Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Thay vì mất thời gian suy nghĩ kết hợp từng món, full set (trang phục đồng bộ) giúp các tín đồ có ngay một bản phối "ready to go" vừa đồng bộ lại vừa phong cách. Với nhịp sống hiện đại, đặc biệt trong những sự kiện quốc gia như A80 - nơi lịch trình dày đặc và yêu cầu di chuyển liên tục, full set khỏe khoắn trở thành lựa chọn tối ưu.



"Full set" phong cách thể thao tiện lợi, năng động và sành điệu

Các thương hiệu thời trang thể thao và sao Việt ngày càng chuộng kiểu phối full set: áo polo hoặc T-shirt phom rộng kết hợp váy ngắn, quần jogger hay shorts, đi kèm sneakers đồng tông. Điểm cộng của set đồ này là vừa tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể, vừa giữ được sự gọn gàng, trẻ trung.

Nàng hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy khéo léo kết hợp nét thanh lịch, trẻ trung của phong cách preppy với sự năng động, thoải mái của sporty, tạo nên hình ảnh tươi mới, năng động và tinh nghịch, lý tưởng cho những buổi “đu trend” kéo dài tràn đầy cảm hứng ẢNH: FBNV

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, set đồ đồng bộ còn thể hiện tinh thần thời trang hiện đại - nơi ranh giới giữa "casual" và "formal" dần được xóa nhòa. Việc lựa chọn phối hợp theo full set giúp người mặc tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, đặc biệt phù hợp với thế hệ trẻ vốn ưa sự nhanh gọn, linh hoạt.

Loạt váy ngắn được nàng hậu khai thác rất hiệu quả, kết hợp với giày thể thao đế mỏng mang đến những bản phối khó có thể tiện lợi, tự do và phóng khoáng hơn ẢNH: FBNV

Xu hướng này cũng được các stylist và fashionista khai thác triệt để khi kết hợp thêm phụ kiện như mũ lưỡi trai, túi kẹp nách hay kính râm bản lớn, tạo điểm nhấn cá tính cho tổng thể. Trong không khí kỳ nghỉ lễ, những sắc màu tươi sáng như kem, xanh mint, vàng chanh, hồng pastel hay các gam trung tính như xám, be hoặc đen, trắng càng khiến tổng thể trở nên cuốn hút hơn. Nhờ khả năng biến hóa đa dạng, phong cách sporty-chic đang chứng minh vị thế vững chắc, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn vừa năng động, vừa thời thượng.

Cách phối của diễn viên trẻ Lâm Thanh Nhã là những gợi ý hoàn hảo cho các nam tín đồ khi tham dự hoạt động ngoài trời ẢNH: FBNV

Những bộ trang phục trẻ trung nhưng không kém phần lịch lãm dành cho các nam tín đồ ẢNH: FBNV

Giải pháp tất cả trong một cho các nàng "đu trend" A80

Với những buổi trình diễn hay lịch trình sự kiện dày đặc tại A80, một full set chính là trợ thủ đắc lực. Các tín đồ có thể thoải mái di chuyển từ sân khấu đến hậu trường, từ hoạt động ngoài trời đến không gian diễu binh, trình diễn lễ hội mà không mất nhiều thời gian thay đồ. Hơn thế, trang phục này còn mang lại năng lượng trẻ trung, giúp các tín đồ tự tin xuất hiện mọi lúc, mọi nơi.

Nàng hậu Trần Tiểu Vy mang đến một bản phối với gam màu biểu tượng rực rỡ, tự tin xuất hiện ở mọi sự kiện của A80 ẢNH: FBNV

Một ưu điểm khác của full set là khả năng biến hóa linh hoạt với phụ kiện. Chỉ cần thêm một chiếc mũ lưỡi trai hay kính râm bản to, tổng thể sẽ mang đậm phong cách đường phố, cá tính và phóng khoáng. Ngược lại, nếu kết hợp cùng túi kẹp nách nhỏ gọn, vòng cổ mảnh hoặc khuyên tai bản to, set đồ sẽ trở nên thời thượng và phù hợp hơn với các sự kiện tối.

Chính sự linh hoạt này giúp bản phối dễ dàng "cân" nhiều bối cảnh: từ chụp ảnh check in sân khấu A80 cho đến tham gia các buổi gặp gỡ... thần tượng sau sự kiện. Nói cách khác, một bộ full set không đơn thuần là quần áo, mà còn là giải pháp tối ưu để các tín đồ giữ vững hình ảnh chỉn chu, hợp xu hướng và tràn đầy sức sống trong suốt hành trình dự lễ A80.

Siêu mẫu Minh Triệu trong full set cực kỳ thoải mái, có thể dự loạt sự kiện cả ngày dài mà không lo nắng nóng hay đổ mồ hôi bức bối ẢNH: FBNV