu bền.

Nhà thiết kế chia sẻ: "Thế nào là một vẻ đẹp đầy mê hoặc và nội lực? Là khi hương của hoa, ánh của đá, và sắc của vải cùng cộng hưởng trên tà áo dài, dẫn dắt chúng ta qua những rung cảm tinh tế mà chỉ thời trang mới có thể chạm đến”. Với những thiết kế độc bản giao hòa giữa sắc hoa và ánh đá quý, bộ sưu tập là bản giao hưởng của thủ công và sáng tạo.

Trên nền lụa, tơ, voan cao cấp, mỗi chi tiết được xử lý bằng kỹ thuật đính kết 3D tinh xảo, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Ở đó, từng cánh hoa, từng hạt pha lê, từng sợi chỉ đều có linh hồn riêng Ảnh: Tuanti

Người xem không chỉ nhìn thấy chiếc áo dài, mà còn có thể cảm nhận được “nhịp thở” của chất liệu tựa như hương hoa khẽ động trong gió Ảnh: Tuanti

Kenny Thái chú trọng xử lý phom vai và tay áo, nơi thể hiện rõ nhất ngôn ngữ hình thể và chuyển động của người phụ nữ Ảnh: Tuanti

Những đường cắt gãy gọn, khối vai thanh lịch, tay áo phồng hoặc xếp nếp nhẹ nhàng giúp áo dài chuyển động tự nhiên theo từng bước đi, vừa tôn dáng, vừa gợi nên cảm giác “sống” trên vải Ảnh: Tuanti

“Bảng màu” của Hương hoa tinh sắc được lấy cảm hứng từ sắc hoa và ánh đá quý: Tím lilac dịu dàng và sâu lắng như hoàng hôn mùa hạ. Đỏ bordeaux nồng nàn, quyến rũ và đầy kiêu hãnh. Vàng ánh kim gợi nhớ tia nắng rực rỡ, tượng trưng cho niềm tin và khát vọng. Xanh sapphire mạnh mẽ và phóng khoáng như nhịp thở đại dương. Trắng ngà biểu tượng cho sự thuần khiết và vẻ đẹp nguyên bản Ảnh: Tuanti

Mỗi sắc độ đều được phối hợp khéo léo với cấu trúc hoa, đá và sequin, tạo nên những bản hòa tấu thị giác mang đậm dấu ấn thủ công. Sự tỉ mỉ ấy khiến mỗi thiết kế trở thành một “đóa hoa” duy nhất, vừa mềm mại, vừa rực rỡ, vừa có khả năng kể lại những câu chuyện riêng của người mặc Ảnh: Tuanti

Mỗi thiết kế như cánh hoa bung nở trong khoảnh khắc đẹp nhất, lưu dấu hương thơm bằng chính vẻ đẹp nội tại của người phụ nữ Ảnh: Tuanti

Là một nhà thiết kế luôn dành trọn tình yêu cho văn hóa Việt, Kenny Thái không chỉ tạo nên những bộ trang phục đẹp mà còn kể lại câu chuyện về bản sắc và tâm hồn dân tộc Ảnh: Tuanti

Nhà thiết kế khéo léo hòa quyện tinh hoa truyền thống cùng hơi thở hiện đại, mang đến vẻ đẹp vừa thanh tao, vừa thời thượng Ảnh: Tuanti