Bản phối trắng đen, minh chứng cho triết lý đơn giản là đẹp, sang

Trắng đen là hai gam màu chưa bao giờ rời khỏi bản đồ xu hướng thời trang. Nàng luôn có thể tự tin và hợp mốt khi diện các bản phối trắng đen để đi làm, đi học.

Áo trắng phối quần âu hoặc chân váy đen không chỉ là "đồng phục" của những người trẻ tuổi mà còn là cách mặc yêu thích của dân văn phòng và những ai yêu thích sự trẻ trung, tươi mới, tối giản ẢNH: SIXDO

Thời trang trắng đen không bao giờ lỗi mốt

Mỗi cô gái có thể chạy theo rất nhiều gam màu, nhiều kiểu dáng trang phục thời thượng đang dẫn dắt xu hướng. Tuy nhiên các thiết kế mang gam màu trắng đen lại là những món đồ đồng hành bền bỉ cùng nàng theo thời gian.

Không chỉ là kiểu trang phục cơ bản dùng hằng ngày, những chiếc đầm liền màu trắng, đen còn là lựa chọn đầu tiên cho các dịp trọng đại như ngày cưới, tiệc tùng hay sự kiện lớn. Bên cạnh đó, không thể quên nhắc đến các bản phối kết hợp áo và chân váy, quần âu và áo kiểu cách điệu cho những dịp hội họp thân tình, những chiều dạo phố...

Sự khác biệt, độc đáo từ kết cấu bề mặt chất liệu làm nên nét riêng cho các bản phối đơn sắc. Với bản phối all black này là các đường gấp nếp đều đặn xuyên suốt phần chân váy, là các sợi mảnh kết nối trên mẫu giày cao gót dây mảnh... Chúng làm nên cảm giác mảnh mai, thon gọn cho nàng ẢNH: SIXDO

Đầm dự tiệc màu đen không còn đơn điệu nhờ vào những sóng vải xếp chồng lên nhau tạo điểm nhấn riêng cho phần tay áo ẢNH: SIXDO

Yêu thích gam màu trắng, vẻ đẹp cổ điển lãng mạn và tinh khôi thì nàng sẽ không thể từ chối thiết kế màu trắng tinh tế này. Đầm liền có chi tiết trễ vai khéo léo khoe điểm mạnh hình thể, vừa là nét cách điệu nhẹ nhàng mang tính thời trang mà vẫn đủ sự thanh lịch, quý phái cần thiết ẢNH: MAIDEN

Thêm một ý tưởng tươi sáng cho những tín đồ của gam màu trắng. Váy tay phồng điệu đà "nịnh dáng" tôn đường cong bằng những đường xếp ly chạy dọc theo suốt chiều dài của trang phục, hoàn hảo với giày cao gót trắng và trang sức ánh vàng/ánh bạc ẢNH: MAIDEN

Cảm nhận rõ nét hiệu ứng tương phản khi diện các bản phối kết hợp cả đen và trắng khi đặt cạnh những thiết kế liền mang một tông màu ẢNH: MAIDEN

Từ vẻ ngoài cổ điển, trang nhã đến hình ảnh phóng khoáng kiêu kỳ, những bản phối sử dụng các món đồ cơ bản đều có thể tạo nên sức hút riêng từ chính thần thái của người mặc ẢNH: NITE TO FIVE

Tỷ lệ màu sắc, tỷ lệ trang phục tạo nên chiều sâu thị giác mãn nhãn cho các bản phối. Đây là cách để những quý cô có vóc dáng nhỏ nhắn tham khảo và áp dụng cho bản thân ẢNH: @COCOSCHIFFER