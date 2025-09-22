  • An Giang
Thời trang 24/7

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
22/09/2025 12:00 GMT+7

Blazer không chỉ là 'vũ khí' giúp nàng ghi điểm lịch lãm chốn công sở mà còn dễ dàng biến hóa thành món đồ thời thượng, cuốn hút khi xuống phố.

Blazer từ lâu đã trở thành chiếc áo khoác kinh điển trong tủ đồ của phái đẹp. Khi mùa thu chạm ngõ, chiếc áo này lại càng được yêu thích bởi khả năng ứng dụng linh hoạt, giúp nàng vừa giữ vẻ chỉn chu nơi công sở vừa thoải mái, cuốn hút khi dạo phố.

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 1.
Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 2.

Dạo phố ngày thu, nàng khó có thể thiếu chiếc áo khoác blazer màu đen làm từ chất liệu da mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính và một chút "cool ngầu", nhất là khi được chọn với dáng oversized thoải mái nhưng vẫn giữ nét lịch sự vốn có của blazer truyền thống

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Sắc đen quyền lực của áo càng thêm nổi bật khi phối cùng trang phục tông nâu trầm của chiếc váy bên trong, tạo nên sự tương phản tinh tế và chiều sâu cho tổng thể, biến bộ trang phục vốn dĩ đơn giản trở nên ấn tượng và có điểm nhấn rõ rệt.

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 3.

Blazer màu nâu trầm mang đến vẻ thanh lịch, hiện đại pha chút cổ điển, đồng thời gợi cảm giác ấm áp rất phù hợp cho tiết trời đầu thu

ẢNH: @GRACEBUDSARIN

Với phom dáng rộng rãi thoải mái, chiếc áo vừa giúp nàng năng động hơn vừa giữ được nét sang trọng đặc trưng của blazer. Khi kết hợp cùng áo sơ mi sọc xanh trắng và quần ống rộng màu be, blazer trở thành điểm nhấn hài hòa cho tổng thể, vừa tinh tế vừa chuyên nghiệp. Sự linh hoạt trong cách phối đồ đã khiến blazer trở thành lựa chọn khó thay thế, đủ để nàng tự tin từ công sở đến dạo phố.

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 4.

Chiếc blazer màu đen với thiết kế cắt xẻ táo bạo ở phần eo kết hợp cùng phom dáng cứng cáp ở vai và cổ áo, được nhấn nhá bằng chi tiết corset gợi cảm, đã tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút giữa quyền lực và quyến rũ

ẢNH: @TONTAWAN

Chính sự phá cách này đã đưa blazer vượt khỏi khuôn khổ quen thuộc, trở thành điểm nhấn giúp người mặc khẳng định cá tính và gu thẩm mỹ riêng. Không chỉ giữ nét thanh lịch vốn có, blazer nay còn mang tinh thần hiện đại, thời thượng và đủ sức tạo dấu ấn trong mọi hoàn cảnh.

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 5.

Blazer trắng ngà mang đến sự kết hợp hài hòa giữa nét tinh tế, sang trọng và vẻ trẻ trung, năng động của chiếc váy bên trong

ẢNH: @TONTAWAN

Khi phối cùng váy suông hai dây đen, sự tương phản sáng tối tạo hiệu ứng nổi bật, vừa tôn lên đường nét cơ thể, vừa khẳng định phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 6.
Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 7.

Chiếc blazer đen dáng suông mang đến vẻ thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn thoải mái, trở thành tâm điểm của set đồ khi kết hợp cùng áo và quần shorts đồng màu

ẢNH: @KYDUYEN1311

Sự liền mạch của tông màu tạo nền tối giản, đồng thời mang lại vẻ trẻ trung, năng động và tôn dáng cho đôi chân. Phụ kiện tinh tế như giày cao gót thanh mảnh và túi xách nhỏ gọn chỉ điểm xuyết thêm sự sang trọng mà không làm lu mờ chiếc áo. Tạo nên tổng thể vừa linh hoạt vừa thời thượng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ và sự tự tin cho nàng.

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 8.
Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 9.

Chiếc blazer oversized với phom dáng rộng, vai độn nhẹ và cổ chữ V sâu mang đến phong cách menswear vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ

ẢNH: @VIEW.BENYAPA

Khi diện trực tiếp mà không kèm áo bên trong, blazer trở thành điểm nhấn gợi cảm, khoe khéo đường nét cơ thể nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch nhờ phom đứng dáng. Kết hợp cùng quần tất mỏng hoặc quần ống suông đồng màu giúp cân đối tổng thể, đồng thời tôn lên vẻ sang trọng. Đôi giày cao gót mũi nhọn hay mũi vuông là mảnh ghép hoàn hảo, nhấn mạnh phong thái tự tin và hiện đại.

Blazer giúp nàng lịch lãm trong công việc, thời thượng khi dạo phố- Ảnh 10.

Blazer chính là "bí quyết" để nàng vừa giữ được vẻ thanh lịch, chuyên nghiệp nơi công sở, vừa tạo nên phong cách thời thượng, hiện đại khi dạo phố

ẢNH: @VIEW.BENYAPA

Khả năng linh hoạt trong phối đồ, kết hợp với phụ kiện tinh tế và phom dáng phù hợp giúp blazer tôn lên cá tính riêng, mang đến diện mạo tự tin và cuốn hút trong mọi hoàn cảnh.

blazer blazer oversized áo khoác Thời trang công sở thời trang mùa thu

