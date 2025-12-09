Biến những chiếc quần dài mùa này thành món đồ thanh lịch, hiện đại

Quần dây rút là chi tiết hoàn hảo để kết hợp sự thoải mái và phong cách, định hình lại vòng eo mà không làm mất đi sự mềm mại. Dù thanh lịch, cá tính hay rộng rãi, chúng đều là lựa chọn hoàn hảo cho mọi phong cách ngày và đêm.

Cân bằng vóc dáng và tôn lên vẻ đẹp của chiếc quần dây rút

Quần tây dây rút màu xám mặc với áo len, áo khoác lửng và giày cao gót ẢNH: @CLAIREROSE

Trong những chiếc quần mùa đông thanh lịch, những kiểu dáng rộng thùng thình, hay những mẫu túi hộp lấy cảm hứng từ sự tiện dụng, quần dây rút trở thành cầu nối hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công năng. Nhưng việc kết hợp chúng đòi hỏi một chút khéo léo.

Chiếc quần tây dây rút màu đen tone sur tone với áo, dành cho buổi tối và những dịp đặc biệt, giúp tôn vòng eo và làm thon gọn vóc dáng ẢNH: @MIMIXN

Quần tây màu ghi xám có dây rút phối áo len màu be tương phản, áo sơ mi bên trong cùng giày thể thao: một phong cách dễ thực hiện ẢNH: @PAUSEONLINE

Trong quần nữ, dây rút cho phép bạn điều chỉnh độ vừa vặn với cơ thể mà không làm mất đi vẻ thanh lịch, định hình lại vòng eo một cách mềm mại và tự nhiên. Chính chi tiết này đã biến đổi phong cách cổ điển thành một trang phục đa năng, có khả năng chuyển đổi từ công sở sang cuối tuần và bắt kịp xu hướng của mùa đông mà không làm mất đi sự thoải mái.

Quần túi hộp dây rút, kiểu quần cạp trễ được kết hợp với áo len sọc đen trắng, áo khoác dài và bốt chiến đấu - một phong cách thời thượng, cá tính ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Không chỉ quần tây mà cả quần jeans dây rút sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn vẻ ngoài của thập niên 70 khi kết hợp với áo khoác chần bông và túi đeo vai ẢNH: @HARVEYNICHOLS

Quần túi hộp dây rút mang tinh thần phóng khoáng, tôn dáng vòng eo và tạo điểm nhấn hiện đại cho set đồ tối giản ẢNH: @SOPHIA_GEISS

Dây rút, một chi tiết nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh định hình lại tỷ lệ cơ thể: nó định hình vòng eo, kéo dài đôi chân, và khiến ngay cả những bộ đồ đơn giản nhất cũng trở nên thanh lịch hơn.



