  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
20/09/2025 22:00 GMT+7

Tại Tuần lễ thời trang New York 2025, bộ sưu tập 'Eternal River' của La Phạm đã mang đến một bất ngờ đầy sức nặng, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu: phụ trang tái chế từ vải vụn.

Với sự đồng hành của thương hiệu phụ kiện tái chế Le's Atelier, bộ sưu tập Eternal River đã biến những mảnh vải vụn tưởng chừng chỉ là phế phẩm được tái sinh, trở thành vòng tay, túi xách, khuyên tai độc bản - mỗi sản phẩm vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là tuyên ngôn về sáng tạo, bản sắc và trách nhiệm xã hội của nhà thiết kế cùng các thương hiệu đồng hành.

'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 1.
'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 2.

Đưa đến New York những món phụ kiện tái chế trong các thiết kế hiện đại, thân thiện và sáng tạo, La Phạm gây bất ngờ, thú vị cho giới mộ điệu quốc tế về thời trang và nghệ thuật thủ công Việt Nam

ẢNH: LA PHẠM

Phụ trang từ vải vụn và dấu ấn mới của thời trang Việt

Sự xuất hiện của những phụ kiện tái chế từ vải vụn trên sàn diễn quốc tế không chỉ là một phần trình diễn thị giác, mà còn mở ra cách nhìn mới về cái đẹp trong thời trang. Trong bộ sưu tập Eternal River của nhà thiết kế Việt tại New York, những mảnh lụa thừa hay vải vụn vốn dễ bị bỏ đi đã được "hồi sinh" thành khuyên tai mềm mại, vòng tay ghép thủ công hay những chiếc kẹp tóc duyên dáng.

Mỗi món phụ kiện được giới thiệu không chỉ là một chi tiết trang trí, mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và ý thức bền vững - nơi thời trang vừa tôn vinh cái đẹp, vừa kể câu chuyện về trách nhiệm với môi trường.

'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 3.
'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 4.

Những món phụ kiện làm từ vải, len, thổ cẩm và các vật liệu thừa ngành may được tái sinh đầy ngẫu hứng, kết hợp với các thiết kế thời trang trong bộ sưu tập Eternal River mang đến những cái nhìn thật mới mẻ

ẢNH: LA PHẠM

Điểm nổi bật là cách La Phạm kết hợp phụ trang tái chế cùng những chất liệu giàu tính di sản: lụa Bảo Lộc của Nhật Minh Silk, thổ cẩm sáp ong Pà Cò, túi lục bình Nga Sơn từ Comay Craft. Sự hòa quyện này tạo nên những cái nhìn đa dạng và sáng tạo trong thời trang, làm nên tính mới mẻ, hiện đại và đậm "chất" toàn cầu nhưng vẫn hòa quyện dấu ấn bản sắc Việt. 

Kỹ thuật thủ công kết hợp cùng tư duy thiết kế đương đại đã giúp các thiết kế khẳng định tinh thần "zero waste" (làm ra sản phẩm mới mà không tạo thêm rác thải) và làm nổi bật vẻ đẹp của thời trang bền vững.

'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 5.
'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 6.
'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 7.

Với các nhà nghiên cứu và giới chuyên môn, sự "tái sinh" trong cả vật liệu lẫn ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế Việt là minh chứng cho khả năng mở rộng ranh giới của thời trang bền vững - nơi thủ công truyền thống kết hợp với tư duy sáng tạo để tạo ra những sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và có ích cho cộng đồng

ẢNH: LA PHẠM


Vẻ đẹp độc bản và giá trị thủ công của phụ trang tái chế

Khác với sự hoàn hảo của phụ kiện công nghiệp, phụ trang từ vải vụn và các nguyên vật liệu thừa của ngành may mang vẻ đẹp độc bản: mộc mạc mà tinh tế, gần gũi nhưng vẫn cá tính. Một đôi khuyên tai từ những sợi len, dải lụa thừa xoắn khéo léo ánh lên sự mềm mại phóng khoáng, trong khi vòng cổ ghép từ mảnh thổ cẩm trở thành "tác phẩm di sản" đeo trên người. Ngay cả những chiếc kẹp tóc nhỏ bé cũng trở thành điểm nhấn thời thượng: có thể phá cách với sắc màu nổi bật hoặc thanh lịch với gam trung tính.

'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 8.
'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 9.

Những món phụ kiện "tái sinh" từ vải vụn và nguyên liệu thừa của ngành may trở nên mới mẻ, độc đáo vô cùng nhờ sự khéo tay của người thợ thủ công

ẢNH: LE'S ATELIER

Giá trị lớn nhất của những phụ kiện này nằm ở tính cá nhân hóa. Không có hai món đồ nào giống hệt nhau, mỗi sản phẩm là một phiên bản duy nhất mang dấu ấn bàn tay nghệ nhân. Trong bối cảnh thời trang bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu, những phụ trang tái chế từ vải vụn không chỉ giảm thiểu rác thải mà còn thuyết phục giới trẻ bằng một thẩm mỹ tinh tế, có trách nhiệm và giàu ý nghĩa văn hóa.

'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 10.
'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 11.
'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế- Ảnh 12.

 Mỗi chi tiết phụ trang "tái sinh" gợi mở hướng đi mới: biến tái chế thành ngôn ngữ thiết kế chuyên nghiệp, có tiềm năng cạnh tranh và khẳng định vị thế trên sân khấu toàn cầu

ẢNH: LE'S ATELIER

vải vụn Tái chế phụ kiện tái chế tuần lễ thời trang New York thời trang Việt

Bài viết khác

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc mộc mạc sau 7 năm đăng quang

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc mộc mạc sau 7 năm đăng quang

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'

Vườn địa đàng rực rỡ của 'người đàn bà nhung lụa'

'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam nổi bật nhan sắc giữa dàn sao Hollywood

'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam nổi bật nhan sắc giữa dàn sao Hollywood

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim

Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena kiến tạo hoa hậu doanh nhân tiệm cận công nghiệp văn hóa

Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena kiến tạo hoa hậu doanh nhân tiệm cận công nghiệp văn hóa

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026

Thời trang 'made in Vietnam' đến New York, Milan...

Thời trang 'made in Vietnam' đến New York, Milan...

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục ‘Châu Ro cầu mùa’

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục ‘Châu Ro cầu mùa’

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top