  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
20/08/2025 14:00 GMT+7

Màu sắc luôn là 'ngôn ngữ' thể hiện cá tính mạnh mẽ nhất. Nếu trang phục đơn sắc mang lại sự tinh giản, thì trang phục đa sắc lại đem đến cảm giác mới mẻ và nổi bật ở mọi khoảnh khắc.

Thời trang đa sắc luôn mang đến sự bất ngờ và thích thú nhờ khả năng biến hóa khôn lường. Những thiết kế đa sắc không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần tự tin, phóng khoáng và đầy sáng tạo cho người mặc. Đây cũng chính là lý do vì sao phong cách này ngày càng được yêu thích và trở thành điểm nhấn nổi bật trong tủ đồ của các tín đồ sành điệu.

Trang phục đa sắc phối phụ kiện tối giản

Những bộ trang phục đa sắc luôn mang đến năng lượng rực rỡ và thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng để tổng thể không bị rối mắt, chìa khóa nằm ở cách kết hợp cùng phụ kiện tối giản.

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 1.

Bản phối là một chiếc váy liền dáng suông với gam xanh dương chủ đạo, xen kẽ sọc và họa tiết màu cam, xanh lá, trắng theo phong cách trừu tượng

ẢNH: @LINDSIEPHAM

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 2.

Baifern xuất hiện với chiếc váy liền thiết kế khoét eo hai bên tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt

ẢNH: @BAIFERRNC

Chi tiết khoét eo hai bên, giúp vòng eo trông thon gọn hơn và tạo cảm giác đường cong mềm mại. Khi đi cùng xăng đan trắng bản mảnh và túi nhỏ vàng nhạt, trang phục trở nên cân bằng, phụ kiện tối giản nhường sự chú ý cho váy.

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 3.

Văn Mai Hương lựa chọn một bộ trang phục đa sắc với thiết kế họa tiết hình khối đầy cá tính. Sự kết hợp của các gam màu xanh navy, be, nâu và vàng trên nền chất liệu sang trọng tạo nên hiệu ứng nổi bật nhưng không hề rối mắt

ẢNH: @VMHUONG

Áo đa sắc phối quần/váy đơn sắc

Nếu áo đa sắc mang lại sự nổi bật, tươi mới và ngay lập tức thu hút ánh nhìn, thì quần hoặc váy đơn sắc chính là “nền trung tính” giúp tổng thể hài hòa, không bị rối mắt. Lương Thùy Linh lựa chọn chiếc áo len đa sắc, nổi bật bởi sự kết hợp của nhiều gam màu như đỏ, xanh, vàng và trắng cùng các họa tiết xen kẽ.

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 4.

Khi đi cùng quần shorts đen trơn, trang phục lập tức trở nên cân bằng

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 5.

Chiếc áo hai dây đa sắc với họa tiết uốn lượn, chủ yếu là những gam xanh, tím, trắng mang lại cảm giác mềm mại và nữ tính

ẢNH: @NANNYY

Phối với quần shorts trắng đơn giản, tạo nên sự cân bằng giữa sự nổi bật và sự tinh gọn. Nhờ vậy, ánh nhìn tập trung vào chiếc áo mà không bị “quá tải” màu sắc.

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 6.

Lựa chọn một chiếc áo được biến tấu từ khăn lụa đa sắc, mang họa tiết mềm mại với gam hồng, cam, be và trắng hòa quyện, vừa nữ tính vừa phóng khoáng. Kết hợp cùng áo là chân váy xếp ly ngắn màu trắng, dáng xòe chữ A tạo sự cân đối cho tổng thể

ẢNH: @MAJAMALNAR

Áo đơn sắc phối quần/váy đa sắc

Áo đơn sắc thường được xem như “mảnh ghép an toàn” trong thời trang. Hoa hậu Thanh Thủy chọn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng chân váy dài họa tiết hình học đa sắc với tông đỏ, vàng, đen đầy năng lượng.

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 7.

Khi đặt cạnh chân váy dài họa tiết đa màu, chiếc áo trắng trở thành “khung nền” giúp họa tiết nổi bật hơn

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc- Ảnh 8.

Leonie Hanne chọn áo hai dây trắng ôm dáng. Chiếc áo tối giản, tôn lên bờ vai và phần xương quai xanh, vừa gợi sự nữ tính vừa mang đến cảm giác phóng khoáng

ẢNH: @LEONIEHANNE

Điểm sáng nằm ở chân váy hoa nhiều màu, nền trắng xen họa tiết hoa lớn rực rỡ như đỏ, vàng, xanh, giúp người mặc trông nổi bật và đầy sức sống.

Chỉ cần tinh tế trong cách phối màu và chọn điểm nhấn phù hợp, bạn đã có thể tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng vẫn rực rỡ và cá tính.

đa sắc thời trang đa sắc phong cách thời trang xu hướng mùa thu

Bài viết khác

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố

Mini dress, điểm nhấn thời thượng cho thời trang couture đường phố

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top