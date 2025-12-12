‘Biến hình’ với vẻ ngoài cá tính và ấn tượng với áo gile

Giữa vô vàn lớp áo ấm và chất liệu dày mỏng chồng lớp, áo gile lại tạo nên khoảng “thở” tinh tế: gọn gàng nhưng vẫn đầy linh hoạt. Chỉ với một vài cách phối khéo léo, nàng có thể dễ dàng “biến hình” từ thanh lịch, nhẹ nhàng đến cá tính thời thượng.



Phong cách học đường luôn mang sức hút riêng bởi sự trong trẻo nhưng không kém phần tinh tế. Khi kết hợp cùng áo gile, tinh thần ấy được làm mới theo hơi thở hiện đại, tạo nên diện mạo vừa cổ điển vừa trẻ trung. Sự kết hợp giữa áo gile vest và sơ mi trắng tạo nên nét thanh lịch kinh điển. Khi đi cùng váy xếp ly mềm, tổng thể trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng theo từng bước đi.

Bộ trang phục vừa giữ đúng tinh thần học đường trong sáng, chỉn chu lại vừa phù hợp với tiết trời se lạnh nhờ lớp gile ôm nhẹ trên cơ thể ẢNH: @ORANGE.97_

Với những ngày lạnh hơn, một chiếc áo gile len tạo nên cảm giác ấm áp hơn so với áo gile vải. Bạn có thể chọn diện sơ mi tay ngắn cổ bẻ bên trong để không quá gò bó, bên ngoài là chiếc áo gile đen đủ để giữ ấm thân nhiệt. Khi đi cùng chân váy xếp ly xám, tổng thể trở nên thanh thoát và giàu chất nữ sinh, nhưng vẫn có điểm nhấn hiện đại nhờ phom gile ôm nhẹ. Đây là một công thức cân bằng hoàn hảo giữa vẻ truyền thống và xu hướng, dễ ứng dụng cho cả đi học lẫn dạo phố.



Gile len đen kết hợp sơ mi tạo nên vẻ đẹp ngăn nắp đầy nữ tính, trong khi chân váy xếp ly làm tổng thể nhẹ nhàng hơn ẢNH: @ROSES_ARE_ROSIE

Khi nhiệt độ hạ thấp rõ rệt, chất liệu chính là yếu tố quyết định liệu trang phục có đủ ấm mà vẫn đẹp hay không. Áo gile với những phiên bản từ lông cừu trở thành món “cứu cánh” không thể thiếu. Một gợi ý đầy ấm áp là chọn gile lông cừu sắc be. Gam màu be dịu mắt ôm lấy phom dáng mềm mại, mang lại cảm giác êm ái và giữ nhiệt hiệu quả.

Bên trong, bạn có thể phối với áo len dệt kim màu pastel để tạo sự hòa hợp thị giác, giữ bản phối trong bảng màu trung tính tinh tế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày đông nhẹ, đảm bảo cả độ ấm lẫn sự thời thượng ẢNH: @NAYEONYNY

Một lựa chọn khác mang hơi hướng cổ điển trưởng thành hơn chính là phối gile len họa tiết kẻ ngang với chân váy midi lụa đen. Áo len thiết kế cổ chữ V có họa tiết kẻ ngang tạo cảm giác hoài niệm nhưng không hề lỗi thời. Trong khi đó, váy lụa đen mềm rũ mang lại sự tương phản chất liệu thú vị: gile gọn gàng đi cùng váy lụa bay bổng. Để thêm điểm nhấn, bạn có thể đeo thêm một chiếc túi màu đỏ cam, tạo cú chạm màu đầy nghệ thuật và tăng chiều sâu cho tổng thể.



Áo gile kẻ ngang thanh lịch cân bằng hoàn hảo cùng chân váy lụa mềm rủ ẢNH: @LEHATRUC

Nếu yêu thích phong cách đường phố phóng khoáng nhưng vẫn muốn một chút hoài niệm, gile denim chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Với đặc tính khỏe khoắn và dễ phối, gile denim có thể biến set đồ cơ bản thành một tổng thể đầy cá tính. Phiên bản đơn giản nhưng hiệu quả nhất là phối gile denim cùng áo thun trắng, một combo không bao giờ lỗi thời. Khi kết hợp với quần lửng dáng bí, bản phối gợi lại chất retro cổ điển nhưng vẫn thoải mái và dễ di chuyển. Để tăng thêm sắc thái lãng mạn, bạn có thể đội thêm mũ beret, tạo sự đối lập thú vị với dép quai ngang và tất cổ cao trắng.



Gile denim trẻ trung gặp gỡ nét hoài cổ từ mũ beret, tạo tổng thể vừa lãng mạn vừa tự do cho nàng yêu thích retro hiện đại ẢNH: @HAN.HANG

Xuất hiện với diện mạo thanh lịch nhưng đầy điểm nhấn khi chọn diện bộ trang phục đồng bộ họa tiết ca rô xanh navy, trong đó chiếc áo gile chính là tâm điểm khiến tổng thể trở nên cuốn hút. Phom áo gile được cắt may gọn gàng, ôm nhẹ cơ thể tạo sự chỉn chu nhưng vẫn giữ cảm giác thoải mái.

Họa tiết ca rô bản lớn xen kẽ các đường kẻ trắng giúp áo gile nổi bật mà không bị rối mắt, mang lại tinh thần cổ điển pha chút hiện đại rất đặc trưng của mùa lạnh. Khi đi cùng chân váy dài đồng bộ, tổng thể không chỉ hài hòa mà còn tôn lên vòng eo và chiều cao của người mặc ẢNH: K&K FASHION

Đối với những cô nàng yêu thích sự trưởng thành nhưng vẫn giữ nét mềm mại, thì áo gile vest là lựa chọn hoàn hảo. Phom vest vừa chuẩn chỉnh, vừa mang hơi hướng menswear nhẹ, tạo nên diện mạo chuyên nghiệp mà không hề cứng nhắc. Một set đồ sang trọng dễ ứng dụng là gile vest đen sọc ôm nhẹ phối cùng quần tây ống rộng. Khi đi theo bảng màu trung tính như đen - xám - kem, tổng thể trở nên hiện đại, thanh lịch và rất hợp môi trường công sở.



Gile vest đen sọc kết hợp quần ống rộng giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa phóng khoáng ẢNH: @LEHATRUC

Áo gile không chỉ là một lớp áo phụ trong mùa lạnh mà còn là “vũ khí thời trang” giúp nàng đa dạng hóa phong cách mỗi ngày. Chỉ cần thay đổi chất liệu, phom dáng hay phụ kiện, bạn đã có thể thỏa sức sáng tạo hàng loạt phong cách khác nhau.

