Thời trang 24/7

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/09/2025 12:00 GMT+7

Áo sơ mi từ lâu đã trở thành chiếc áo 'must have' trong tủ đồ của mọi tín đồ thời trang. Linh hoạt trong cách tạo dựng phong cách, chiếc áo kinh điển này vừa đảm bảo vẻ ngoài chỉn chu, vừa mở ra vô vàn khả năng phối đồ giúp bạn tự tin tỏa sáng trên phố. Từ thanh lịch tối giản đến cá tính hiện đại, áo sơ mi luôn là 'tuyên ngôn' thẩm mỹ đầy thuyết phục.

Hãy khám phá những gợi ý phối đồ dưới đây để biến áo sơ mi thành điểm nhấn độc đáo trong tủ đồ của bạn.

Nhẹ nhàng với áo sơ mi và chân váy xếp ly

Denim on denim là tuyên ngôn của sự tự tin và cá tính. Áo sơ mi denim cộc tay kết hợp chân váy xếp ly denim mang hơi hướng retro đương đại. 

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 1.

Layer với một chiếc bra trắng bên trong vừa tạo độ tương phản, vừa tôn vòng eo thon gọn

ẢNH: @TYRIBEE

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 2.

Áo sơ mi crop top màu trắng kem với những đường kẻ sọc dọc tinh tế, tạo hiệu ứng thị giác. Thiết kế cổ áo lạ mắt với chi tiết dây thắt nơ trước ngực, mang đến vẻ ngoài nữ tính. Phối cùng chân váy xếp ly mini đen để tạo tương phản sắc độ, giữ tổng thể hài hòa nhưng nổi bật

ẢNH: @TALY.STUDIO

Áo sơ mi và chân váy chữ A

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 3.

Áo sơ mi kẻ ca rô nhỏ tông hồng nhạt pha trắng gợi cảm giác dịu dàng. Cổ sen tròn cùng hàng cúc nhỏ tinh tế làm mềm cấu trúc chiếc áo. Phối với chân váy chữ A màu trắng, điểm xuyết họa tiết chấm bi, mang đến vẻ nữ tính nhẹ nhàng mà vẫn hiện đại

ẢNH: @YOURMEII.XX

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 4.

Nàng có thể chọn trang phục mang sắc đen - trắng đối lập tạo điểm nhấn ấn tượng. Thiết kế áo sơ mi bèo nhún dáng crop top với cổ sen tròn nữ tính. Kết hợp với chân váy đen ngắn có độ phồng nhẹ và 2 hàng cúc hai bên tinh tế, đem lại nét trẻ trung cho nàng công sở

ẢNH: THE CIU

Phong cách trẻ trung với áo sơ mi và quần shorts

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 5.

Áo sơ mi trắng crop top cổ bẻ truyền thống được làm mới với dải ruy băng đen thắt nơ ở thân áo. Độ cắt eo cao tạo hiệu ứng tôn dáng, phối cùng quần shorts đen ôm khoe đôi chân thon dài khỏe khoắn

ẢNH: @_ELRISDAY.05_

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 6.

Công thức layering tối giản mà cá tính: áo khoác sơ mi tay ngắn trắng, phối cùng bra đồng màu bên trong. Kết hợp với quần shorts cạp cao màu be túi hộp cỡ lớn phía trước, tổng thể vừa gọn gàng vừa cá tính

ẢNH: @TYRIBEE

Biến hóa phong cách với áo sơ mi và quần ống rộng

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 7.

Áo sơ mi xanh nhạt kẻ trắng, cổ trụ hiện đại và hàng cúc giấu kín tạo diện mạo gọn gàng, tinh tế. Đi kèm quần ống rộng dáng suông màu be nhạt cho cảm giác thoải mái. Hoàn thiện bằng mũ lưỡi trai trắng để tăng điểm năng động

ẢNH: WEPRETTY OFICIAL

Biến hóa đa phong cách, tự tin xuống phố với áo sơ mi- Ảnh 8.

Với những ngày muốn xuống phố mang hơi hướng năng động thì áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh đậm với thiết kế cổ sơ mi truyền thống là lựa chọn phù hợp. Bên trong mặc một chiếc bra màu đen giúp khoe khéo phần eo thon gọn, kết hợp cùng chiếc quần ống rộng màu đen mang đến vẻ ngoài cá tính

ẢNH: @TUYEN.1OFFICIAL

Dù theo đuổi phong cách tối giản hay ấn tượng, áo sơ mi luôn sẵn sàng "đáp ứng" và nâng tầm gu thẩm mỹ. Chính sự đa dạng trong cách phối giúp bạn không chỉ nổi bật giữa phố mà còn tự do thể hiện dấu ấn cá nhân một cách tinh tế và nhất quán.

