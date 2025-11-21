Bí quyết diện áo khoác tweed đẹp cho quý cô văn phòng

Nếu chỉ được chọn một món đồ tiêu biểu cho phong cách thời trang mùa lạnh, rất nhiều tín đồ sẽ không ngần ngại chọn ngay áo khoác vải tweed. Không chỉ là một chiếc áo ấm dùng để mặc khoác bên ngoài, áo tweed còn giúp nâng tầm phong cách thời trang cho quý cô văn phòng.
Áo khoác tweed được mệnh danh là "nữ hoàng" thời trang mùa lạnh. Từ street wear đến thời trang công sở, từ văn phòng đến đường phố, chiếc áo ấm sành điệu này làm nên diện mạo rạng ngời, không chỉ ấm êm, mềm nhẹ mà còn là chuẩn mực thời trang.
Áo khoác tweed- một bước chạm vào phong cách
Thời trang mùa cuối năm luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho trang phục tweed. Từ các thiết kế đầm suông, chân váy midi, áo jacket, blazer cho đến những set đồng bộ sang chảnh từ chất vải tweed đều có sức hấp dẫn lôi cuốn riêng.
Áo tweed là cách để nàng "bắt trend" theo cách nhẹ nhàng mà ấn tượng, dễ mặc, dễ đẹp mà lại thoải mái và phong cách bậc nhất. Chất liệu tweed vốn đặc trưng bởi độ dày dặn, nặng tay vì được dệt từ các loại sợi thô nên luôn có cảm giác mộc mạc. Áo khoác tweed kết hợp cùng chân váy ren, đầm công sở, phối cùng đầm suông hay các bản phối linh hoạt giữa sơ mi và chân váy.
Điểm làm nên sự thú vị của áo tweed chính là màu sắc và họa tiết. Từ những sợi kim tuyến lấp lánh được dệt cùng sợi tweed đến họa tiết ô vuông, họa tiết sọc kẻ ngang, những đường viền cổ và tay áo... đến phom dáng rộng mang lại nét riêng khó lẫn cho cô nàng yêu tweed.
Từ gam màu trắng ngà sang trọng, tím lilac đầy mộng mơ đến sắc nâu be trầm ấm - mỗi thiết kế là một lát cắt thú vị về tủ đồ mùa lạnh. Nàng hãy tự mình trải nghiệm những phong cách mới qua sự kết hợp của áo tweed mặc cùng chân váy đồng bộ, phối với đầm suông hoặc slip dress, váy công sở, váy lụa satin...