  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/10/2025 12:00 GMT+7

Quần bermuda đang dần thoát khỏi định nghĩa chỉ dành cho mùa hè để trở thành món đồ thời trang linh hoạt suốt quanh năm. Với chiều dài lửng lơ chạm gối, thiết kế thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu.

Quần bermuda mang đến cảm giác cân bằng giữa tính ứng dụng và gu thẩm mỹ. Từ phong cách thanh lịch khi kết hợp cùng áo sơ mi và blazer, đến nét năng động khi phối với crop top và sneakers.

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 1.

Jennie (BlackPink) kết hợp quần bermuda xám cùng áo blouse, hoàn thiện bằng bốt và kính râm, tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa sang trọng. Việc chọn bermuda dáng rộng thay vì quần tây quen thuộc đã giúp tổng thể thêm phần thanh lịch và mới mẻ

ẢNH: INSTAGRAM JENNIERUBYJANE

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 2.

DJ kiêm fashion icon Peggy Gou đem đến hình ảnh năng động và trẻ trung. Cô phối quần bermuda xám cùng crop hoodie, kết hợp sneakers chunky và kính râm. Những họa tiết trên áo hoodie và quần mang lại sự hài hòa, trong khi phụ kiện hiện đại nâng tầm cho set đồ thêm hợp xu hướng

ẢNH: INSTAGRAM PEGGYGOU_

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 3.

Kiểu quần bermuda dáng dài chạm ống chân đặc biệt phù hợp trong những ngày giao mùa. Jeon Soyeon (i-dle) thường diện kiểu quần này cùng áo bra thể thao, mang lại cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn giữ nét cá tính

ẢNH: INSTAGRAM TINY.PRETTY.J

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 4.

Sự đối lập giữa phần quần rộng rãi và chiếc áo ôm sát khiến bản phối được cân bằng. Trưởng nhóm IVE - Ahn Yujin đã khéo léo kết hợp bermuda dáng dài cùng crop top trắng và áo khoác tối màu, tạo nên tổng thể vừa thoải mái vừa năng động

ẢNH: INSTAGRAM _YUJIN_AN

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 5.

Kết hợp quần denim bermuda cùng áo đen và bốt sẽ tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo. Một chiếc túi màu nổi được phối cùng sẽ xua tan sự đơn điệu và mang đến nguồn năng lượng tươi mới cho set đồ của Clara, đặc biệt với các loại mini bag tông rực rỡ

ẢNH: INSTAGRAM PDM.CLARA

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 6.

Với quần bermuda denim, lựa chọn giày dép đi kèm là yếu tố quan trọng. Fashionista Virginie phối quần denim bermuda cùng tank top dệt kim và giày slingback, mang đến cảm giác thanh lịch phóng khoáng

ẢNH: INSTAGRAM IAMGINIEE

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 7.

Quần bermuda trắng mang đến sự đơn giản nhưng linh hoạt. Khi phối với áo kẻ sọc và giày bệt, phong cách cổ điển được thể hiện rõ rệt. Để tránh sự nhàm chán, việc kết hợp thêm thắt lưng bản to giống Reese Blutstein là một cách làm thú vị

ẢNH: INSTAGRAM DOUBLE3XPOSURE

Bermuda là kiểu quần tái định nghĩa sự thanh lịch trong thời trang- Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa quần bermuda trắng, áo phông trơn và jacket da tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, cân bằng giữa sự phóng khoáng và cool ngầu. Khi đi cùng xăng đan xỏ ngón và kính râm, set đồ của fashionista Alva Sperle toát lên tinh thần thoải mái thời thượng

ẢNH: INSTAGRAM ALVASPERLE

Với khả năng biến hóa đa dạng, bermuda không chỉ là chiếc quần dành riêng cho mùa hè mà còn là mảnh ghép hoàn hảo để khẳng định phong cách trong mùa thu.

BERMUDA quần shorts bermuda Áo thun áo crop top thời trang

Bài viết khác

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch

Cách diện trang phục màu beige đầy khí chất, thanh lịch

Bí kíp diện đồ công sở tinh tế giúp nàng thoát khỏi khuôn mẫu thường ngày

Bí kíp diện đồ công sở tinh tế giúp nàng thoát khỏi khuôn mẫu thường ngày

Áo tay hến, nét chạm dịu dàng cho nàng

Áo tay hến, nét chạm dịu dàng cho nàng

STYLE by PNJ khởi động chiến lược thời trang fandom: Cháy hàng trong 30 phút

STYLE by PNJ khởi động chiến lược thời trang fandom: Cháy hàng trong 30 phút

Nàng mặc trang phục gì để tỏa sáng trong ngày của chính mình?

Nàng mặc trang phục gì để tỏa sáng trong ngày của chính mình?

Thu đông 2025, sắc tím đỏ burgundy trở thành tông màu chủ đạo

Thu đông 2025, sắc tím đỏ burgundy trở thành tông màu chủ đạo

Từ cổ điển đến hiện đại, áo gile là món đồ thời trang tinh tế, đa dụng

Từ cổ điển đến hiện đại, áo gile là món đồ thời trang tinh tế, đa dụng

Bản hòa ca của lụa và đá

Bản hòa ca của lụa và đá

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top