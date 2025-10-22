Bốt cổ cao, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Bốt cổ cao là chìa khóa giúp bạn nâng tầm phong cách. Hãy biến bốt cổ cao thành điểm nhấn giúp bạn tự tin hơn mỗi ngày.
Cá tính với bốt cổ cao và áo ống
Đôi bốt được phối cùng áo ống đen đơn giản, ôm sát giúp khoe vai trần và vòng eo. Chiếc chân váy mini xếp ly màu đen đầy quyến rũ cũng giúp làm nổi bật đôi chân khi kết hợp cùng bốt cao cổ.
Phóng khoáng cùng bốt cổ cao và áo tank top
Đôi bốt được kết hợp với áo tank top màu trắng có khóa kéo tạo nên vẻ ngoài vừa kín đáo vừa năng động.
Đôi bốt cổ cao mang lại vẻ ngoài bụi bặm, phía trên là áo tank top màu đen ôm sát rất năng động và quyến rũ, để lộ vòng eo săn chắc. Thêm vào đó là quần shorts cạp trễ với họa tiết kẻ sọc ngang đen trắng nổi bật,
Bốt cổ cao và áo crop top đầy táo bạo
Đôi bốt cao đến gần đến đầu gối làm nổi bật đôi chân thon dài. Kết hợp cùng là áo crop top trắng với phom dáng ôm sát năng động khoe trọn vòng eo săn chắc. Chân váy mini ôm sát kết hợp hài hòa cũng giúp khoe trọn đường cong, tổng thể bộ trang phục toát lên phong cách Y2K táo bạo và đầy tự tin.
Đôi bốt cổ cao màu nâu đất với chất liệu da lộn tạo cảm giác thoải mái và mềm mại. Đôi bốt được kết hợp cùng chiếc áo crop top trắng sát nách, ôm sát giúp tôn lên vòng eo thon gọn. Sánh đôi là chân váy xếp tầng màu xanh navy lạ mắt giúp tăng nét nữ tính.
Thanh lịch với bốt cổ cao và áo tay dài
Đôi bốt tạo sự đối lập thú vị với phần áo tay dài màu be mềm mại. Phối cùng là chiếc chân váy màu đen với những lớp vải bèo nhún xếp tầng điệu đà, tôn lên nét nữ tính.
Đôi bốt màu đen với thiết kế đinh tán kim loại ở phần cổ mang lại sự hầm hố và mạnh mẽ. Phía trên là chiếc áo tay dài kẻ đen trắng với cổ áo polo vừa ấm áp vừa thanh lịch. Phối cùng là chân váy bí màu trắng bồng bềnh tạo nên vẻ ngoài độc đáo.
Bốt cổ cao và váy liền mềm mại
Phần thân váy thiết kế bất đối xứng tạo cảm giác phá cách, tổng thể bộ trang phục là sự kết hợp táo bạo giữa phong cách lãng mạn và sự cá tính.