Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng

Váy lụa không chỉ đơn thuần là một món đồ dễ mặc mà còn là biểu tượng của sự thời thượng. Khi được phối với các món đồ khác nhau, chiếc váy này càng phát huy trọn vẹn vẻ đẹp sang trọng, mang đến cho phái đẹp một phong cách hiện đại nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Váy lụa gam màu nóng
Váy lụa màu cam cùng thiết kế chiết eo sẽ giúp nàng khoe vóc dáng thon gọn, đầm dáng ngắn lại càng thêm tôn lên đôi chân dài miên man. Đừng quên phối thêm giày cao gót càng khiến nàng nổi bật trong mọi sự kiện.
Với một chiếc váy lụa gam màu đỏ càng thể hiện được sự quyến rũ này, thiết kế thắt eo sẽ vừa là điểm nhấn vừa khoe được vóc dáng thon gọn.
Chân váy lụa đen mang nét đẹp thời thượng
Nàng có thể chọn phối chân váy lụa đen với một chiếc áo sơ mi dáng rộng, sơ vin sẽ càng tăng thêm nét thanh lịch cho set đồ.
Điểm nhấn của cả bộ đồ sẽ nằm ở việc phối thêm một túi xách da bóng hoặc giày cùng tông, bộ trang phục càng phù hợp cho những buổi tiệc tối hay các sự kiện sang trọng.
Váy lụa suông sang trọng và thoải mái
Váy lụa cổ yếm quyến rũ
Với những cô nàng dáng mảnh, một chiếc váy lụa cổ yếm sẽ là lựa chọn sáng suốt, vừa giúp khoe phần vai trần gợi cảm, vừa tạo cảm giác cơ thể trông đầy đặn hơn.
Váy lụa trắng với vẻ đẹp phóng khoáng
Với những sự kiện trang trọng, diện một chiếc váy lụa trắng dáng dài, điểm nhấn ở phần eo nhẹ nhàng khoe dáng ấn tượng. Không cần kết hợp quá nhiều phụ kiện rườm rà vẫn thể hiện nét kiêu sa nhờ trang phục vải lụa tinh tế.