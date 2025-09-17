Bản phối trắng đen, minh chứng cho triết lý đơn giản là đẹp, sang

Trang phục trắng đen là ngôn ngữ thời trang tối giản, sang trọng và đẹp trong mọi hoàn cảnh, mọi không gian. Váy dài màu trắng, chân váy đen và áo sơ mi cách điệu cùng tông, đầm tiệc trễ vai trắng đen... là những lựa chọn linh hoạt và đúng đắn cho mọi dịp.
Mỗi cô gái có thể chạy theo rất nhiều gam màu, nhiều kiểu dáng trang phục thời thượng đang dẫn dắt xu hướng. Tuy nhiên các thiết kế mang gam màu trắng đen lại là những món đồ đồng hành bền bỉ cùng nàng theo thời gian.
Không chỉ là kiểu trang phục cơ bản dùng hằng ngày, những chiếc đầm liền màu trắng, đen còn là lựa chọn đầu tiên cho các dịp trọng đại như ngày cưới, tiệc tùng hay sự kiện lớn. Bên cạnh đó, không thể quên nhắc đến các bản phối kết hợp áo và chân váy, quần âu và áo kiểu cách điệu cho những dịp hội họp thân tình, những chiều dạo phố...
Cảm nhận rõ nét hiệu ứng tương phản khi diện các bản phối kết hợp cả đen và trắng khi đặt cạnh những thiết kế liền mang một tông màu
ẢNH: MAIDEN
Từ vẻ ngoài cổ điển, trang nhã đến hình ảnh phóng khoáng kiêu kỳ, những bản phối sử dụng các món đồ cơ bản đều có thể tạo nên sức hút riêng từ chính thần thái của người mặc