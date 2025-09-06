Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'

Phong cách "nửa kín nửa hở" không chỉ là một xu hướng, mà còn là một nghệ thuật mặc đẹp trong ngày thu nhưng đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo.
Áo hai dây phối cùng với áo khoác ngoài
Chỉ cần kết hợp giữa chiếc áo dây mát mẻ bên trong và một chiếc áo khoác ngoài, nàng đã có thể khoe khéo vòng eo thon và bờ vai mảnh mai. Kết hợp sắc trung tính của áo sơ mi và áo hai dây để đem lại vẻ ngoài thanh lịch, hoàn thiện vẻ ngoài với quần jeans skinny tôn lên vóc dáng hoàn hảo.
Táo bạo hơn, thay vì phối cùng áo sơ mi oversized thì nàng có thể chọn một chiếc áo sơ mi voan mỏng khoác ngoài. Sự kết hợp này mang đến vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa mới lạ.
Trang phục thiết kế ren cut out khá hợp với ngày thu
Các cô gái yêu sự dịu dàng có thể chọn một set trang phục áo ren phối chân váy ren dáng dài tone sur tone. Với chiếc áo ren thiết kế hình cánh bướm giúp nàng dễ dàng khoe được vòng eo con kiến, trong khi đó chân váy ren dáng dài giúp người mặc dễ dàng cân bằng lại sự táo bạo và thanh lịch trong trang phục.
Những khoảng hở duyên dáng trên nền ren trắng thêu cầu kỳ không chỉ giúp bạn khoe khéo những đường cong cơ thể, mà còn tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại.
Trang phục cúp ngực tôn vẻ đẹp quyến rũ
Để phong cách thêm sang trọng và không bị "lố", bạn nên tiết chế phụ kiện và chọn các tông màu trung tính hoặc những màu pastel nhẹ nhàng. Khi diện phong cách này vào mùa thu, nàng có thể kết hợp cùng áo khoác mỏng hoặc khăn choàng nhẹ để giữ ấm và tạo thêm điểm nhấn.
Sự kết hợp táo bạo này không chỉ giúp bạn khoe trọn bờ vai gợi cảm, mà còn mang đến vẻ ngoài phóng khoáng.
Trang phục ôm body tôn dáng
Những chiếc váy ôm sát sẽ ôm trọn mọi đường nét của bạn. Với những bữa tiệc sang trọng thì váy body ánh kim với thiết kế cổ chữ V là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn.
Bộ đôi này không chỉ mang đến vẻ ngoài năng động, mà còn khéo léo khoe trọn đôi chân thon gọn, giúp bạn nổi bật trong mọi khoảnh khắc.