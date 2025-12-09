  • An Giang
Thời trang 24/7

Biến những chiếc quần dài mùa này thành món đồ thanh lịch, hiện đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/12/2025 18:00 GMT+7

Thanh lịch, thể thao và tiện dụng: quần dây rút định hình lại vóc dáng và trở thành trang phục chủ đạo cho mùa đông.

Quần dây rút là chi tiết hoàn hảo để kết hợp sự thoải mái và phong cách, định hình lại vòng eo mà không làm mất đi sự mềm mại. Dù thanh lịch, cá tính hay rộng rãi, chúng đều là lựa chọn hoàn hảo cho mọi phong cách ngày và đêm. 

Cân bằng vóc dáng và tôn lên vẻ đẹp của chiếc quần dây rút

Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 1.

Quần tây dây rút màu xám mặc với áo len, áo khoác lửng và giày cao gót

ẢNH: @CLAIREROSE

Trong những chiếc quần mùa đông thanh lịch, những kiểu dáng rộng thùng thình, hay những mẫu túi hộp lấy cảm hứng từ sự tiện dụng, quần dây rút trở thành cầu nối hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công năng. Nhưng việc kết hợp chúng đòi hỏi một chút khéo léo.

Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 2.
Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 3.

Chiếc quần tây dây rút màu đen tone sur tone với áo, dành cho buổi tối và những dịp đặc biệt, giúp tôn vòng eo và làm thon gọn vóc dáng

ẢNH: @MIMIXN

Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 4.

Quần tây màu ghi xám có dây rút phối áo len màu be tương phản, áo sơ mi bên trong cùng giày thể thao: một phong cách dễ thực hiện

ẢNH: @PAUSEONLINE

Trong quần nữ, dây rút cho phép bạn điều chỉnh độ vừa vặn với cơ thể mà không làm mất đi vẻ thanh lịch, định hình lại vòng eo một cách mềm mại và tự nhiên. Chính chi tiết này đã biến đổi phong cách cổ điển thành một trang phục đa năng, có khả năng chuyển đổi từ công sở sang cuối tuần và bắt kịp xu hướng của mùa đông mà không làm mất đi sự thoải mái.

Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 5.

Quần túi hộp dây rút, kiểu quần cạp trễ được kết hợp với áo len sọc đen trắng, áo khoác dài và bốt chiến đấu - một phong cách thời thượng, cá tính

ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 6.

Không chỉ quần tây mà cả quần jeans dây rút sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn vẻ ngoài của thập niên 70 khi kết hợp với áo khoác chần bông và túi đeo vai

ẢNH: @HARVEYNICHOLS

Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 7.

Quần túi hộp dây rút mang tinh thần phóng khoáng, tôn dáng vòng eo và tạo điểm nhấn hiện đại cho set đồ tối giản

ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Tôn dáng dài chân, quần dây rút mang chuẩn thanh lịch cho phái đẹp - Ảnh 8.

Quần dây rút là chi tiết hoàn hảo để kết hợp sự thoải mái và phong cách, định hình lại vòng eo mà không làm mất đi sự mềm mại

ẢNH: @AIMEESONG

Dây rút, một chi tiết nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh định hình lại tỷ lệ cơ thể: nó định hình vòng eo, kéo dài đôi chân, và khiến ngay cả những bộ đồ đơn giản nhất cũng trở nên thanh lịch hơn. 

 


Quần quần dây rút quần tây mùa đông Thanh lịch

