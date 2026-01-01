Đầm xoắn, chút nhấn nhá mềm mại cho ngày xuống phố thêm xinh

Dù xuất hiện trong những buổi tiệc sang trọng hay những chuyến dạo phố nhẹ nhàng, thiết kế đầm xoắn này luôn giúp nàng tỏa sáng với thần thái tự tin và đầy cuốn hút.
Thiết kế cổ sơ mi cổ điển kết hợp cùng hàng cúc chạy dọc thân trên giúp tổng thể thêm phần chỉn chu, trong khi chi tiết xoắn nút tại eo đóng vai trò “điểm neo” ánh nhìn, khéo léo định hình vòng eo thon gọn.
Đầm xoắn eo không tay
Phom dáng ôm vừa vặn kết hợp cùng chất liệu vải mịn màng giúp tôn lên vóc dáng quý phái mà không gò bó. Để tạo sự tương phản thú vị, phối cùng ví cầm tay đan sợi thủ công, bảng màu trung tính nhưng giàu chiều sâu, mang đến cảm giác hiện đại và thời thượng cho tổng thể trang phục.
Phom dáng dài thướt tha cùng phần tà không đối xứng tạo nên nét phóng khoáng, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò hay dạo phố chiều muộn.
Chất liệu vải có độ bóng tự nhiên ôm nhẹ cơ thể, giúp vóc dáng trở nên thanh mảnh và tràn đầy năng lượng, rất phù hợp cho những buổi dạo phố mùa hè hoặc sự kiện ngoài trời.
Nàng xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc đầm ôm sát màu xám bạc lấp lánh, nơi chi tiết xoắn eo và xoắn vai được xử lý tinh xảo. Phần xoắn nút bên hông tạo nên những nếp gấp mềm mại, kết hợp tay bồng nhẹ và điểm nhấn xoắn vai đính ngọc trai mang đến vẻ đẹp sang trọng.
Chiếc đầm xoắn ngực màu hồng phấn với chi tiết vắt chéo độc đáo tạo khoảng hở vai tinh tế, vừa gợi cảm vừa duyên dáng. Phom dáng chữ A xòe nhẹ cùng tay ngắn bồng giúp tôn lên vẻ trẻ trung, phù hợp cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng hay cà phê cuối tuần.
Phom dáng chữ A ngắn kết hợp chi tiết xoắn nút to bản được tạo từ vạt áo vắt ngang vai trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa sang trọng. Việc phối cùng giày cao gót trắng quai xích bạc không chỉ kéo dài đôi chân mà còn tăng thêm nét cá tính cho bộ trang phục.