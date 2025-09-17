Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi

Áo sơ mi từ lâu đã trở thành chiếc áo 'must have' trong tủ đồ của mọi tín đồ thời trang. Linh hoạt trong cách tạo dựng phong cách, chiếc áo kinh điển này vừa đảm bảo vẻ ngoài chỉn chu, vừa mở ra vô vàn khả năng phối đồ giúp bạn tự tin tỏa sáng trên phố. Từ thanh lịch tối giản đến cá tính hiện đại, áo sơ mi luôn là 'tuyên ngôn' thẩm mỹ đầy thuyết phục.
Hãy khám phá những gợi ý phối đồ dưới đây để biến áo sơ mi thành điểm nhấn độc đáo trong tủ đồ của bạn.
Nhẹ nhàng với áo sơ mi và chân váy xếp ly
Denim on denim là tuyên ngôn của sự tự tin và cá tính. Áo sơ mi denim cộc tay kết hợp chân váy xếp ly denim mang hơi hướng retro đương đại.
Áo sơ mi và chân váy chữ A
Phong cách trẻ trung với áo sơ mi và quần shorts
Biến hóa phong cách với áo sơ mi và quần ống rộng
Dù theo đuổi phong cách tối giản hay ấn tượng, áo sơ mi luôn sẵn sàng "đáp ứng" và nâng tầm gu thẩm mỹ. Chính sự đa dạng trong cách phối giúp bạn không chỉ nổi bật giữa phố mà còn tự do thể hiện dấu ấn cá nhân một cách tinh tế và nhất quán.