Blazer và quần jeans, cặp đôi đường phố mới của mùa

Không quá mới lạ nhưng luôn có điểm nhấn thú vị gây cuốn hút từ cặp đôi áo blazer và quần jeans. Từ gam màu xanh denim đặc trưng đến những họa tiết kẻ sọc cổ điển trên chiếc blazer trứ danh, các bản phối gợi nhắc vẻ đẹp vĩnh cửu của thời trang cơ bản, bền vững sẽ đồng hành cùng nàng trên chặng đường dài.
Chuẩn sang xịn mà vẫn luôn thoải mái với cặp đôi blazer và quần jeans
Quần jeans xanh có thể kết hợp với mọi chiếc áo blazer. Tuy nhiên mùa thu gợi nhắc tinh thần retro lãng mạn nên các thiết kế từ chất liệu giả da/da lộn gam màu nâu ấm hoặc blazer sọc cổ điển chiếm ưu thế hơn hẳn. Nàng có thể phối thêm áo sơ mi sọc, áo phông kẻ ngang, áo len cổ tròn, áo dệt kim co giãn tốt, áo cổ lọ... vào giữa cặp đôi denim và blazer để tạo nên những bản phối khác nhau, phù hợp với nhiều dịp.
Bí quyết để diện cặp đôi thời trang này sang, xịn mà vẫn thoải mái là ưu tiên các phom dáng vừa vặn. Quần denim ống suông, ống rộng hoặc ống loe đang là mốt còn các thiết kế áo khoác oversized tiện dụng để khoác hờ bên ngoài bản phối hoặc phối xếp lớp layer.
Kết hợp blazer da bóng và quần denim màu xám, blazer nhung đen cùng quần denim xanh với những lựa chọn áo phông đơn sắc, áo cổ cao tối màu... giúp vẽ nên hình ảnh của quý cô tối giản sở hữu tủ đồ có gu
ẢNH: SOPHIE MARTINSON
Khoác hờ blazer trên vai giúp bản phối linh hoạt hơn trong các không gian năng động và cởi mở. Quý cô sử dụng áo dệt kim, áo len tay dài tông màu sáng hoặc nổi bật để tổng thể có sự tương phản rõ nét về phom dáng, hình khối, qua đó có thể tạo nên hiệu ứng chiều sâu thị giác
ẢNH: LEONIE HANNE, NAOMI WATTS