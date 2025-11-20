Bản phối mùa đông ấm áp với áo dệt kim họa tiết vặn thừng

Khi những cơn gió đầu đông khẽ chạm vào phố, tủ đồ của nàng bắt đầu gọi tên những thiết kế vừa ấm áp vừa tôn được phong cách cá nhân. Trong số đó, áo dệt kim luôn là lựa chọn được ưu ái nhờ khả năng giữ nhiệt tốt, phom dáng tinh tế và tính linh hoạt khi phối đồ. Dù đi làm, dạo phố hay những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, chỉ cần một chiếc áo cổ tim được xử lý đường dệt tinh xảo, nàng đã có ngay diện mạo sang trọng mà vẫn tràn đầy hơi thở mùa đông.

Nhắc đến những ngày se lạnh đầu mùa, nàng không thể bỏ qua phiên bản áo dệt kim họa tiết vặn thừng không tay. Kiểu áo này không chỉ mang đến vẻ hiện đại mà còn tạo điều kiện để nàng layer nhiều lớp sáng tạo hơn, tôn lên phom dáng và nét thanh thoát của phần cổ vai. Viền đen trắng ở gấu áo làm nổi bật dáng vóc, khi phối cùng quần jeans ống suông và giày thể thao, tổng thể mang nét năng động nhưng vẫn giữ sự chỉn chu, tinh gọn.

Nàng diện áo dệt kim họa tiết vặn thừng cùng quần jeans ống suông, tạo nên phong cách giản dị mà vẫn đầy cuốn hút ẢNH: @HOOOOOYEONY

Những thiết kế cổ tim gam navy luôn mang đến cảm giác cổ điển, sang trọng và cực kỳ dễ phối đồ. Chiếc áo gam xanh navy mang tinh thần cổ điển xen lẫn hơi thở hiện đại, họa tiết vặn thừng đều đặn giúp áo trở nên dày dặn và ấm áp hơn, phần viền cổ và gấu áo phối xanh lá tạo điểm nhấn tươi tắn. Kết hợp cùng áo thun trắng bên trong và chân váy denim xếp ly, nàng sẽ có ngay diện mạo vừa nữ tính vừa năng động.

Áo dệt kim vặn thừng phối áo thun trắng và chân váy denim xếp ly, gợi vẻ trẻ trung và thanh lịch cho nàng trong những ngày se lạnh ẢNH: ACFC

Nếu nàng mê phong cách nhẹ nhàng, tinh tế thì áo cổ tim gam trắng ngà chắc chắn là món đồ “must have” cho mùa đông này. Phiên bản áo cổ tim lại chinh phục phái đẹp bởi vẻ mềm mại và thanh thoát. Thiết kế ôm nhẹ tôn dáng, họa tiết vặn thừng chạy dọc tạo cảm giác thon gọn. Khi kết hợp cùng quần ống rộng kẻ nâu, tổng thể hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, gợi nên vẻ nhẹ nhàng cuốn hút.

Áo dệt kim họa tiết vặn thừng màu trắng kết hợp quần kẻ nâu, mang đến vẻ thanh lịch và ấm áp cho nàng trong tiết trời se lạnh ẢNH: DH GATE

Tôn lên vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian với áo dệt kim với họa tiết vặn thừng tím mộng mơ. Chiếc áo có phom dáng ngắn vừa phải, tạo cảm giác gọn gàng và tôn lên tỷ lệ cơ thể. Chất liệu dệt kim mềm mại, ấm áp, thiết kế cổ tròn đơn giản giúp chiếc áo dễ dàng phối hợp khi đi đôi cùng chân váy dáng dài dễ dàng làm nổi bật lên sự thanh lịch.

Áo dệt kim họa tiết vặn thừng sắc tím phối cùng chân váy dài thanh lịch ẢNH: EVA LOVER

Những chiếc áo dệt kim tông kem luôn gắn liền với tinh thần thanh lịch, nhẹ nhàng và có chút hơi hướng retro. Thiết kế dệt kim với họa tiết vặn thừng tạo cảm giác mềm mại, phần viền nâu ở cổ và tay áo thêm điểm nhấn tinh tế. Khi phối cùng chân váy ca rô xếp tầng và bốt cao cổ, tổng thể trở nên độc đáo, vừa cổ điển vừa hiện đại.

Áo dệt kim họa tiết vặn thừng tay ngắn phối chân váy ca rô và bốt cao cổ, gợi vẻ cổ điển pha hiện đại đầy cuốn hút cho nàng ẢNH: JUNO

Layer áo gile với sơ mi luôn là công thức “không bao giờ lỗi thời”, đặc biệt phù hợp với nàng chuộng phong cách tối giản nhưng tinh tế. Chiếc áo dệt kim với họa tiết vặn thừng trắng ngà phối sơ mi denim bên trong là minh chứng cho phong cách tối giản mà vẫn sang trọng.

Áo gile họa tiết vặn thừng trắng phối sơ mi denim và quần nhung tăm nâu - set đồ đậm chất thanh lịch, ấm áp cho mùa lạnh ẢNH: MUSINSA

Áo gile họa tiết vặn thừng màu kem nhẹ nhàng phối sơ mi trắng và quần suông, mang đến vẻ thanh lịch và thời thượng ẢNH: LACOSTE

Họa tiết vặn thừng nhỏ đều trên nền len mềm giúp giữ ấm hiệu quả mà không đánh mất sự nhẹ nhàng. Viền cổ và gấu áo xanh than tạo điểm nhấn tinh tế, đặc biệt khi kết hợp với quần suông đồng màu, tổng thể toát lên vẻ thanh lịch chuẩn châu Âu.

Phong cách vintage luôn có chỗ đứng trong thời trang mùa lạnh, đặc biệt khi nàng biết kết hợp những chất liệu giàu chiều sâu với những gam màu trầm ấm. Chiếc áo gile họa tiết vặn thừng gam xám than mang phong thái cổ điển nhưng đầy năng lượng. Đường đan nổi tinh tế khiến áo vừa dày dặn vừa mềm mại. Khi layer cùng sơ mi trắng phom rộng và chân váy xếp ly đen, tổng thể trở nên trẻ trung, phóng khoáng. Thêm chiếc mũ len đồng tông là có ngay diện mạo thanh lịch và ấm áp giữa tiết trời cuối năm.

Áo gile họa tiết vặn thừng phối sơ mi trắng và chân váy xếp ly, mang lại vẻ trẻ trung và năng động cho nàng trong những ngày thu đông ẢNH: EBUY

Không chỉ là món đồ giữ ấm, áo dệt kim với họa tiết vặn thừng còn là “chìa khóa” giúp nàng khẳng định gu thời trang tinh tế ngày đông, chỉ cần khéo léo phối màu và chọn phụ kiện phù hợp, bạn sẽ luôn tỏa sáng với diện mạo vừa sang trọng vừa ấm áp.