Bản phối denim và mũ lưỡi trai: Cặp đôi ‘bất bại’ của thời trang đường phố

Denim và mũ lưỡi trai từ lâu đã trở thành hai biểu tượng khó tách rời của thời trang đường phố. Sự kết hợp này mang đến vẻ ngoài năng động và đậm chất cá tính, tinh thần mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng muốn thể hiện. Không cầu kỳ, không gò bó, chỉ với hai món đồ quen thuộc, người mặc đã có thể tạo nên phong cách trẻ trung và tràn đầy năng lượng.



Nếu bạn muốn thử nghiệm bản phối vừa trẻ trung vừa thanh lịch, hãy bắt đầu với công thức quen thuộc: áo khoác denim và chân váy ngắn. Diện bên trong là chiếc áo sweatshirt màu xám nhạt in chữ đơn giản phối cùng chân váy đồng màu, tạo nên tổng thể hài hòa và năng động.

Bên ngoài, chỉ cần khoác hờ một chiếc áo khoác denim xanh nhạt là tổng thể đã “lên hạng” ngay lập tức. Mũ lưỡi trai màu xám kết hợp cùng giày sneakers trắng và tất cổ trung giúp tổng thể thêm phần khỏe khoắn, đồng thời tạo hiệu ứng giúp đôi chân trông thon dài hơn ẢNH: @ZHANGRUONANNAN

Khi nói đến phong cách “cool girl”, không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo crop top và quần denim dáng rộng. Áo crop top màu kem viền xanh navy phối quần jeans xám ống suông dáng rộng màu loang chính là điểm nhấn cá tính giúp tổng thể trông hiện đại và mạnh mẽ hơn. Một chiếc mũ lưỡi trai đen cùng phụ kiện tối giản không chỉ bảo vệ khỏi nắng mà còn giúp bản phối thêm trọn vẹn.

Áo thun crop top phối cùng quần denim ống rộng, thêm mũ lưỡi trai vừa đơn giản, vừa cá tính

ẢNH: @LALALALISA_M

Sự kết hợp giữa áo crop top, quần jeans rách nhẹ và mũ lưỡi trai giúp bạn nổi bật trên mọi khung hình đường phố ẢNH: @TRUONG_QUYNHANH

Đối với phái đẹp, denim không chỉ gắn liền với sự mạnh mẽ hay phong trần. Khi được kết hợp cùng váy hoặc chân váy, chất liệu này lại trở nên mềm mại và nữ tính hơn bao giờ hết. Một chiếc váy denim dáng suông hoặc chân váy chữ A phối cùng áo thun trắng tạo nên tổng thể trẻ trung, dễ thương nhưng không kém phần hiện đại. Để tổng thể thêm phần nổi bật, nàng có thể chọn mũ lưỡi trai mang gam màu tươi sáng như đỏ, xanh cô ban hoặc pastel.



Chân váy ngắn kết hợp cùng áo kiểu và mũ lưỡi trai giúp nàng có tổng thể hoàn mỹ ẢNH: @KJMBAE

Nếu bạn thuộc team yêu sự thoải mái tuyệt đối nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài thời trang, thì công thức áo phông trắng, quần jogger và mũ lưỡi trai chính là “chân ái”. Phối bản phối theo tông màu chủ đạo như xám, đen hoặc navy sẽ mang lại cảm giác tinh gọn mà vẫn đủ nổi bật. Khi thêm vào đôi sneakers trắng và ba lô mini, tổng thể sẽ cân bằng hoàn hảo giữa năng lượng trẻ trung và sự phóng khoáng tự nhiên.



Áo phông trắng phom rộng phối cùng quần jeans và mũ lưỡi trai màu đen giúp bạn trở nên cá tính hơn ẢNH: SAKOS

Một chiếc áo kiểu yếm phối cùng quần jeans ống rộng thêm điểm nhấn mũ lưỡi trai in chữ đơn giản khiến tổng thể trang phục trở nên tinh tế ẢNH: @FOR_EVERYYOUNG10

Khi xu hướng tối giản lên ngôi, denim lại chứng minh khả năng thích nghi đáng nể. Một chiếc sơ mi denim dáng rộng phối cùng quần ống suông và mũ lưỡi trai màu trơn mang đến diện mạo thanh lịch nhưng không kém phần tự do. Đây là lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng khi muốn giữ sự chỉn chu mà vẫn phóng khoáng.



Bộ ba áo sơ mi, quần jeans và mũ lưỡi trai là công thức phối đồ thích hợp cho cả dạo phố lẫn công sở ẢNH: @LIUWENLW

Khi tiết trời chuyển lạnh, denim vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ với khả năng phối hợp linh hoạt. Áo len đen dài tay ôm dáng với phần gấu áo cắt xẻ nhẹ khéo léo khoe vòng eo thon gọn, phối cùng quần jeans và mũ lưỡi trai vải nỉ mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ hiện đại. Các tông màu trầm như nâu, be hoặc xanh rêu phù hợp cho mùa thu - đông, dễ kết hợp cùng bốt cổ thấp hoặc túi da đeo chéo.



Áo len mỏng dài tay phối cùng quần jeans và mũ lưỡi trai nâu đỏ giúp nàng thêm phá cách ẢNH: DABAGIRL

Điều khiến denim và mũ lưỡi trai trở thành “cặp đôi bất bại” chính là khả năng linh hoạt hiếm có. Hai món đồ tưởng chừng đơn giản ấy vẫn đủ sức khẳng định thời trang đẹp nhất chính là khi nó phản chiếu tinh thần tự do của người mặc.

