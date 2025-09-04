  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/09/2025 10:00 GMT+7

Từ xưa nay, lụa luôn mang lại sự tinh tế và sang trọng cho người mặc. Chỉ cần khéo léo trong cách chọn trang phục lụa, các tín đồ thời trang có thể 'ăn gian' vóc dáng, tạo hiệu ứng thon gọn và cuốn hút hơn.

Váy lụa không chỉ đơn thuần là một món đồ dễ mặc mà còn là biểu tượng của sự thời thượng. Khi được phối với các món đồ khác nhau, chiếc váy này càng phát huy trọn vẹn vẻ đẹp sang trọng, mang đến cho phái đẹp một phong cách hiện đại nhưng vẫn đầy cuốn hút. 

Váy lụa gam màu nóng

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 1.

Nếu lo lắng mặc trang phục lụa thì sẽ kén dáng, chỉ toàn khuyết điểm, nàng hãy chọn một chiếc đầm dáng ngắn với gam màu nóng đầy nổi bật

ẢNH: @BUIXUANHANH_

Váy lụa màu cam cùng thiết kế chiết eo sẽ giúp nàng khoe vóc dáng thon gọn, đầm dáng ngắn lại càng thêm tôn lên đôi chân dài miên man. Đừng quên phối thêm giày cao gót càng khiến nàng nổi bật trong mọi sự kiện.

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 2.

Vải lụa không chỉ có sự mềm mại mà còn toát lên nét sang trọng cho mọi cô nàng

ẢNH: CHAMYGABY

Với một chiếc váy lụa gam màu đỏ càng thể hiện được sự quyến rũ này, thiết kế thắt eo sẽ vừa là điểm nhấn vừa khoe được vóc dáng thon gọn.

Chân váy lụa đen mang nét đẹp thời thượng 

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 3.

Chân váy lụa đen là sự lựa chọn của nhiều nàng bởi sở hữu ưu điểm là thanh lịch mà không kén dáng

ẢNH: THETENDY

Nàng có thể chọn phối chân váy lụa đen với một chiếc áo sơ mi dáng rộng, sơ vin sẽ càng tăng thêm nét thanh lịch cho set đồ.

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 4.

Tone sur tone là phong cách nhiều người hướng đến, chọn phối áo corset hoặc áo cúp ngực cùng chân váy lụa đen, tạo nên bản phối tối giản nhưng quyền lực, gợi nhớ đến phong cách chuẩn mực mà vẫn nổi bật giữa đám đông

ẢNH: @THIEUBAOTRANG

Điểm nhấn của cả bộ đồ sẽ nằm ở việc phối thêm một túi xách da bóng hoặc giày cùng tông, bộ trang phục càng phù hợp cho những buổi tiệc tối hay các sự kiện sang trọng.

Váy lụa suông sang trọng và thoải mái 

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 5.

Chất liệu lụa luôn có sự mềm mại, cộng thêm thiết kế dáng suông càng giúp người mặc thêm thoải mái. Chiếc váy lụa này cũng không hề kén dáng, dù dáng bạn siêu mảnh hay mũm mĩm diện lên vẫn rất xinh xắn

ẢNH: PHUONGLINHSILK

Váy lụa cổ yếm quyến rũ 

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 6.

Trang phục vải lụa không hề kén dáng nếu bạn lựa chọn được thiết kế phù hợp

ẢNH: @LUALA.COM.VN

Với những cô nàng dáng mảnh, một chiếc váy lụa cổ yếm sẽ là lựa chọn sáng suốt, vừa giúp khoe phần vai trần gợi cảm, vừa tạo cảm giác cơ thể trông đầy đặn hơn.

Váy lụa trắng với vẻ đẹp phóng khoáng 

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 7.

Váy lụa trắng không chỉ đơn thuần là gam màu thanh lịch mà còn đem đến sự sang trọng

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Với những sự kiện trang trọng, diện một chiếc váy lụa trắng dáng dài, điểm nhấn ở phần eo nhẹ nhàng khoe dáng ấn tượng. Không cần kết hợp quá nhiều phụ kiện rườm rà vẫn thể hiện nét kiêu sa nhờ trang phục vải lụa tinh tế.

Bí quyết diện đồ lụa chuẩn sang, 'ăn gian' vóc dáng- Ảnh 8.

Hoa hậu H'Hen Niê lựa chọn một chiếc váy lụa trắng phối voan tầng phá cách. Chiếc váy thiết kế với phần tà bay càng tôn lên nét mềm mại của váy lụa, tông màu trắng cũng là ưu điểm nổi bật thu hút sự chú ý của chiếc váy này

ẢNH: @HHENNIE.OFFICIAL


Lụa váy váy lụa Chân váy Thanh lịch

Bài viết khác

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng

Trang phục chấm bi giúp nàng trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn

Trang phục chấm bi giúp nàng trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút

Biến hóa phong cách với trang phục dự tiệc gợi cảm cuốn hút

Chọn phong cách collegiate - nàng trẻ trung và thanh lịch khó cưỡng

Chọn phong cách collegiate - nàng trẻ trung và thanh lịch khó cưỡng

Những gam màu giúp nàng định hình xu hướng thu đông 2025

Những gam màu giúp nàng định hình xu hướng thu đông 2025

Không bao giờ hết mốt khi diện cặp đôi áo và chân váy

Không bao giờ hết mốt khi diện cặp đôi áo và chân váy

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top