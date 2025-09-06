Bản phối đầu thu cho những nàng yêu phong cách 'nửa kín nửa hở'

Phong cách "nửa kín nửa hở" không chỉ là một xu hướng, mà còn là một nghệ thuật mặc đẹp trong ngày thu nhưng đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo.

Áo hai dây phối cùng với áo khoác ngoài

Áo hai dây phối cùng áo khoác là công thức chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là vào mùa thu ẢNH: YODY

Chỉ cần kết hợp giữa chiếc áo dây mát mẻ bên trong và một chiếc áo khoác ngoài, nàng đã có thể khoe khéo vòng eo thon và bờ vai mảnh mai. Kết hợp sắc trung tính của áo sơ mi và áo hai dây để đem lại vẻ ngoài thanh lịch, hoàn thiện vẻ ngoài với quần jeans skinny tôn lên vóc dáng hoàn hảo.

Một chiếc áo thun hai dây bên trong mang đến sự thoải mái, nhưng không muốn quá phản cảm thì áo khoác sơ mi oversized bên ngoài chính là lựa chọn chân ái ẢNH: DARLING DIVA

Táo bạo hơn, thay vì phối cùng áo sơ mi oversized thì nàng có thể chọn một chiếc áo sơ mi voan mỏng khoác ngoài. Sự kết hợp này mang đến vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa mới lạ.

Trang phục thiết kế ren cut out khá hợp với ngày thu

Khi thời tiết chuyển sang những ngày thu, các thiết kế ren cut out trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn thể hiện sự quyến rũ một cách tinh tế. Sự kết hợp giữa chất liệu ren mềm mại và những đường cắt xẻ táo bạo nhưng có chừng mực sẽ mang đến phong cách nửa kín nửa hở ẢNH: LA BOUTIQUE

Các cô gái yêu sự dịu dàng có thể chọn một set trang phục áo ren phối chân váy ren dáng dài tone sur tone. Với chiếc áo ren thiết kế hình cánh bướm giúp nàng dễ dàng khoe được vòng eo con kiến, trong khi đó chân váy ren dáng dài giúp người mặc dễ dàng cân bằng lại sự táo bạo và thanh lịch trong trang phục.

Táo bạo hơn với chiếc đầm ren thiết kế cut out đầy hở bạo, chiếc đầm này sẽ dễ dàng chinh phục những tín đồ cần sự phá cách ẢNH: @POLKASTUDIO16

Những khoảng hở duyên dáng trên nền ren trắng thêu cầu kỳ không chỉ giúp bạn khoe khéo những đường cong cơ thể, mà còn tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại.

Trang phục cúp ngực tôn vẻ đẹp quyến rũ

Một chiếc váy hoặc áo cúp ngực sẽ tôn lên vòng 1 đầy đặn, trong khi phần chân váy dáng dài giúp nàng tăng sự thanh lịch ẢNH: @ELYSNIE.CO

Để phong cách thêm sang trọng và không bị "lố", bạn nên tiết chế phụ kiện và chọn các tông màu trung tính hoặc những màu pastel nhẹ nhàng. Khi diện phong cách này vào mùa thu, nàng có thể kết hợp cùng áo khoác mỏng hoặc khăn choàng nhẹ để giữ ấm và tạo thêm điểm nhấn.

Thách thức mọi ánh nhìn và khẳng định cá tính riêng với công thức denim on denim gồm áo cúp ngực và quần jeans ẢNH: COCOLU

Sự kết hợp táo bạo này không chỉ giúp bạn khoe trọn bờ vai gợi cảm, mà còn mang đến vẻ ngoài phóng khoáng.

Trang phục ôm body tôn dáng

Đôi khi, để trở nên quyến rũ, bạn không cần phải khoe da thịt. Một bộ trang phục bó sát vừa vặn chính là cách hiệu quả nhất để làm nổi bật đường cong cơ thể ẢNH: STEFANNI

Những chiếc váy ôm sát sẽ ôm trọn mọi đường nét của bạn. Với những bữa tiệc sang trọng thì váy body ánh kim với thiết kế cổ chữ V là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp nàng thu hút mọi ánh nhìn.

Năng động hơn cho trang phục dạo phố là bản phối áo dáng ôm cổ chữ V phối cùng chân váy ôm tôn dáng ẢNH: @POLKASTUDIO16

Bộ đôi này không chỉ mang đến vẻ ngoài năng động, mà còn khéo léo khoe trọn đôi chân thon gọn, giúp bạn nổi bật trong mọi khoảnh khắc.



