Thời trang 24/7

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/10/2025 18:00 GMT+7

Và giữa vô vàn thiết kế của mùa thu đông, áo mongtoghi nổi bật như một 'người bạn đồng hành' hoàn hảo, vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, lại dễ dàng phối với mọi phong cách.

Áo mongtoghi không chỉ là trang phục giữ ấm đơn thuần mà còn là điểm chạm tinh tế trong thời trang mùa thu đông. Khi biết cách phối hợp cùng các lớp trang phục, nàng không chỉ giữ được vẻ thanh lịch mà còn lan tỏa khí chất tự nhiên đầy cuốn hút.

Áo mongtoghi cổ bẻ tinh giản mà ấn tượng

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 1.

Layer nhẹ cùng áo mongtoghi cổ bẻ là bí quyết giúp nàng tỏa sáng với phong cách thanh lịch đặc trưng của mùa thu

ẢNH: @DELIZ.VN

Chiếc áo polo viền đỏ đen mang lại cảm giác hiện đại, phần cổ bẻ cổ điển cùng chi tiết phối viền tinh tế ở tay và gấu áo, chiếc áo này tạo điểm nhấn nhẹ mà đủ để bản phối thêm cuốn hút. Chất vải mềm mịn, co giãn nhẹ giúp nàng thoải mái vận động suốt cả ngày dài, trong khi gam màu be trung tính lại cực dễ phối từ chân váy trắng, quần shorts đến quần tây đều hài hòa.

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 2.

Mang đậm hơi thở lãng mạn kiểu Pháp, chiếc áo len mongtoghi cổ bẻ với hàng cúc vàng sang trọng là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu nét mềm mại

ẢNH: @SWEATER.DAOATHU

Họa tiết dệt nổi chạy dọc thân áo giúp tổng thể trở nên tinh tế, nhẹ nhàng mà vẫn đủ điểm nhấn. Chỉ cần phối cùng chân váy ngắn sắc trung tính như đen hay xám, nàng đã có ngay bản phối chuẩn nàng thơ nước Pháp cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 3.

Nếu yêu thích phong cách thanh lịch pha chút hiện đại, gam navy trầm của áo mongtoghi cổ bẻ sẽ là gợi ý khó bỏ qua

ẢNH: @DELIZ.VN

Sự kết hợp giữa họa tiết dệt nổi tinh tế và hàng cúc nhỏ xinh mang lại vẻ ngoài chỉn chu. Với chất len mềm thoáng và phom ôm nhẹ tôn dáng, nàng có thể dễ dàng phối cùng chân váy trắng xếp tầng hoàn thiện bản phối thu đông nhẹ nhàng mà vẫn ấn tượng.

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 4.

Một chút thanh lịch pha lẫn nét ngọt ngào, chiếc áo mongtoghi cổ nơ này chính là món đồ khiến nàng “đổ gục” ngay từ ánh nhìn đầu tiên

ẢNH: @SWEATER.DAOATHU

Thiết kế cổ bẻ với điểm nhấn dây buộc nhẹ nhàng ở cổ. Gam xám trung tính dễ phối, giúp nàng linh hoạt biến hóa từ dịu dàng đến thanh lịch chỉ với một chiếc áo.

Mongtoghi cổ tròn nhẹ nhàng cho mùa đầu thu 

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 5.

Một chiếc mongtoghi gam đỏ đủ để nàng trở nên rực rỡ giữa phố, chiếc áo len ngắn tay được dệt họa tiết nổi tinh tế, mang lại cảm giác ấm áp

ẢNH: HAVANA

Thiết kế cổ tròn basic, chi tiết logo hình trái tim nhỏ xinh trên ngực là điểm nhấn khiến tổng thể thêm phần đáng yêu. Chất len mềm, nàng dễ dàng linh hoạt phối cùng quần shorts để diện ra phố hay những buổi cà phê cuối tuần.

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 6.

Bên cạnh đó, phiên bản áo mongtoghi gam kem sữa lại mang đến cảm giác dịu nhẹ, thiết kế cổ tròn cùng điểm nhấn thêu nơ nhỏ giữa ngực khiến tổng thể thêm phần trong trẻo

ẢNH: @DELIZ.VN

Đây là món đồ hoàn hảo để nàng phối layer với áo khoác mỏng hay cardigan dài, hoàn thiện với chân váy đen nàng sẽ có ngay một bản phối thanh lịch chuẩn phong cách nữ sinh Hàn Quốc.

Mongtoghi sọc ngang đơn giản mà hút mắt 

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 7.

Giữa tiết trời se lạnh, áo len tay dài sọc ngang mang đến cảm giác ấm áp, họa tiết sọc ngang kinh điển được phối tinh tế kết hợp cùng gam màu xám - trắng trung tính giúp áo dễ phối với mọi bản phối

ẢNH: HAVANA

Chỉ cần sánh đôi cùng quần trắng ống rộng là hoàn thiện bộ trang phục ngày thu ấm áp mà vẫn thời trang.

Bản phối nhẹ nhàng cùng áo mongtoghi hoàn hảo cho mùa thu đông- Ảnh 8.

Với gam màu kem nhẹ nhàng điểm xuyết những đường sọc đen tinh tế, áo mongtoghi dễ dàng “bắt cặp” với mọi món đồ trong tủ đồ của nàng

ẢNH: HAVANA

Thiết kế cổ mở tạo cảm giác phóng khoáng, tự do, trong khi chất vải mềm nhẹ, thoáng mát lại phù hợp với tiết trời giao mùa. Chỉ cần phối cùng quần shorts, túi xách nhỏ và đôi giày bệt là nàng đã có bản phối đơn giản mà cuốn hút. 

