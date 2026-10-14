Bí quyết 'siết' vòng 2 thon gọn với váy chiết eo

Không phải ngẫu nhiên mà váy chiết eo luôn được mệnh danh là món đồ "bất bại" trong tủ quần áo của mọi cô gái. Dù xu hướng thời trang có xoay vần thế nào, những đường cắt ôm sát vòng 2 kết hợp tùng váy xòe bồng vẫn giữ trọn quyền năng định hình vóc dáng đồng hồ cát, giúp phái đẹp giấu nhẹm nhược điểm.

Cách đơn giản nhất để tôn lên vòng 2 nhỏ nhắn chính là tạo độ tương phản giữa eo và hông. Những thiết kế có phần thân trên ôm gọn kết hợp cùng tùng váy phồng nhẹ sẽ ngay lập tức "đánh lừa thị giác", giúp vòng eo trông thon thả hơn hẳn mà không gây cảm giác gò bó.

Dịu dàng hơn với mẫu đầm sát nách màu vàng kem dệt nổi họa tiết hoa 3D. Phần eo ôm dáng và mở rộng tự nhiên ở hông giúp tôn dáng đồng hồ cát một tinh tế ẢNH: @N27.CORRNER

Chất liệu váy cao cấp như nhung mịn hoặc lông thỏ, điểm xuyết trang sức đá bắt sáng lấp lánh dễ dàng tôn trọn vẻ sang trọng của chiếc đầm chiết eo dáng ngắn ẢNH: @_CHANCLUB.VN

Váy đỏ rực rỡ kết hợp phom dáng siết eo sâu cùng phần hông phồng đứng dáng mang lại nét kiêu kỳ. Chi tiết vạt sam dài phía sau tạo điểm nhấn thướt tha, phù hợp cho những buổi tiệc tối sang trọng ẢNH: @N27.CORRNER

Vì thiết kế cổ vuông hoặc hai dây luôn có những khoảng hở nhất định nên việc nhấn nhá thêm vòng cổ ánh kim hoặc khuyên tai bản to là điều cần thiết ẢNH: @_CHANCLUB.VN

Gam hồng pastel mang đến năng lượng tươi trẻ, ngọt ngào nhưng không hề nhàm chán khi được lồng ghép các họa tiết cổ điển như ca rô, kẻ sọc hay thắt nơ nữ tính.

Đừng ngại thử nghiệm xu hướng tất ren trắng cao ngang đùi cùng túi xách trắng mini để hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn tiểu thư hiện đại ẢNH: @_CHANCLUB.VN

Gam màu trắng hoặc kem luôn là bảo chứng cho vẻ đẹp thanh tao, không bao giờ lỗi mốt. Những mẫu váy mang tông màu này khi được nhấn nhá thêm chất liệu ren hoặc trễ vai trên thiết kế giúp trang phục tránh được sự đơn điệu.

Nếu muốn diện mạo vừa giữ được nét thanh lịch chốn công sở, vừa đủ duyên dáng cho buổi trà chiều, các thiết kế váy chiết eo tay cánh tiên mang gam màu trắng hoặc kem phối ren chính là chân ái ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Kiểu cổ sen và tay ngắn kín đáo, ghi điểm nhờ chi tiết viền ren xếp tầng hai bên hông tạo độ xòe uyển chuyển, làm nổi bật vòng eo con kiến ẢNH: @THOSE_STUDIOS