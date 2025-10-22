Bốt cổ cao, điểm nhấn hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Bốt cổ cao là chìa khóa giúp bạn nâng tầm phong cách. Hãy biến bốt cổ cao thành điểm nhấn giúp bạn tự tin hơn mỗi ngày.

Cá tính với bốt cổ cao và áo ống

Bộ trang phục mang đến phong cách gợi cảm với điểm nhấn là đôi bốt cổ cao màu đen với thiết kế mũi nhọn cùng với phần đinh tán kim loại nổi bật tạo cảm giác mạnh mẽ ẢNH: @T_HUYENNNN

Đôi bốt được phối cùng áo ống đen đơn giản, ôm sát giúp khoe vai trần và vòng eo. Chiếc chân váy mini xếp ly màu đen đầy quyến rũ cũng giúp làm nổi bật đôi chân khi kết hợp cùng bốt cao cổ.

Phóng khoáng cùng bốt cổ cao và áo tank top

Thể hiện phong cách hiện đại cùng đôi bốt cổ cao màu đen với thiết kế trơn, mũi tròn tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, tạo hiệu ứng đôi chân thon dài ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Đôi bốt được kết hợp với áo tank top màu trắng có khóa kéo tạo nên vẻ ngoài vừa kín đáo vừa năng động.

Đôi bốt cổ cao màu nâu với thiết kế mũi nhọn và gót vuông đặc trưng giúp bộ trang phục nổi bật ẢNH: @BEA_XINH

Đôi bốt cổ cao mang lại vẻ ngoài bụi bặm, phía trên là áo tank top màu đen ôm sát rất năng động và quyến rũ, để lộ vòng eo săn chắc. Thêm vào đó là quần shorts cạp trễ với họa tiết kẻ sọc ngang đen trắng nổi bật,

Bốt cổ cao và áo crop top đầy táo bạo

Điểm nhấn của bộ đồ là đôi bốt cổ cao màu đen bóng với thiết kế mũi nhọn và phần cổ nhún tạo nên vẻ ngoài vừa sắc sảo vừa cá tính ẢNH: @BEA_XINH

Đôi bốt cao đến gần đến đầu gối làm nổi bật đôi chân thon dài. Kết hợp cùng là áo crop top trắng với phom dáng ôm sát năng động khoe trọn vòng eo săn chắc. Chân váy mini ôm sát kết hợp hài hòa cũng giúp khoe trọn đường cong, tổng thể bộ trang phục toát lên phong cách Y2K táo bạo và đầy tự tin.

Bộ trang phục mang phong cách tươi trẻ, phù hợp với mùa hè ẢNH: @RIINNAXX

Đôi bốt cổ cao màu nâu đất với chất liệu da lộn tạo cảm giác thoải mái và mềm mại. Đôi bốt được kết hợp cùng chiếc áo crop top trắng sát nách, ôm sát giúp tôn lên vòng eo thon gọn. Sánh đôi là chân váy xếp tầng màu xanh navy lạ mắt giúp tăng nét nữ tính.

Thanh lịch với bốt cổ cao và áo tay dài

Ấm áp hơn trong tiết trời giao mùa là những chiếc áo dài tay thanh lịch, điểm nhấn cho set đồ ngày thu là đôi bốt da đen với phần cổ cao vừa phải mang lại sự cá tính mạnh mẽ cho đôi chân ẢNH: @THUYKIEU.2802

Đôi bốt tạo sự đối lập thú vị với phần áo tay dài màu be mềm mại. Phối cùng là chiếc chân váy màu đen với những lớp vải bèo nhún xếp tầng điệu đà, tôn lên nét nữ tính.

Sự kết hợp độc đáo giữa phong cách cổ điển và hơi hướng đường phố khi kết hợp áo dài tay kẻ ngang và bốt cổ cao ẢNH: @WUYNNOCC

Đôi bốt màu đen với thiết kế đinh tán kim loại ở phần cổ mang lại sự hầm hố và mạnh mẽ. Phía trên là chiếc áo tay dài kẻ đen trắng với cổ áo polo vừa ấm áp vừa thanh lịch. Phối cùng là chân váy bí màu trắng bồng bềnh tạo nên vẻ ngoài độc đáo.

Bốt cổ cao và váy liền mềm mại

Lãng mạn với váy ren liền tua rua, điểm nhấn cho bộ trang phục là bốt cổ cao màu nâu hơi hướng mạnh mẽ ẢNH: @CHIPUPU

Phần thân váy thiết kế bất đối xứng tạo cảm giác phá cách, tổng thể bộ trang phục là sự kết hợp táo bạo giữa phong cách lãng mạn và sự cá tính.