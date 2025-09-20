'Biến' vải vụn thành khuyên tai, vòng - thời trang Việt thu hút tín đồ quốc tế

Với sự đồng hành của thương hiệu phụ kiện tái chế Le's Atelier, bộ sưu tập Eternal River đã biến những mảnh vải vụn tưởng chừng chỉ là phế phẩm được tái sinh, trở thành vòng tay, túi xách, khuyên tai độc bản - mỗi sản phẩm vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là tuyên ngôn về sáng tạo, bản sắc và trách nhiệm xã hội của nhà thiết kế cùng các thương hiệu đồng hành.

Đưa đến New York những món phụ kiện tái chế trong các thiết kế hiện đại, thân thiện và sáng tạo, La Phạm gây bất ngờ, thú vị cho giới mộ điệu quốc tế về thời trang và nghệ thuật thủ công Việt Nam ẢNH: LA PHẠM

Phụ trang từ vải vụn và dấu ấn mới của thời trang Việt

Sự xuất hiện của những phụ kiện tái chế từ vải vụn trên sàn diễn quốc tế không chỉ là một phần trình diễn thị giác, mà còn mở ra cách nhìn mới về cái đẹp trong thời trang. Trong bộ sưu tập Eternal River của nhà thiết kế Việt tại New York, những mảnh lụa thừa hay vải vụn vốn dễ bị bỏ đi đã được "hồi sinh" thành khuyên tai mềm mại, vòng tay ghép thủ công hay những chiếc kẹp tóc duyên dáng.

Mỗi món phụ kiện được giới thiệu không chỉ là một chi tiết trang trí, mà còn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và ý thức bền vững - nơi thời trang vừa tôn vinh cái đẹp, vừa kể câu chuyện về trách nhiệm với môi trường.

Những món phụ kiện làm từ vải, len, thổ cẩm và các vật liệu thừa ngành may được tái sinh đầy ngẫu hứng, kết hợp với các thiết kế thời trang trong bộ sưu tập Eternal River mang đến những cái nhìn thật mới mẻ ẢNH: LA PHẠM

Điểm nổi bật là cách La Phạm kết hợp phụ trang tái chế cùng những chất liệu giàu tính di sản: lụa Bảo Lộc của Nhật Minh Silk, thổ cẩm sáp ong Pà Cò, túi lục bình Nga Sơn từ Comay Craft. Sự hòa quyện này tạo nên những cái nhìn đa dạng và sáng tạo trong thời trang, làm nên tính mới mẻ, hiện đại và đậm "chất" toàn cầu nhưng vẫn hòa quyện dấu ấn bản sắc Việt.

Kỹ thuật thủ công kết hợp cùng tư duy thiết kế đương đại đã giúp các thiết kế khẳng định tinh thần "zero waste" (làm ra sản phẩm mới mà không tạo thêm rác thải) và làm nổi bật vẻ đẹp của thời trang bền vững.

Với các nhà nghiên cứu và giới chuyên môn, sự "tái sinh" trong cả vật liệu lẫn ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế Việt là minh chứng cho khả năng mở rộng ranh giới của thời trang bền vững - nơi thủ công truyền thống kết hợp với tư duy sáng tạo để tạo ra những sản phẩm giàu tính thẩm mỹ và có ích cho cộng đồng ẢNH: LA PHẠM





Vẻ đẹp độc bản và giá trị thủ công của phụ trang tái chế

Khác với sự hoàn hảo của phụ kiện công nghiệp, phụ trang từ vải vụn và các nguyên vật liệu thừa của ngành may mang vẻ đẹp độc bản: mộc mạc mà tinh tế, gần gũi nhưng vẫn cá tính. Một đôi khuyên tai từ những sợi len, dải lụa thừa xoắn khéo léo ánh lên sự mềm mại phóng khoáng, trong khi vòng cổ ghép từ mảnh thổ cẩm trở thành "tác phẩm di sản" đeo trên người. Ngay cả những chiếc kẹp tóc nhỏ bé cũng trở thành điểm nhấn thời thượng: có thể phá cách với sắc màu nổi bật hoặc thanh lịch với gam trung tính.

Những món phụ kiện "tái sinh" từ vải vụn và nguyên liệu thừa của ngành may trở nên mới mẻ, độc đáo vô cùng nhờ sự khéo tay của người thợ thủ công ẢNH: LE'S ATELIER

Giá trị lớn nhất của những phụ kiện này nằm ở tính cá nhân hóa. Không có hai món đồ nào giống hệt nhau, mỗi sản phẩm là một phiên bản duy nhất mang dấu ấn bàn tay nghệ nhân. Trong bối cảnh thời trang bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu, những phụ trang tái chế từ vải vụn không chỉ giảm thiểu rác thải mà còn thuyết phục giới trẻ bằng một thẩm mỹ tinh tế, có trách nhiệm và giàu ý nghĩa văn hóa.