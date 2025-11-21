Bí quyết diện áo khoác tweed đẹp cho quý cô văn phòng

Áo khoác tweed được mệnh danh là "nữ hoàng" thời trang mùa lạnh. Từ street wear đến thời trang công sở, từ văn phòng đến đường phố, chiếc áo ấm sành điệu này làm nên diện mạo rạng ngời, không chỉ ấm êm, mềm nhẹ mà còn là chuẩn mực thời trang.

Hai bảng màu và họa tiết đan cài, hòa quyện vào nhau trong một tổng thể ấm áp, sành điệu và sang chảnh. Váy suông đen kẻ ô sọc trắng kết hợp áo khoác tweed trắng kẻ ô vuông xám đen là lựa chọn "điểm 10" cho phong cách công sở, văn phòng ẢNH: MAISON LEENAA

Áo khoác tweed- một bước chạm vào phong cách

Thời trang mùa cuối năm luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho trang phục tweed. Từ các thiết kế đầm suông, chân váy midi, áo jacket, blazer cho đến những set đồng bộ sang chảnh từ chất vải tweed đều có sức hấp dẫn lôi cuốn riêng.

Áo tweed là cách để nàng "bắt trend" theo cách nhẹ nhàng mà ấn tượng, dễ mặc, dễ đẹp mà lại thoải mái và phong cách bậc nhất. Chất liệu tweed vốn đặc trưng bởi độ dày dặn, nặng tay vì được dệt từ các loại sợi thô nên luôn có cảm giác mộc mạc. Áo khoác tweed kết hợp cùng chân váy ren, đầm công sở, phối cùng đầm suông hay các bản phối linh hoạt giữa sơ mi và chân váy.

Điểm làm nên sự thú vị của áo tweed chính là màu sắc và họa tiết. Từ những sợi kim tuyến lấp lánh được dệt cùng sợi tweed đến họa tiết ô vuông, họa tiết sọc kẻ ngang, những đường viền cổ và tay áo... đến phom dáng rộng mang lại nét riêng khó lẫn cho cô nàng yêu tweed.

Sự chuyển tiếp của các màu sắc, họa tiết đan xen trên bảng màu đen trắng của bản phối giúp nàng tỏa sáng rạng rỡ. Áo khoác tweed thường có những đường viền từ sợi thô tua rua, viền ren và đăng ten... trên các chi tiết cổ, tay áo, viền túi qua đó làm nên những điểm nhấn đặc sắc ẢNH: MAISON LEENAA

Bảng màu xám trắng thời thượng được nâng tầm qua cách phối đồ linh hoạt. Bí quyết diện áo tweed được tiết lộ qua cách kết hợp đa chất liệu - từ vải tweed đến da lộn, từ các gam màu trung tính "cộp mác" công sở như xám và trắng đến các tông màu trendy như đỏ tía, rượu vang, họa tiết kẻ ngang và hàng khuy màu vàng gold nổi bật ẢNH: MAISON LEENAA

Thêm chiếc áo khoác dáng lửng cho bản phối dạo phố cuối tuần - kết hợp áo babydoll trắng, quần shorts bermuda, giày bệt và tất trắng. Chi tiết cổ áo duyên dáng tạo ấn tượng khó quên cho hình ảnh street wear của quý cô ẢNH: MAISON LEENAA

Từ gam màu trắng ngà sang trọng, tím lilac đầy mộng mơ đến sắc nâu be trầm ấm - mỗi thiết kế là một lát cắt thú vị về tủ đồ mùa lạnh. Nàng hãy tự mình trải nghiệm những phong cách mới qua sự kết hợp của áo tweed mặc cùng chân váy đồng bộ, phối với đầm suông hoặc slip dress, váy công sở, váy lụa satin... ẢNH: MAISON LEENAA

Nàng tận hưởng vẻ đẹp sang trọng, quý phái khi chọn những công thức phối đồ đã được cân chỉnh hoàn hảo các yếu tố, đan xen giữa đương đại và cổ điển. Một bản phối điển hình bao gồm sơ mi trắng cổ nhọn, chân váy gấm/nhung sang chảnh, áo tweed dáng crop và những chuỗi vòng cổ ngọc trai thả dài ẢNH: DCHIC

Khoác hờ chiếc tweed jacket mà nàng yêu thích khi diện các bản phối công sở, dạo phố chính là cách để quý cô văn phòng nâng tầm phong cách trong mùa đông này ẢNH: DCHIC



