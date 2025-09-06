  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/09/2025 14:00 GMT+7

Mùa thu mang đến không khí lãng mạn, giao mùa lúc nóng lúc lạnh. Các tín đồ thời trang đau đầu không biết nên 'kín cổng cao tường' hay hở bạo. Vậy tại sao không thử phong cách 'nửa kín nửa hở' mang đậm nét độc đáo?

Phong cách "nửa kín nửa hở" không chỉ là một xu hướng, mà còn là một nghệ thuật mặc đẹp trong ngày thu nhưng đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo. 

Áo hai dây phối cùng với áo khoác ngoài

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 1.

Áo hai dây phối cùng áo khoác là công thức chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là vào mùa thu

ẢNH: YODY

Chỉ cần kết hợp giữa chiếc áo dây mát mẻ bên trong và một chiếc áo khoác ngoài, nàng đã có thể khoe khéo vòng eo thon và bờ vai mảnh mai. Kết hợp sắc trung tính của áo sơ mi và áo hai dây để đem lại vẻ ngoài thanh lịch, hoàn thiện vẻ ngoài với quần jeans skinny tôn lên vóc dáng hoàn hảo.

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 2.

Một chiếc áo thun hai dây bên trong mang đến sự thoải mái, nhưng không muốn quá phản cảm thì áo khoác sơ mi oversized bên ngoài chính là lựa chọn chân ái

ẢNH: DARLING DIVA

Táo bạo hơn, thay vì phối cùng áo sơ mi oversized thì nàng có thể chọn một chiếc áo sơ mi voan mỏng khoác ngoài. Sự kết hợp này mang đến vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa mới lạ.

Trang phục thiết kế ren cut out khá hợp với ngày thu

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 3.

Khi thời tiết chuyển sang những ngày thu, các thiết kế ren cut out trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn thể hiện sự quyến rũ một cách tinh tế. Sự kết hợp giữa chất liệu ren mềm mại và những đường cắt xẻ táo bạo nhưng có chừng mực sẽ mang đến phong cách nửa kín nửa hở

ẢNH: LA BOUTIQUE

Các cô gái yêu sự dịu dàng có thể chọn một set trang phục áo ren phối chân váy ren dáng dài tone sur tone. Với chiếc áo ren thiết kế hình cánh bướm giúp nàng dễ dàng khoe được vòng eo con kiến, trong khi đó chân váy ren dáng dài giúp người mặc dễ dàng cân bằng lại sự táo bạo và thanh lịch trong trang phục. 

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 4.

Táo bạo hơn với chiếc đầm ren thiết kế cut out đầy hở bạo, chiếc đầm này sẽ dễ dàng chinh phục những tín đồ cần sự phá cách

ẢNH: @POLKASTUDIO16

Những khoảng hở duyên dáng trên nền ren trắng thêu cầu kỳ không chỉ giúp bạn khoe khéo những đường cong cơ thể, mà còn tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại.

Trang phục cúp ngực tôn vẻ đẹp quyến rũ

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 5.

Một chiếc váy hoặc áo cúp ngực sẽ tôn lên vòng 1 đầy đặn, trong khi phần chân váy dáng dài giúp nàng tăng sự thanh lịch

ẢNH: @ELYSNIE.CO

Để phong cách thêm sang trọng và không bị "lố", bạn nên tiết chế phụ kiện và chọn các tông màu trung tính hoặc những màu pastel nhẹ nhàng. Khi diện phong cách này vào mùa thu, nàng có thể kết hợp cùng áo khoác mỏng hoặc khăn choàng nhẹ để giữ ấm và tạo thêm điểm nhấn.

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 6.

Thách thức mọi ánh nhìn và khẳng định cá tính riêng với công thức denim on denim gồm áo cúp ngực và quần jeans

ẢNH: COCOLU

Sự kết hợp táo bạo này không chỉ giúp bạn khoe trọn bờ vai gợi cảm, mà còn mang đến vẻ ngoài phóng khoáng.

Trang phục ôm body tôn dáng

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 7.

Đôi khi, để trở nên quyến rũ, bạn không cần phải khoe da thịt. Một bộ trang phục bó sát vừa vặn chính là cách hiệu quả nhất để làm nổi bật đường cong cơ thể

ẢNH: STEFANNI

Những chiếc váy ôm sát sẽ ôm trọn mọi đường nét của bạn. Với những bữa tiệc sang trọng thì váy body ánh kim với thiết kế cổ chữ V là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn.

Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'- Ảnh 8.

Năng động hơn cho trang phục dạo phố là bản phối áo dáng ôm cổ chữ V phối cùng chân váy ôm tôn dáng

ẢNH: @POLKASTUDIO16

Bộ đôi này không chỉ mang đến vẻ ngoài năng động, mà còn khéo léo khoe trọn đôi chân thon gọn, giúp bạn nổi bật trong mọi khoảnh khắc.


Phong cách Áo hai dây mùa thu bản phối mùa thu áo khoác

Bài viết khác

Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Quần ống rộng lên ngôi, 'cứu tinh' cho mọi vóc dáng

Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Váy dáng dài đa nhiệm, hợp cả đi làm công sở lẫn dự tiệc

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri

Diện áo gile, 'đánh bật' phong cách thời trang đơn điệu

Diện áo gile, 'đánh bật' phong cách thời trang đơn điệu

Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Xu hướng áo polo dệt kim khuấy đảo phong cách đường phố mùa này

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất

Đẹp dịu dàng, nền nã khi diện váy hoa, váy họa tiết đi làm, đi học

Đẹp dịu dàng, nền nã khi diện váy hoa, váy họa tiết đi làm, đi học

Chân váy dáng dài giúp nàng linh hoạt trong mọi bản phối

Chân váy dáng dài giúp nàng linh hoạt trong mọi bản phối

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top