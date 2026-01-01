  • An Giang
Thời trang 24/7

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/01/2026 08:00 GMT+7

Trong dòng chảy thời trang, khi sự tối giản ngày càng được ưa chuộng, những chi tiết mang tính tạo hình như đầm xoắn lại trở thành điểm tựa để phái đẹp khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của mình.

Dù xuất hiện trong những buổi tiệc sang trọng hay những chuyến dạo phố nhẹ nhàng, thiết kế đầm xoắn này luôn giúp nàng tỏa sáng với thần thái tự tin và đầy cuốn hút.

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 1.

Mở đầu cho xu hướng là chiếc đầm xoắn eo màu xanh lá rạng rỡ, mang tinh thần thanh lịch pha lẫn nét trẻ trung

ẢNH: LEIKA

Thiết kế cổ sơ mi cổ điển kết hợp cùng hàng cúc chạy dọc thân trên giúp tổng thể thêm phần chỉn chu, trong khi chi tiết xoắn nút tại eo đóng vai trò “điểm neo” ánh nhìn, khéo léo định hình vòng eo thon gọn. 

Đầm xoắn eo không tay 

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 2.

Nàng diện chiếc đầm không tay màu đen sang trọng với chi tiết xoắn eo độc đáo ở một bên hông làm điểm nhấn chính tôn lên vòng eo thon gọn

ẢNH: JUNO

Phom dáng ôm vừa vặn kết hợp cùng chất liệu vải mịn màng giúp tôn lên vóc dáng quý phái mà không gò bó. Để tạo sự tương phản thú vị, phối cùng ví cầm tay đan sợi thủ công, bảng màu trung tính nhưng giàu chiều sâu, mang đến cảm giác hiện đại và thời thượng cho tổng thể trang phục.

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 3.

Vẻ đẹp ngọt ngào của chiếc đầm hai dây màu hồng phấn, với chi tiết xoắn nút tinh tế nằm giữa eo như một lời thì thầm nữ tính

ẢNH: EVERLUXE

Phom dáng dài thướt tha cùng phần tà không đối xứng tạo nên nét phóng khoáng, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò hay dạo phố chiều muộn. 

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 4.

Nổi bật trong chiếc đầm hai dây màu cam đất với chi tiết xoắn nút ngay phần ngực, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo và dẫn dắt ánh nhìn xuống phần cắt xẻ nhẹ ở eo

ẢNH: HERADG

Chất liệu vải có độ bóng tự nhiên ôm nhẹ cơ thể, giúp vóc dáng trở nên thanh mảnh và tràn đầy năng lượng, rất phù hợp cho những buổi dạo phố mùa hè hoặc sự kiện ngoài trời.

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 5.

Trái ngược với sắc màu nổi bật, chiếc đầm xoắn ngực màu trắng tinh khôi lại mang đến cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng. Chất liệu vải vân nổi kết hợp cổ chữ V và tay cánh tiên mềm mại tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa nữ tính

ẢNH: CLAYMORE

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 6.

Ở những thiết kế cầu kỳ hơn, chi tiết xoắn không chỉ dừng lại ở một vị trí mà được kết hợp khéo léo để tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng

ẢNH: TOSON FASHION

Nàng xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc đầm ôm sát màu xám bạc lấp lánh, nơi chi tiết xoắn eo và xoắn vai được xử lý tinh xảo. Phần xoắn nút bên hông tạo nên những nếp gấp mềm mại, kết hợp tay bồng nhẹ và điểm nhấn xoắn vai đính ngọc trai mang đến vẻ đẹp sang trọng. 

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 7.

Không chỉ tập trung vào eo hay ngực, chi tiết xoắn còn được sáng tạo ở phần cổ áo, mang đến diện mạo mới mẻ cho thiết kế đầm dạo phố

ẢNH: JM

Chiếc đầm xoắn ngực màu hồng phấn với chi tiết vắt chéo độc đáo tạo khoảng hở vai tinh tế, vừa gợi cảm vừa duyên dáng. Phom dáng chữ A xòe nhẹ cùng tay ngắn bồng giúp tôn lên vẻ trẻ trung, phù hợp cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng hay cà phê cuối tuần.

Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh - Ảnh 8.

Chiếc đầm xoắn giữa ngực màu trắng trễ vai lại mang đến tinh thần thời trang hiện đại và phóng khoáng

ẢNH: DZUNGBIEZ

Phom dáng chữ A ngắn kết hợp chi tiết xoắn nút to bản được tạo từ vạt áo vắt ngang vai trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa sang trọng. Việc phối cùng giày cao gót trắng quai xích bạc không chỉ kéo dài đôi chân mà còn tăng thêm nét cá tính cho bộ trang phục.

 

