Bí mật sau visual đỉnh cao của quán quân 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi

Chiến thắng của Phương Mỹ Chi tại chương trình Em xinh say hi 2025 không chỉ đến từ giọng hát, sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của cá nhân ca sĩ mà còn là thành quả của cả đội ngũ đứng sau. Giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình kiến tạo hình ảnh, tạo nên loạt visual đặc sắc cho mỗi lần xuất hiện của cô là một khoảnh khắc đáng nhớ là cặp đôi nghệ sĩ trang điểm và làm tóc Khoa Nguyễn và Bình Piguet.

Hình ảnh ấn tượng, độc đáo trong mỗi lần xuất hiện của Phương Mỹ Chi làm nức lòng người hâm mộ ẢNH: NSCC

Chia sẻ sau chiến thắng của Phương Mỹ Chi, cặp đôi Makeup artist và Hair stylist tiết lộ từng đồng hành cùng ca sĩ Ếch ngoài đáy giếng từ các sản phẩm âm nhạc, dự án cá nhân đến các layout makeup tại Sing! Asia, nơi nữ ca sĩ gây bão với những màn trình diễn như Tuý âm hay Vũ trụ có anh...

Tuy nhiên tại Em xinh say hi, bài toán mà họ phải giải phức tạp hơn, làm sao để Phương Mỹ Chi trẻ trung, trendy, bắt kịp ngôn ngữ visual của giới trẻ nhưng vẫn không đánh mất tinh thần âm nhạc dân ca pha pop đặc trưng của cô. Do vậy mỗi layout là một "case study" về sự kết hợp giữa kỹ thuật cao, tinh thần sáng tạo và sự hiểu nhau đến từng chi tiết của bộ ba nghệ sĩ.

Hình ảnh biến hóa ấn tượng của Phương Mỹ Chi trên sân khấu Em xinh say hi ẢNH: NSCC

Khoa Nguyễn cho biết Phương Mỹ Chi có gương mặt đậm chất Á đông. Theo định hướng hình ảnh dài hạn, anh đã tinh chỉnh từng đường nét trang điểm với điểm nhấn nổi bật nằm ở đôi mắt. Trong khi đó, các kiểu tóc được Bình Piguet sáng tạo mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. "Khi làm nghề, chúng tôi không chỉ chạy theo xu hướng, mà còn tạo ra xu hướng, biến mỗi màn trình diễn của Phương Mỹ Chi thành một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ", hai nghệ sĩ chia sẻ.

Theo đó, có những layout được xây dựng để tôn lên nét trẻ trung, trong sáng, với những tông màu pastel nhẹ, má ửng hồng tự nhiên và kiểu tóc mềm mại đầy nữ tính; lại có những layout phá cách hơn, mang tinh thần hiện đại, sắc sảo, với lớp trang điểm nhấn mạnh đôi mắt, tạo đường nét khối góc cạnh, kết hợp mái tóc thẳng dài hoặc biến tấu cá tính.

Gây chú ý chính là một số layout thể hiện rõ tinh thần high-fashion khi đẩy mạnh yếu tố sáng tạo, sử dụng kỹ thuật đính đá, ánh nhũ hoặc tạo điểm nhấn bằng chi tiết tóc và phụ kiện bắt sáng, giúp visual của Phương Mỹ Chi trở nên lộng lẫy và ấn tượng ở mọi góc nhìn.

Phương Mỹ Chi và ê kíp đã cùng tạo nên 9 layout tóc và makeup cho 9 màn trình diễn - mỗi layout là một mảnh ghép trong câu chuyện biến hóa hình ảnh của cô ẢNH: NSCC

Hình ảnh đa dạng có sự tính toán kỹ lưỡng đã giúp nữ ca sĩ luôn giữ được sự tươi mới qua từng tiết mục trình diễn ẢNH: NSCC

Khoa Nguyễn, Bình Piguet chụp ảnh cùng Phương Mỹ Chi trong hậu trường Em xinh say hi. Bộ ba nghệ sĩ thân thiết trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày ẢNH: NSCC