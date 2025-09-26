Blazer và quần jeans, cặp đôi đường phố mới của mùa

Không quá mới lạ nhưng luôn có điểm nhấn thú vị gây cuốn hút từ cặp đôi áo blazer và quần jeans. Từ gam màu xanh denim đặc trưng đến những họa tiết kẻ sọc cổ điển trên chiếc blazer trứ danh, các bản phối gợi nhắc vẻ đẹp vĩnh cửu của thời trang cơ bản, bền vững sẽ đồng hành cùng nàng trên chặng đường dài.

Blazer đen có hàng cúc mạ màu vàng gold thể hiện vẻ đẹp sắc sảo cổ điển nay trở nên hiền hòa hơn khi diện cùng quần xanh denim, sơ mi sọc và giày cao gót đồng điệu ẢNH: MELODIE BANFIELD

Chuẩn sang xịn mà vẫn luôn thoải mái với cặp đôi blazer và quần jeans

Quần jeans xanh có thể kết hợp với mọi chiếc áo blazer. Tuy nhiên mùa thu gợi nhắc tinh thần retro lãng mạn nên các thiết kế từ chất liệu giả da/da lộn gam màu nâu ấm hoặc blazer sọc cổ điển chiếm ưu thế hơn hẳn. Nàng có thể phối thêm áo sơ mi sọc, áo phông kẻ ngang, áo len cổ tròn, áo dệt kim co giãn tốt, áo cổ lọ... vào giữa cặp đôi denim và blazer để tạo nên những bản phối khác nhau, phù hợp với nhiều dịp.

Bí quyết để diện cặp đôi thời trang này sang, xịn mà vẫn thoải mái là ưu tiên các phom dáng vừa vặn. Quần denim ống suông, ống rộng hoặc ống loe đang là mốt còn các thiết kế áo khoác oversized tiện dụng để khoác hờ bên ngoài bản phối hoặc phối xếp lớp layer.

Blazer da lộn, blazer nhung... với chi tiết cách điệu là các dải tua rua gợi nhắc tinh thần mùa lễ hội. Chiếc áo này phối cùng quần jeans cơ bản, giày cao gót và phụ kiện thời trang tạo hình ảnh vừa sành điệu vừa cá tính ẢNH: ELIZA GRACE HUBER

Họa tiết sọc kẻ cổ điển trên áo tiệp với màu của túi da lộn cầm tay. Đừng quên rằng trang sức như các chuỗi vòng cổ layer, nhẫn, bông tai hay chi tiết khóa cài trên túi và giày cũng có thể tạo nên ấn tượng đặc biệt về tinh thần thời trang đương đại ẢNH: JULIE SERGENT

Kết hợp blazer da bóng và quần denim màu xám, blazer nhung đen cùng quần denim xanh với những lựa chọn áo phông đơn sắc, áo cổ cao tối màu... giúp vẽ nên hình ảnh của quý cô tối giản sở hữu tủ đồ có gu ẢNH: SOPHIE MARTINSON

Quần jeans ống loe giúp đôi chân thon thả và "hack" dáng tốt hơn trong khi áo khoác kẻ sọc gợi nhắc tinh thần cổ điển lãng mạn không thể nhầm lẫn. Cặp đôi này có thể cùng nàng đến văn phòng làm việc, các buổi hội họp, dự sự kiện, dạo phố... ẢNH: CLAUDIA SCHIFFER

Áo phông kẻ ngang là món đồ được các cô nàng Paris yêu thích hết mực. Mùa này, thiết kế trở thành điểm gắn kết thắp sáng các bản phối đường phố cùng jeans và blazer ẢNH: SOPHIE MARTINSON

Hình ảnh thanh lịch và phóng khoáng của bản phối mang đến tính ứng dụng cao cho cặp đôi thời trang. Có thể thấy đặc trưng phong cách và cá tính người mặc chính là yếu tố làm nên sự nổi bật cho từng bản phối ẢNH: JUSTINE SORANZO