Thời trang 24/7

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/09/2025 18:00 GMT+7

Mọi tín đồ thời trang đều đang diện áo polo dệt kim để đi chơi, đi học, dạo phố và cho mọi dịp. Thiết kế từ chất liệu cotton này được biến hóa theo nhiều phong cách khác biệt, từ thanh lịch chỉn chu đến năng động, cá tính.

Áo polo dệt kim mùa thu được làm mới qua phom dáng và các họa tiết dệt nổi trên áo. Các thiết kế dệt kim hướng đến tinh thần tự do, sự thoải mái và thoáng mát bất kể điều kiện thời tiết.

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 1.

Áo polo dệt kim dáng rộng phối quần thể thao buộc dây không làm mất đi nét đáng yêu của nàng mà còn thể hiện phong cách thanh lịch, hiện đại

ẢNH: WHENEVER ATELIER

Khẳng định cá tính thời trang với áo polo dệt kim

Từ những cô nàng "bánh bèo" đến siêu mẫu hình thể chuẩn mực, từ những cô gái ưa thích sự nhẹ nhàng nhưng có chất riêng trong phong cách đến các chàng trai ưa thích street wear hiện đại - tất cả đều đang chọn đồng hành với polo dệt kim trong thời điểm đầu thu.

Quý cô diện chiếc áo này cùng quần túi hộp, quần vải thể thao, quần shorts denim... và không quên bổ sung mũ lưỡi trai, sneakers hay thậm chí là legging và tất ống chân dài. Trong khi đó, các tín đồ thời trang nam ưa chuộng phối kiểu áo cổ điển dáng boxy cùng quần ống rộng, quần jeans xanh. Các bản phối này hướng đến tinh thần tối giản nhưng không mờ nhạt, thoải mái nhưng vẫn khắc họa nét cá tính riêng của từng người mặc.

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 2.

Xuống phố cực ấn tượng trong ngày đầu thu khi diện polo xanh đen và mũ cùng tông, quần shorts, giày thể thao kèm tất trắng cao cổ

ẢNH: WHENEVER ATELIER

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 3.

Polo dệt kim trở thành chiếc áo không thể thiếu cho mọi tín đồ thời trang khi mùa thu về. Chàng trai này chọn bản phối casual với áo phối hai tông màu, quần tây ống rộng và giày sneakers trắng

ẢNH: WHENEVER ATELIER

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 4.
Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 5.

Người mẫu Mạnh Kiên cũng là một tín đồ của polo dệt kim mùa thu. Anh sử dụng mẫu áo polo trắng có cổ để phối cùng áo khoác bike. Điểm chạm của bản phối tối màu chính là phần cổ áo trắng, họa tiết thêu thủ công, chi tiết dây và đế màu trắng của đôi sneakers

ẢNH: INSTAGRAM NV

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 6.

Một kiểu diện áo polo được phái nữ ưa chuộng - kết hợp cùng bra top thể thao, legging và áo khoác. Phom dáng rộng rãi của trang phục mang lại sự thoải mái dù vận động nhiều nhưng vẫn thoáng mát và cá tính

ẢNH: JENNY TSANG

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 7.
Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 8.

Polo dệt kim màu nâu hạt dẻ làm nổi bật tinh thần thanh lịch cổ điển; thiết kế sọc đỏ lại cho thấy sức hút "nam thần" không chỉ từ vóc dáng rắn rỏi mà còn đến từ gu chọn đồ đỉnh cao

ẢNH: WHENEVER ATELIER

Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 9.
Biến hóa phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo dệt kim- Ảnh 10.

Nếu là tín đồ ưa chuộng áo dệt kim nhưng lại ghét phần cổ áo có phần nghiêm túc, hãy diện các thiết kế kẻ sọc ngang màu đỏ, xám có phần cổ tròn cùng quần thể thao, shorts hoặc thậm chí là chân váy xếp ly

ẢNH: WHENEVER ATELIER


polo dệt kim áo polo dệt kim áo polo Dệt kim quần ống rộng Quần thể thao quần denim

