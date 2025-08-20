Biến hóa phong cách với thời trang đa sắc

Thời trang đa sắc luôn mang đến sự bất ngờ và thích thú nhờ khả năng biến hóa khôn lường. Những thiết kế đa sắc không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần tự tin, phóng khoáng và đầy sáng tạo cho người mặc. Đây cũng chính là lý do vì sao phong cách này ngày càng được yêu thích và trở thành điểm nhấn nổi bật trong tủ đồ của các tín đồ sành điệu.



Trang phục đa sắc phối phụ kiện tối giản

Những bộ trang phục đa sắc luôn mang đến năng lượng rực rỡ và thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng để tổng thể không bị rối mắt, chìa khóa nằm ở cách kết hợp cùng phụ kiện tối giản.

Bản phối là một chiếc váy liền dáng suông với gam xanh dương chủ đạo, xen kẽ sọc và họa tiết màu cam, xanh lá, trắng theo phong cách trừu tượng ẢNH: @LINDSIEPHAM

Baifern xuất hiện với chiếc váy liền thiết kế khoét eo hai bên tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt ẢNH: @BAIFERRNC

Chi tiết khoét eo hai bên, giúp vòng eo trông thon gọn hơn và tạo cảm giác đường cong mềm mại. Khi đi cùng xăng đan trắng bản mảnh và túi nhỏ vàng nhạt, trang phục trở nên cân bằng, phụ kiện tối giản nhường sự chú ý cho váy.



Văn Mai Hương lựa chọn một bộ trang phục đa sắc với thiết kế họa tiết hình khối đầy cá tính. Sự kết hợp của các gam màu xanh navy, be, nâu và vàng trên nền chất liệu sang trọng tạo nên hiệu ứng nổi bật nhưng không hề rối mắt ẢNH: @VMHUONG

Áo đa sắc phối quần/váy đơn sắc

Nếu áo đa sắc mang lại sự nổi bật, tươi mới và ngay lập tức thu hút ánh nhìn, thì quần hoặc váy đơn sắc chính là “nền trung tính” giúp tổng thể hài hòa, không bị rối mắt. Lương Thùy Linh lựa chọn chiếc áo len đa sắc, nổi bật bởi sự kết hợp của nhiều gam màu như đỏ, xanh, vàng và trắng cùng các họa tiết xen kẽ.

Khi đi cùng quần shorts đen trơn, trang phục lập tức trở nên cân bằng ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Chiếc áo hai dây đa sắc với họa tiết uốn lượn, chủ yếu là những gam xanh, tím, trắng mang lại cảm giác mềm mại và nữ tính ẢNH: @NANNYY

Phối với quần shorts trắng đơn giản, tạo nên sự cân bằng giữa sự nổi bật và sự tinh gọn. Nhờ vậy, ánh nhìn tập trung vào chiếc áo mà không bị “quá tải” màu sắc.



Lựa chọn một chiếc áo được biến tấu từ khăn lụa đa sắc, mang họa tiết mềm mại với gam hồng, cam, be và trắng hòa quyện, vừa nữ tính vừa phóng khoáng. Kết hợp cùng áo là chân váy xếp ly ngắn màu trắng, dáng xòe chữ A tạo sự cân đối cho tổng thể ẢNH: @MAJAMALNAR

Áo đơn sắc phối quần/váy đa sắc

Áo đơn sắc thường được xem như “mảnh ghép an toàn” trong thời trang. Hoa hậu Thanh Thủy chọn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng chân váy dài họa tiết hình học đa sắc với tông đỏ, vàng, đen đầy năng lượng.

Khi đặt cạnh chân váy dài họa tiết đa màu, chiếc áo trắng trở thành “khung nền” giúp họa tiết nổi bật hơn ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Leonie Hanne chọn áo hai dây trắng ôm dáng. Chiếc áo tối giản, tôn lên bờ vai và phần xương quai xanh, vừa gợi sự nữ tính vừa mang đến cảm giác phóng khoáng ẢNH: @LEONIEHANNE

Điểm sáng nằm ở chân váy hoa nhiều màu, nền trắng xen họa tiết hoa lớn rực rỡ như đỏ, vàng, xanh, giúp người mặc trông nổi bật và đầy sức sống.



Chỉ cần tinh tế trong cách phối màu và chọn điểm nhấn phù hợp, bạn đã có thể tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng vẫn rực rỡ và cá tính.