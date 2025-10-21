Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang

Quần bermuda mang đến cảm giác cân bằng giữa tính ứng dụng và gu thẩm mỹ. Từ phong cách thanh lịch khi kết hợp cùng áo sơ mi và blazer, đến nét năng động khi phối với crop top và sneakers.

Jennie (BlackPink) kết hợp quần bermuda xám cùng áo blouse, hoàn thiện bằng bốt và kính râm, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa sang trọng. Việc chọn bermuda dáng rộng thay vì quần tây quen thuộc đã giúp tổng thể thêm phần thanh lịch và mới mẻ ẢNH: INSTAGRAM JENNIERUBYJANE

DJ kiêm fashion icon Peggy Gou đem đến hình ảnh năng động và trẻ trung. Cô phối quần bermuda xám cùng crop hoodie, kết hợp sneakers chunky và kính râm. Những họa tiết trên áo hoodie và quần mang lại sự hài hòa, trong khi phụ kiện hiện đại nâng tầm cho set đồ thêm hợp xu hướng ẢNH: INSTAGRAM PEGGYGOU_

Kiểu quần bermuda dáng dài chạm ống chân đặc biệt phù hợp trong những ngày giao mùa. Jeon Soyeon (i-dle) thường diện kiểu quần này cùng áo bra thể thao, mang lại cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ nét cá tính ẢNH: INSTAGRAM TINY.PRETTY.J

Sự đối lập giữa phần quần rộng rãi và chiếc áo ôm sát khiến bản phối được cân bằng. Trưởng nhóm IVE - Ahn Yujin đã khéo léo kết hợp bermuda dáng dài cùng crop top trắng và áo khoác tối màu, tạo nên tổng thể vừa thoải mái vừa năng động ẢNH: INSTAGRAM _YUJIN_AN

Kết hợp quần denim bermuda cùng áo đen và bốt sẽ tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo. Một chiếc túi màu nổi được phối cùng sẽ xua tan sự đơn điệu và mang đến nguồn năng lượng tươi mới cho set đồ của Clara, đặc biệt với các loại mini bag tông rực rỡ ẢNH: INSTAGRAM PDM.CLARA

Với quần bermuda denim, lựa chọn giày dép đi kèm là yếu tố quan trọng. Fashionista Virginie phối quần denim bermuda cùng tank top dệt kim và giày slingback, mang đến cảm giác thanh lịch phóng khoáng

ẢNH: INSTAGRAM IAMGINIEE

Quần bermuda trắng mang đến sự đơn giản nhưng linh hoạt. Khi phối với áo kẻ sọc và giày bệt, phong cách cổ điển được thể hiện rõ rệt. Để tránh sự nhàm chán, việc kết hợp thêm thắt lưng bản to giống Reese Blutstein là một cách làm thú vị ẢNH: INSTAGRAM DOUBLE3XPOSURE

Sự kết hợp giữa quần bermuda trắng, áo phông trơn và jacket da tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, cân bằng giữa sự phóng khoáng và cool ngầu. Khi đi cùng xăng đan xỏ ngón và kính râm, set đồ của fashionista Alva Sperle toát lên tinh thần thoải mái thời thượng ẢNH: INSTAGRAM ALVASPERLE

Với khả năng biến hóa đa dạng, bermuda không chỉ là chiếc quần dành riêng cho mùa hè mà còn là mảnh ghép hoàn hảo để khẳng định phong cách trong mùa thu.