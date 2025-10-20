Bản hòa ca của lụa và đá

Một hành trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp Việt qua ngôn ngữ của hoa, của đá và của sắc vải. Các thiết kế hòa quyện giữa sự mềm mại của cảm xúc và sức mạnh nội tại của người phụ nữ đương đại.
Thiết kế độc bản giao hòa giữa sắc hoa và ánh đá quý
Trong bộ sưu tập Hương hoa tinh sắc, nhà thiết kế Kenny Thái tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một người kể chuyện bằng vải, bằng đường kim mũi chỉ và bằng cảm xúc. Anh tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt với khí chất thanh tao nhưng ẩn chứa sức mạnh mềm mại - thứ nội lực được ví như hương hoa, không ồn ào nhưng lan tỏa lâu bền.
Nhà thiết kế chia sẻ: "Thế nào là một vẻ đẹp đầy mê hoặc và nội lực? Là khi hương của hoa, ánh của đá, và sắc của vải cùng cộng hưởng trên tà áo dài, dẫn dắt chúng ta qua những rung cảm tinh tế mà chỉ thời trang mới có thể chạm đến”. Với những thiết kế độc bản giao hòa giữa sắc hoa và ánh đá quý, bộ sưu tập là bản giao hưởng của thủ công và sáng tạo.