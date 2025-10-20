  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bản hòa ca của lụa và đá

Cao Hân
Cao Hân
nghan0403@gmail.com
20/10/2025 12:00 GMT+7

Một hành trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp Việt qua ngôn ngữ của hoa, của đá và của sắc vải. Các thiết kế hòa quyện giữa sự mềm mại của cảm xúc và sức mạnh nội tại của người phụ nữ đương đại.

Thiết kế độc bản giao hòa giữa sắc hoa và ánh đá quý

Trong bộ sưu tập Hương hoa tinh sắc, nhà thiết kế Kenny Thái tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một người kể chuyện bằng vải, bằng đường kim mũi chỉ và bằng cảm xúc. Anh tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt với khí chất thanh tao nhưng ẩn chứa sức mạnh mềm mại - thứ nội lực được ví như hương hoa, không ồn ào nhưng lan tỏa lâu bền.

Nhà thiết kế chia sẻ: "Thế nào là một vẻ đẹp đầy mê hoặc và nội lực? Là khi hương của hoa, ánh của đá, và sắc của vải cùng cộng hưởng trên tà áo dài, dẫn dắt chúng ta qua những rung cảm tinh tế mà chỉ thời trang mới có thể chạm đến”. Với những thiết kế độc bản giao hòa giữa sắc hoa và ánh đá quý, bộ sưu tập là bản giao hưởng của thủ công và sáng tạo.

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 1.

Trên nền lụa, tơ, voan cao cấp, mỗi chi tiết được xử lý bằng kỹ thuật đính kết 3D tinh xảo, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Ở đó, từng cánh hoa, từng hạt pha lê, từng sợi chỉ đều có linh hồn riêng

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 2.

Người xem không chỉ nhìn thấy chiếc áo dài, mà còn có thể cảm nhận được “nhịp thở” của chất liệu tựa như hương hoa khẽ động trong gió

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 3.

Kenny Thái chú trọng xử lý phom vai và tay áo, nơi thể hiện rõ nhất ngôn ngữ hình thể và chuyển động của người phụ nữ

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 4.

Những đường cắt gãy gọn, khối vai thanh lịch, tay áo phồng hoặc xếp nếp nhẹ nhàng giúp áo dài chuyển động tự nhiên theo từng bước đi, vừa tôn dáng, vừa gợi nên cảm giác “sống” trên vải

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 5.

“Bảng màu” của Hương hoa tinh sắc được lấy cảm hứng từ sắc hoa và ánh đá quý: Tím lilac dịu dàng và sâu lắng như hoàng hôn mùa hạ. Đỏ bordeaux nồng nàn, quyến rũ và đầy kiêu hãnh. Vàng ánh kim gợi nhớ tia nắng rực rỡ, tượng trưng cho niềm tin và khát vọng. Xanh sapphire mạnh mẽ và phóng khoáng như nhịp thở đại dương. Trắng ngà biểu tượng cho sự thuần khiết và vẻ đẹp nguyên bản

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 6.

Mỗi sắc độ đều được phối hợp khéo léo với cấu trúc hoa, đá và sequin, tạo nên những bản hòa tấu thị giác mang đậm dấu ấn thủ công. Sự tỉ mỉ ấy khiến mỗi thiết kế trở thành một “đóa hoa” duy nhất, vừa mềm mại, vừa rực rỡ, vừa có khả năng kể lại những câu chuyện riêng của người mặc

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 7.

Mỗi thiết kế như cánh hoa bung nở trong khoảnh khắc đẹp nhất, lưu dấu hương thơm bằng chính vẻ đẹp nội tại của người phụ nữ

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 8.

Là một nhà thiết kế luôn dành trọn tình yêu cho văn hóa Việt, Kenny Thái không chỉ tạo nên những bộ trang phục đẹp mà còn kể lại câu chuyện về bản sắc và tâm hồn dân tộc

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 9.

Nhà thiết kế khéo léo hòa quyện tinh hoa truyền thống cùng hơi thở hiện đại, mang đến vẻ đẹp vừa thanh tao, vừa thời thượng

Ảnh: Tuanti

Bản hòa ca của lụa và đá trong thời trang 24 / 7 của Kenny Thái - Ảnh 10.

Áo dài trong bộ sưu tập không còn là trang phục, mà là một thái độ sống - sống thanh lịch, sống có hương, có sắc, có tinh thần

Ảnh: Tuanti

 

Kenny Thái Nhà thiết kế Hương hoa tinh sắc

Bài viết khác

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng 'bánh bèo' tỏa sáng

Khoe dáng với gam màu tím - cách các nàng 'bánh bèo' tỏa sáng

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng

Đầm hai dây tôn lên sắc vóc ngày thu của nàng

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Jisoo, Karina và loạt idol Hàn đang thổi bùng xu hướng trang điểm mắt khói

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy dài giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Váy đuôi cá giúp nàng khoe trọn đường cong, tôn nét thanh xuân

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Đầm dự tiệc tối giản nhưng vẫn cuốn hút, trẻ trung

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Phong cách ấn tượng với áo thun oversized

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top