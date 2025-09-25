  • An Giang
Thời trang 24/7

Bốt thời thượng, nâng tầm phong cách chỉ trong một bước chân

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
25/09/2025 20:00 GMT+7

Chỉ cần diện một đôi bốt hợp mốt, nàng đã có thể biến set đồ đơn giản trở nên nổi bật và cá tính hơn.

Những đôi bốt luôn là phụ kiện không thể thiếu của mùa thu đông, vừa giữ ấm vừa nâng tầm phong cách cho nàng. Với thiết kế tinh tế và kiểu dáng đa dạng, giày bốt có khả năng biến một set đồ đơn giản trở nên ấn tượng và thời thượng chỉ trong chớp mắt.

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 1.

Đôi bốt cao cổ màu đen trở thành mảnh ghép then chốt, định hình phong cách tổng thể với vẻ mạnh mẽ và thời thượng

ẢNH: @JUDYDIEMTRANG

Kiểu dáng cao đến gần gối cùng thiết kế ôm sát giúp đôi chân trông thon dài hơn, trong khi mũi nhọn và gót cao mang lại sự thanh mảnh, tôn dáng rõ rệt. Chất liệu da bóng nhẹ không chỉ tạo cảm giác sang trọng mà còn tăng thêm sức hút hiện đại. Khi kết hợp cùng áo halter top gợi cảm và chân váy mini, đôi bốt trở thành điểm cân bằng hoàn hảo, vừa khẳng định nét cá tính "cool ngầu" vừa giúp tổng thể trang phục nổi bật và khắc họa rõ gu thời trang sành điệu của nàng.

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 2.

Bừng sáng set đồ khi đôi bốt đen xuất hiện, chiếc váy trắng dài tay vốn mang vẻ tinh khôi trở nên nổi bật và mới mẻ hơn hẳn

ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Sự tương phản màu sắc tạo chiều sâu cho tổng thể, đồng thời giúp đường xẻ váy và chuyển động của nàng thêm phần cuốn hút. Không chỉ dừng lại ở vai trò phụ kiện, giày bốt còn nâng tầm váy trắng từ nét thanh thoát sang vẻ thời thượng, khiến trang phục thường ngày trở thành một tuyên ngôn phong cách đầy cá tính và tự tin.

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 3.
Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 4.

Một đôi bốt tối giản, không cần chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức nâng tầm cả bản phối

ẢNH: @NYCHAA

Thiết kế cổ cao gần gối với phom dáng ôm sát cùng chất liệu da bóng bẩy giúp đôi chân trông thon dài hơn, đồng thời mang lại vẻ ngoài sang trọng và cá tính. Gót thấp vững chắc tạo sự thoải mái khi di chuyển, trong khi sắc đen cổ điển dễ dàng kết hợp từ quần shorts năng động đến váy dài thanh lịch. Chính sự tinh tế trong sự giản đơn giúp bốt là lựa chọn không thể thiếu trong tủ giày của các quý cô, khẳng định phong cách hiện đại và thời thượng.

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 5.

Đôi bốt cổ cao ôm gọn qua bắp chân với phom dáng cứng cáp và phần mũi tròn toát lên vẻ mạnh mẽ, trong khi chất liệu da đen bóng bẩy lại mang đến sự sang trọng, dễ phối và tạo điểm nhấn tương phản đầy cuốn hút với sắc xanh của đầm cùng gam kem từ túi xách

ẢNH: @YOYOKULALA

Thiết kế đế dày vững chắc không chỉ đem lại sự thoải mái khi di chuyển mà còn góp phần tôn lên phong cách cá tính, khiến bốt trở thành mảnh ghép không thể vắng bóng.

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 6.

Muôn vàn cách kết hợp giúp hoàn thiện bản phối nhờ sự xuất hiện của bốt cổ cao, mang lại nét linh hoạt trong phong cách. Khi kết hợp cùng áo thun trắng, chân váy xanh nhạt và khăn kẻ ca rô, bốt mang đến vẻ năng động nhưng vẫn thanh lịch

ẢNH: @TONGKHANHLINHHH

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 7.

Khi phối cùng áo quây lệch vai và chân váy da, chi tiết khóa kim loại lại tôn lên nét cá tính thời thượng

ẢNH: @LINGLINGKWONG

Thiết kế mũi tròn trẻ trung, đế dày và gót vuông vừa tôn dáng vừa thoải mái, trong khi chất liệu da đen bóng cùng chi tiết kim loại nhấn nhá biến đôi giày thành điểm nhấn hoàn hảo cho mọi set đồ.

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 8.

Được thiết kế tối giản, bề mặt da có độ bóng nhẹ, đôi bốt cổ ngắn mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn cá tính, dễ dàng phối hợp với nhiều món đồ khác nhau

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

So với giày cao gót hay sneakers, bốt mùa này được ưa chuộng vì vừa tạo cảm giác chắc chắn, vừa cân bằng sự mềm mại của váy xếp ly và lớp ren nữ tính bằng nét mạnh mẽ, hiện đại. Chính sự kết hợp đó giúp tổng thể hài hòa, đồng thời khẳng định bốt là lựa chọn lý tưởng cho những ngày thu khi nàng muốn vừa thoải mái, vừa nổi bật phong cách.

Bốt thời thượng: Nâng tầm phong cách thời trang 24 / 7 chỉ với một bước chân - Ảnh 9.

Đôi bốt cổ ngắn màu đen bóng với chi tiết khóa kéo bên hông khẳng định sức hút riêng trong mùa này

ẢNH: @YOKO

Thiết kế ôm sát mắt cá, gót cao vừa phải giúp tôn dáng, trong khi chất liệu da bóng tạo cảm giác sang trọng và cá tính. Vừa tiện lợi vừa thời thượng, bốt trở thành điểm nhấn khiến set đồ dự sự kiện thêm ấn tượng và sành điệu.

Bốt không chỉ hoàn thiện bản phối mà còn khơi dậy cá tính riêng của mỗi cô nàng. Một đôi bốt tinh tế đủ sức biến set đồ thường ngày thành điểm nhấn thời thượng đầy ấn tượng.

bốt bốt cổ ngắn Giày bốt bốt cố cao Phụ kiện mùa thu

