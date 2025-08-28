  • An Giang
Thời trang 24/7

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/08/2025 18:00 GMT+7

Một đôi giày sneaker vàng đủ sức 'thắp sáng' lên mọi phong cách, từ đơn giản đến phá cách.

Dù đi học, đi làm hay dạo phố, giày sneaker vàng luôn mang đến nét tươi mới và khác biệt. Chỉ cần chọn cho mình một đôi phù hợp, nàng sẽ dễ dàng biến hóa phong cách, tự tin bước đi và tỏa sáng theo cách rất riêng.

Giày sneaker vàng phối cùng váy liền cuốn hút

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa chiếc váy trắng tinh khôi và giày sneaker vàng rực rỡ tạo dựng một diện mạo vừa ngọt ngào, vừa nổi bật vừa phải

ẢNH: @_HYN.HINE_

Gam vàng tươi sáng như điểm nhấn bừng nắng, khiến tổng thể trang phục thêm phần trẻ trung và cuốn hút. Chỉ với một bộ đồ đơn giản nhưng đủ để nàng tỏa sáng giữa phố.

Giày sneaker vàng phối cùng áo ống gợi cảm

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 2.

Áo ống vàng kết hợp cùng giày sneaker vàng giúp tạo ra vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa đầy năng lượng

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Chiếc quần ống rộng xanh pastel kẻ sọc dọc làm điểm cân bằng, giúp tổng thể thêm phần phóng khoáng và hiện đại.

Phối cùng quần shorts trẻ trung

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 3.

Giày sneaker vàng rực rỡ và quần shorts xanh trắng đã tạo thành một set đồ bùng nổ năng lượng

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Áo ôm vàng thêm phụ kiện tươi tắn đã thành công "biến hóa" một diện mạo vừa táo bạo vừa duyên dáng. Đây chính là phong cách khiến nàng bước ra phố là thu hút ngay mọi ánh nhìn.

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 4.

Áo baby tee năng động phối quần shorts hoa nhí tinh nghịch, thêm đôi sneaker vàng rực rỡ làm điểm nhấn - tất cả đã tạo nên phong cách trẻ trung

ẢNH: @YANGG.22

Mũ lưỡi trai cá tính và túi xách thời thượng khiến cả bộ đồ càng thêm hút mắt.

Giày sneaker vàng khẳng định cá tính với quần lửng ống rộng

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 5.

Sneaker vàng nổi bật kết hợp cùng quần jeans lửng ống rộng tạo nên phong cách trẻ trung

ẢNH: @DPTMINO

Áo phông vàng tươi kết hợp cùng mũ nồi và đôi sneaker tone sur tone với nhau tạo nên một bản phối hài hòa nhưng không kém phần nổi bật.

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 6.

Đừng ngại ngần làm mới mình với phong cách thời trang đường phố đầy năng động

ẢNH: @THYENN___

Bạn có thể kết hợp một đôi sneaker vàng rực rỡ làm điểm nhấn nổi bật cho tổng thể trang phục, với chiếc quần lửng ống rộng họa tiết rằn ri. Để hoàn thiện vẻ ngoài, hãy khoác thêm chiếc áo hoodie zip đen, mũ lưỡi trai và nhấn nhá bằng những phụ kiện cá tính sẽ giúp nàng thể hiện cá tính riêng một cách đầy ấn tượng.

Bật chất thời trang cùng sneaker vàng và quần jeans ống rộng 

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 7.

Hãy thử thay đổi phong cách với giày sneaker vàng và quần jeans ống rộng đậm chất Y2K

ẢNH: @IMUR.KT

Áo hai dây trắng cùng quần jeans loang tạo vẻ phóng khoáng, nhấn nhá thêm là một chiếc khăn bandana và túi đeo vai. Công thức phối đồ này sẽ giúp bạn khoe cá tính thời trang, làm chủ mọi ánh nhìn.

Biến hóa muôn vàn phong cách với giày sneaker vàng- Ảnh 8.

"Thổi bùng" cá tính với bộ đôi giày thể thao vàng và quần jeans ống rộng siêu ngầu

ẢNH: @T_HUYENNN

Thử phối cùng áo thun crop top ôm sát và thắt lưng bản to để khoe trọn vòng eo thon gọn. Đừng quên những phụ kiện cực chất như mũ lưỡi trai, vòng cổ và túi xách nhỏ xinh để tăng thêm phần nổi bật cho bộ đồ bạn mang.


